Bahar alerjisinden korunmanın yolları

İSTANBUL- Bahar, rengarenk çiçekleri ve yemyeşil örtüye bürünen doğasıyla enerjik bir mevsim. Uzun kış aylarından sonra kendini gösteren güneş ile beraber herkes bu güzel havanın tadını çıkarmak için dışarıda daha fazla vakit geçiriyor. Fakat alerjisi olan kişiler bu mevsimin tadını çıkaramıyor. Bitkilerin havaya saçtığı polenler alerjik belirtilerin artmasına yol açıyor. Avrasya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ömer Sağlam bahar alerjisi ile ilgili korunma yollarını anlatıyor. Hepinize sağlıklı bir hafta dilerim…

Bahar alerjisi nedir?

Mevsimsel alerjiler arasında yer alan, daha çok polenlerin ortaya çıkmasıyla kendini gösteren ve alerjik rinit olarak da adlandırılan sağlık problemine bahar alerjisi denir. Mevsim geçişlerinde şikayetlerin artış göstermesinin arkasında polenlerin artmasının yanı sıra, ortamdaki toz parçacıkları, akar böcekleri, küf mantarları ve hayvan türleri vardır. Bu tür partikül ve polenler, alerjisi olan kişilerin burnuna yerleşerek mikrobik olmayan iltihaba yol açar.

Alerjik reaksiyonlar nasıl gelişiyor?

Kişinin alerji semptomları göstermesi, vücudun bağışıklık sisteminin yabancı bir maddeye yanıt vermesiyle başlıyor. Bunu da alerjenin giriş yerine antikor göndererek yapıyor. Alerjen ve antikor arasındaki mücadele, kanda çeşitli kimyasal maddelerin salgılanmasına yol açıyor. Salgılanan kimyasal maddeler ise alerjik hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Bahar alerjisinin belirtileri;

Burun akıntısı,

Gözlerde kaşıntı ,

Hapşırma,

Damak-geniz ve burunda kaşıntı,

Burun tıkanıklığı,

Hapşırma,

Yüz bölgesinde doluluk hissi,

Sinüs ağrısı,

Koku ve tat alma duyusunda azalma,

Gözaltlarında şişme, morluk.

Bahar alerjisi en çok bu kişileri etkiliyor

Bahar alerjileri en çok çevresel alerjenlere karşı duyarlılığı olan kişileri etkiliyor. Bunun dışında genetik bir miras olan bahar alerjisi, ebeveynlerden çocuklara geçebiliyor. Anne veya babası alerjik olan çocuklarda alerjiye rastlanma ihtimali yüzde 30, her iki ebeveyni alerjik olan çocuklarda alerjiye rastlanma oranı yüzde 60 olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca çocuğun bahar mevsiminde doğması, erkek olması ve erken yaşlarda sigaraya maruz kalması alerji riskini artıran diğer faktörler arasında yer alıyor.

En çok hangi bitkiler alerjiye yol açıyor?

Rüzgarla polen yayan bitkiler (Çalılar ya da ağaçlar)

Güneydeki selviler,

Toroslardaki ardıçlar,

Porsuk ağaçları,

Fındık, zeytin, dut ve çınar ağacı,

Kayın, söğüt, ceviz,

Kuzukulağı,

Papatya, alerjik reaksiyonlara yol açan bitkiler arasında yer almaktadır.

Çocuklarda bahar alerjisine dikkat!

Göz, burun ve akciğerde hasarlara yol açan bahar alerjisi, çocuklarda daha ağır seyredebilir. Çünkü burun, göz ve akciğerler olduğundan daha hassastır ve kokulara karşı duyarlılığı yüksektir. Bu sebeple alerjik riniti olan çocuklar, kokulara karşı aşırı hassas olduklarından çamaşırları parfümsüz temizleyicilerle temizlenmeli, ev hijyeninde de aynı kural uygulanmalıdır.

Bahar alerjisinden korunma yolları

Ağız yerine burundan nefes alıp verilmeli,

Polenlerin yoğun olduğu günlerde dışarıda uzun vakit geçirilmemeli,

Evden çıkarken mutlaka güneş gözlüğü takılmalı,

Dışarıda kalındığı sürece yüz ve burun suyla yıkanarak temizlenmeli,

Bahar ayında astım, alerjik nezle ve göz alerjisi belirtileri varsa incelenmeli ve takip edilmeli,

Dışarıda vakit geçirildikten sonra eve gelince kıyafetler değiştirilip duş alınmalı,

Bol su ve meyve suyu tüketilmeli,

Zorunlu olunmadığı sürece klima kullanılmamalı,

Çamaşırlar parfümsüz deterjanla yıkanmalı ve ev temizliğinde kokusuz ürünler tercih edilmeli.

Bu durumun devamı halinde mutlaka doktora başvurup alerji ilacı kullanmak gerekir.

14 MART TIP BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

14 Mart Tıp Bayramı Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde yüzlerde tebessümle karşılandı. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde görev yapan kıymetli doktorları Avrasya Hastaneler Grubu İşletme Direktörü İbrahim Urlu, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Akın Ünal, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay, İdari İşler Müdürü Orçun Ulutaşlı, İdari Amir Gönül Dilek ile görev yerlerinde ziyarette bulundu. Her birinin 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlayarak onlara çiçek takdiminde bulundu..

Bizde başta Avrasya Hastaneler Grubu’nda görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere Zeytinburnu Avrasya Hastanesi olarak, sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılmasında büyük katkılarda bulunan ülke doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz. Sabırla, onurla, özveriyle, gece gündüz ayırt etmeksizin yıllarca sürdürdükleri meslek hayatlarında başarılarının devamını diliyoruz.

ELİF HAYVALI