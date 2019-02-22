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Bakan Koca'dan 'H3N2 virüsü' açıklaması

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Fransa'da binlerce kişinin ölümüne neden olan 'H3N2 virüsü' ile ilgili "Bizde giderek, azalan ama Avrupa'da halen etkisini gösteren bir salgın. Bizim için şu an risk oluşturmuyor. Bununla ilgili 'Ulusal Grip Eylem Planı'mız devrede" dedi.

Bakan Koca'dan 'H3N2 virüsü' açıklaması

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Fransa'da binlerce kişinin ölümüne neden olan 'H3N2 virüsü' ile ilgili "Bizde giderek, azalan ama Avrupa'da halen etkisini gösteren bir salgın. Bizim için şu an risk oluşturmuyor. Bununla ilgili 'Ulusal Grip Eylem Planı'mız devrede" dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 15:24
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Bakan Koca'dan 'H3N2 virüsü' açıklaması

MERSİN -  Tarsus'taki 600 yataklı hastanenin inşaatında inceleme yapan Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Koca, basın mensuplarından birinin, Fransa'da binlerce kişinin ölümüne yol açan 'H3N2 virüsü' ile ilgili sorusunu yanıtladı. Koca, "Bizde benzer bir durum yok. Fransa'da olan salgını resmi bir açıklama olarak almadık ama haberlerden gördüğümüz kadarıyla ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz ve genelde 75 yaş üstü hastayı etkileyen bir grip. Bizde ise grip salgını mevsimsel dönemleri olan ve özellikle bizde kasım, aralık, ocak, şubat ve mart gibi seyreden ve genelde bir dönem 2009'da 'H1N1' salgını dünyada yaygın olmuştu. Hayvanlardan insana geçme şekliyle hatta 'domuz gribi' adı almıştı. Bu süreçte bizde çok az görülen, normalde mevsimsel bir ajan olarak görülen ve daha çok bizde 'H3N2' olarak gördüğümüz, bu anlamda geçen haftalara göre de bugünlerde yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da, Almanya ve Fransa'da halen etkisini gösteren bir salgın. Bizim için şu an risk oluşturmuyor. Bununla ilgili 'Ulusal Grip Eylem Planı'mız devrede" diye konuştu.

'SANATÇIMIZA GEÇMİŞ OLSUN'

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'domuz gribi' ile ilgili yaptığı paylaşımı da değerlendiren Bakan Koca, "Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Grip salgını ile ilgili bir salgın olmadığını, riskli olan hastaların hekim kontrolünde aşı yaptırabileceğini ve şu süreçte özellikle hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde grip ilacını hekim uygun görüyor ise ücretsiz zaten veriyoruz. Sayın Yıldız hanım, aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz alabilir veya herhangi bir hekim reçete ile yazdığında Geri Ödeme Kurumu da bunu ödüyor. Gripten korunmanın en önemli unsuru; elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaH3n2 Virüsü
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