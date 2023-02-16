Bakan Koca, afet bölgesinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı sürdürülen çalışmaları paylaştı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede kurulan çadır ve konteyner kentlerdeki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Çadır ve konteyner kentlerin bulunduğu afet bölgelerinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı dezenfeksiyon işlemleri, tuvalet temizliği ve kemirgenlere karşı önlem çalışmalarının yapıldığını belirten Koca, bit, pire ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini, çöp toplama ve genel çevre temizliğinin de sistemli şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.