Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.189,20
ALTIN
921,86
DOLAR
14,86
STERLİN
19,62
EURO
16,32
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bağcılar Belediyesi'nden kiralık otopark
Bağcılar Belediyesi'nden kiralık otopark
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bahar alerjisinden korunmanın yolları

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta Avrasya Hastanesi’nden KBB Uzmanı Op. Dr. Ömer Sağlam ile bahar alerjisine ve önerilerine değineceğiz.

23 Mart 2022 Çarşamba 14:25
Bahar alerjisinden korunmanın yolları

İSTANBUL- Bahar, rengarenk çiçekleri ve yemyeşil örtüye bürünen doğasıyla enerjik bir mevsim. Uzun kış aylarından sonra kendini gösteren güneş ile beraber herkes bu güzel havanın tadını çıkarmak için dışarıda daha fazla vakit geçiriyor. Fakat alerjisi olan kişiler bu mevsimin tadını çıkaramıyor. Bitkilerin havaya saçtığı polenler alerjik belirtilerin artmasına yol açıyor. Avrasya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ömer Sağlam bahar alerjisi ile ilgili korunma yollarını anlatıyor. Hepinize sağlıklı bir hafta dilerim…

Bahar alerjisi nedir?

Mevsimsel alerjiler arasında yer alan, daha çok polenlerin ortaya çıkmasıyla kendini gösteren ve alerjik rinit olarak da adlandırılan sağlık problemine bahar alerjisi denir. Mevsim geçişlerinde şikayetlerin artış göstermesinin arkasında polenlerin artmasının yanı sıra, ortamdaki toz parçacıkları, akar böcekleri, küf mantarları ve hayvan türleri vardır. Bu tür partikül ve polenler, alerjisi olan kişilerin burnuna yerleşerek mikrobik olmayan iltihaba yol açar.

Alerjik reaksiyonlar nasıl gelişiyor?

Kişinin alerji semptomları göstermesi, vücudun bağışıklık sisteminin yabancı bir maddeye yanıt vermesiyle başlıyor. Bunu da alerjenin giriş yerine antikor göndererek yapıyor. Alerjen ve antikor arasındaki mücadele, kanda çeşitli kimyasal maddelerin salgılanmasına yol açıyor. Salgılanan kimyasal maddeler ise alerjik hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Bahar alerjisinin belirtileri;

  • Burun akıntısı,
  • Gözlerde kaşıntı,
  • Hapşırma,
  • Damak-geniz ve burunda kaşıntı,
  • Burun tıkanıklığı,
  • Hapşırma,
  • Yüz bölgesinde doluluk hissi,
  • Sinüs ağrısı,
  • Koku ve tat alma duyusunda azalma,
  • Gözaltlarında şişme, morluk.

Bahar alerjisi en çok bu kişileri etkiliyor

Bahar alerjileri en çok çevresel alerjenlere karşı duyarlılığı olan kişileri etkiliyor. Bunun dışında genetik bir miras olan bahar alerjisi, ebeveynlerden çocuklara geçebiliyor. Anne veya babası alerjik olan çocuklarda alerjiye rastlanma ihtimali yüzde 30, her iki ebeveyni alerjik olan çocuklarda alerjiye rastlanma oranı yüzde 60 olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca çocuğun bahar mevsiminde doğması, erkek olması ve erken yaşlarda sigaraya maruz kalması alerji riskini artıran diğer faktörler arasında yer alıyor.

En çok hangi bitkiler alerjiye yol açıyor?

  • Rüzgarla polen yayan bitkiler (Çalılar ya da ağaçlar)
  • Güneydeki selviler,
  • Toroslardaki ardıçlar,
  • Porsuk ağaçları,
  • Fındık, zeytin, dut ve çınar ağacı,
  • Kayın, söğüt, ceviz,
  • Kuzukulağı,
  • Papatya, alerjik reaksiyonlara yol açan bitkiler arasında yer almaktadır. 

Çocuklarda bahar alerjisine dikkat!

