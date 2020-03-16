Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara...
Yüksekova'da bulunan çekirgede İran'ı istila eden tür şüphesiyle inceleme
Son Dakika
Yüksekova'da bulunan çekirgede İran'ı istila...
İDO'nun bazı dış hat seferleri iptal edildi
İDO'nun bazı dış hat seferleri...
Buz Hokeyi Süper Lig şampiyonu Buz Beykoz oldu
Buz Hokeyi Süper Lig şampiyonu...
“Ailesinde prostat büyümesi olanlar daha dikkatli olmalı”
“Ailesinde prostat büyümesi olanlar daha...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Koca'dan 'gizli' belge açıklaması: Gerçek dışı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı iddia edilen 'gizli' ibareli belgenin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

16 Mart 2020 Pazartesi 12:10
0 Okunma
Bakan Koca'dan 'gizli' belge açıklaması: Gerçek dışı

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı iddia edilen ve sosyal medyada yer alan belge paniğe neden oldu. Bakan Fahrettin Koca adına, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut imzası bulunduğu ileri sürülen belgede, "20.03.2020 tarihi itibarıyla eczaneler ve hastaneler hariç olmak üzere insanların toplu bir araya geleceği spor salonları yüzme havuzları, galeriler, ibadethaneler, otobüs terminalleri, alışveriş merkezleri 3 kişiden fazla çalışanı bulunan işletmelerin geçici olarak kapatılması, bunlardan sadece restoren ve kafe gibi işletmelerin yalnızca evlere servis hizmeti yapmaları koşuluyla açık kalmalarına müsaade edilmesi, 23.03.2020 tarihi itibarıyla süpermarketlerin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere hatada 3 gün 08.00-16.00 saatleri arasında açık olmaları gibi bir takım önlemler alınacaktır" ifadeleri yer aldı. Belgeyi sosyal medyada gören çok sayıda vatandaş bakanlığa bağlı birimleri arayarak doğru olup olmadığını teyit etmeye çalıştı.

'GERÇEK DIŞI'

Bakan Koca ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, belgenin gerçek dışı olduğunu duyurdu. Bakan Koca, "Sosyal medya ve WatsApp'tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetimizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber resmen yapılan açıklamadır" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKoronavirüsSahte Belge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Ailesinde prostat büyümesi olanlar daha dikkatli olmalı”
“Ailesinde prostat büyümesi olanlar daha dikkatli olmalı”
“Korona psikolojisini doğa yürüyüşüyle yenin”
“Korona psikolojisini doğa yürüyüşüyle yenin”
BAHAR ALERJİSİNİ SOĞUK ALGINLIĞI İLE KARIŞTIRMAYIN…
BAHAR ALERJİSİNİ SOĞUK ALGINLIĞI İLE KARIŞTIRMAYIN…
Avrasya Hastanesinde Tıp Bayramına Dijital Kutlama!
Avrasya Hastanesinde Tıp Bayramına Dijital Kutlama!
Prof. Dr. Derya Unutmaz: Çok kısa sürede başarı gösterilecek
Prof. Dr. Derya Unutmaz: Çok kısa sürede başarı gösterilecek
Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi durduruldu
Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi durduruldu
Kavanozdaki tehlikeye dikkat
Kavanozdaki tehlikeye dikkat
“Koronavirüse karşı korunma yöntemleri son derece basit”
“Koronavirüse karşı korunma yöntemleri son derece basit”
Kulağınızı temizlerken sağlığınızdan olmayın
Kulağınızı temizlerken sağlığınızdan olmayın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı