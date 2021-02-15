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Bakan Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 500 binden fazla aşı yapacaklarını, aşı sayısının arttıkça hayattaki soru işaretlerinin azalacağını söyledi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 15:08
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Bakan Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

ANKARA - Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan bilgilere göre; saat 12.30 itibarı ile toplam yapılan aşı sayısı 4 milyon 193 bin 788 oldu. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 3 milyon 616 bin 880, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 576 bin 908 oldu. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 15.02.2021 15:24
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKoronavirüs Aşısı
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