Göz, burun ve akciğerde hasarlara yol açan bahar alerjisi, çocuklarda daha ağır seyredebilir. Çünkü burun, göz ve akciğerler olduğundan daha hassastır ve kokulara karşı duyarlılığı yüksektir. Bu sebeple alerjik riniti olan çocuklar, kokulara karşı aşırı hassas olduklarından çamaşırları parfümsüz temizleyicilerle temizlenmeli, ev hijyeninde de aynı kural uygulanmalıdır.

Bahar alerjisinden korunma yolları

  • Ağız yerine burundan nefes alıp verilmeli,
  • Polenlerin yoğun olduğu günlerde dışarıda uzun vakit geçirilmemeli,
  • Evden çıkarken mutlaka güneş gözlüğü takılmalı,
  • Dışarıda kalındığı sürece yüz ve burun suyla yıkanarak temizlenmeli,
  • Bahar ayında astım, alerjik nezle ve göz alerjisi belirtileri varsa incelenmeli ve takip edilmeli,
  • Dışarıda vakit geçirildikten sonra eve gelince kıyafetler değiştirilip duş alınmalı,
  • Bol su ve meyve suyu tüketilmeli,
  • Zorunlu olunmadığı sürece klima kullanılmamalı,
  • Çamaşırlar parfümsüz deterjanla yıkanmalı ve ev temizliğinde kokusuz ürünler tercih edilmeli.
  • Bu durumun devamı halinde mutlaka doktora başvurup alerji ilacı kullanmak gerekir.

14 MART TIP BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

14 Mart Tıp Bayramı Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde yüzlerde tebessümle karşılandı. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde görev yapan kıymetli doktorları Avrasya Hastaneler Grubu İşletme Direktörü İbrahim Urlu, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Akın Ünal, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay, İdari İşler Müdürü Orçun Ulutaşlı, İdari Amir Gönül Dilek ile görev yerlerinde ziyarette bulundu. Her birinin 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlayarak onlara çiçek takdiminde bulundu..

Bizde başta Avrasya Hastaneler Grubu’nda görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere Zeytinburnu Avrasya Hastanesi olarak, sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılmasında büyük katkılarda bulunan ülke doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz. Sabırla, onurla, özveriyle, gece gündüz ayırt etmeksizin yıllarca sürdürdükleri meslek hayatlarında başarılarının devamını diliyoruz.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Avrasya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ömer SağlamElif HayvalıBahar AlerjisiAlerjçocukKaşıntı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hacettepe'den tıp literatürüne yeni sendrom
Hacettepe'den tıp literatürüne yeni sendrom
Prof. Dr. Akova: 'Deltacron' varyantı hafif seyrediyor
Prof. Dr. Akova: 'Deltacron' varyantı hafif seyrediyor
Prof. Dr. Şener: Sonbahardan itibaren vakalarda tekrar tırmanış görebiliriz
Prof. Dr. Şener: Sonbahardan itibaren vakalarda tekrar tırmanış görebiliriz
"Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek"
"Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek"
"Kovid ilacından fayda görmek için zamanında test yaptırmak şart"
"Kovid ilacından fayda görmek için zamanında test yaptırmak şart"
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Şubatta 43 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Şubatta 43 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
Ankara Üniversitesi'nden meme kanserine yeni ilaç
Ankara Üniversitesi'nden meme kanserine yeni ilaç
DR. SUADA GASİMOVA: "DAHA GENÇ VE IŞIL IŞIL BİR CİLDE SAHİP OLMAK İÇİN KOLAJEN SEVİYESİ ARTIRILABİLİR"
DR. SUADA GASİMOVA: "DAHA GENÇ VE IŞIL IŞIL BİR CİLDE SAHİP OLMAK İÇİN KOLAJEN SEVİYESİ ARTIRILABİLİR"
Kovid sonrası "yer sallanıyormuş" hissine dikkat
Kovid sonrası "yer sallanıyormuş" hissine dikkat

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma