Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1408
ALTIN
461.101
DOLAR
7.6288
STERLİN
10.2902
EURO
9.3315
Canlı yayın ekipmanı satın alınacaktır
Canlı yayın ekipmanı satın...
Karayollarından arsa satış ihalesi
Karayollarından arsa satış ihalesi
14 adet işyeri kiraya verilecek
14 adet işyeri kiraya...
Hazineye Ait Arsaların Satışı Yapılacak
Hazineye Ait Arsaların Satışı...
64 Akademik Personel alınacak
64 Akademik Personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Koca: 'Acil Kullanım Onayı', ruhsat anlamına gelmemektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarının uygulanması için kullanılacak 'Acil Kullanım Onayı' prosedürüne ilişkin yanlış bilgiler yayıldığını belirterek, "Acil Kullanım Onayı, ruhsat anlamına gelmemektedir. Sadece aşının ruhsatlandırılması için gerekli veriler sağlanıncaya kadar verilen, süresi belli olan geçici bir izindir" dedi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 08:39
10 Okunma
Bakan Koca: 'Acil Kullanım Onayı', ruhsat anlamına gelmemektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hakkında asılsız bilgiler yayıldığını kaydetti. Yönetmelik değişikliği ile özellikle aşıların acil kullanım onayına ilişkin düzenleme yapıldığını kaydeden Bakan Koca, "Acil Kullanın Onayı, Covid- 19 gibi pandemilerde yayılımın önüne geçmek ve halk sağlığını korumak üzere geliştirilmiş güvenli aşılara vatandaşın mümkün olan en erken sürede erişimine olanak sağlayan bir uygulamadır. Söz konusu değişiklikle bir eksiklik giderilmiş ve dünya genelinde uzun süredir kullanılan bu uygulamaya mevzuatımızda yer verilmiştir" ifadelerini kullandı. 

'DSÖ DE İHTİYAÇ DUYULAN DURUMLARDA AYNI PROSEDÜRÜ ÖN GÖRMEKTEDİR'

Acil Kullanım Onayı'nın ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde uzun süredir kullanılan bir yöntem olduğunu bildiren Koca, "Halihazırda dünyada öne çıkan Covid-19 aşılarına verilen onay bu kapsamdadır. Dünya Sağlık Örgütü de ihtiyaç duyulan durumlarda aşı dahil çeşitli ürün grupları için aynı prosedürü ön görmektedir. Türkiye genelinde 16 ayrı yerli aşı ile Ar-Ge çalışmalarımız devam etmektedir. Halihazırda bir inaktif aşımızın Faz 1 klinik çalışmasında sona gelinmiş ve Faz 2 çalışmalarına hazırlanılmaktadır. Eşzamanlı olarak farklı teknolojilerle geliştirilen 5 ayrı aşımız da Faz 1 aşamasına gelmiştir. Mevzuat düzenlemesinin bir amacı da çalışmaları sonuçlanan yerli aşılarımızı güvenlik testlerinin ardından en erken şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunabilmektir" dedi.  

BÜTÜN AŞILAR İÇİN AYNI ŞARTLARA BAĞLI OLARAK VERİLECEKTİR'

"Acil Kullanım Onayı, ruhsat anlamına gelmemektedir. Sadece aşının ruhsatlandırılması için gerekli veriler sağlanıncaya kadar verilen, süresi belli olan geçici bir izindir" diyen Koca, açıklamanın devamında şu sözlere yer verdi: 

"Toplum sağlığını korumak ve gecikmelere meydan vermemek için yapılan bir işlemdir. Verilen sürenin sonunda da ürünün ruhsatlandırılması esastır. Acil Kullanım Onayı, yurt dışından getirilme veya yerli üretim olmasına bakılmaksızın bütün aşılar için aynı şartlara bağlı olarak verilecektir. Aşının güvenilirliği ve etkililiği bilimsel çerçevede gösterildikten sonra elde edilen verilerin yarar- risk dengesi gözetilerek uluslararası standartlara uygunluğu değerlendirilecektir. Gerekli teknik incelemeleri ve testler sonucunda uluslararası akredite bir kurum olan Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu'nca Acil Kullanım Onayı verilecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsPandemiAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgınında can kaybı 17 bin 610'a yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 17 bin 610'a yükseldi
“Bilinçsiz D vitamini kullanımı organlara zarar verebilir”
“Bilinçsiz D vitamini kullanımı organlara zarar verebilir”
Covid-19 geçirenlerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir
Covid-19 geçirenlerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir
'Futbolda maçların yapılıp yapılmaması tekrar değerlendirilmeli'
'Futbolda maçların yapılıp yapılmaması tekrar değerlendirilmeli'
Koronavirüs salgınında can kaybı 17 bin 364'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 17 bin 364'e yükseldi
Mültecilere 77 milyon TL ayaktan muayene hizmeti verildi
Mültecilere 77 milyon TL ayaktan muayene hizmeti verildi
Prof. Dr. Satar: Önlem alınmazsa yumurtadaki çekirgeler 2021'de istilaya neden olur
Prof. Dr. Satar: Önlem alınmazsa yumurtadaki çekirgeler 2021'de istilaya neden olur
Prof. Dr. Canatan: Koronavirüs ahtapot gibi
Prof. Dr. Canatan: Koronavirüs ahtapot gibi
Can kaybı 17 bin 121'e yükseldi
Can kaybı 17 bin 121'e yükseldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma