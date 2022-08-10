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"Bağımlılık sadece sağlıkçıların yapacağı mücadele yöntemi değil"

10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:44
"Bağımlılık sadece sağlıkçıların yapacağı mücadele yöntemi değil"

İSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bağımlılıkla Mücadelede Entegre Katılımlı İşbirliği Platformu (EKİP) projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Bağımlılık sadece sağlıkçıların, birkaç kişinin değil, bütün herkesin ortak bakış açısıyla mücadeleye katılacağı bir mücadele yöntemi" dedi.  


 

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Bağımlılıkla Mücadelede Entegre Katılımlı İşbirliği Platformu (EKİP) Projesi Tanıtım Programı yapıldı. Bağımlı bireylere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve bu sayede bağımlı bir bireyin sisteme hangi aşamada dahil olursa olsun topluma ve  işgücüne geri kazandırılmasını amaçlayan projenin tanıtım programına İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da katıldı. Burada konuşma yapan Memişoğlu, bağımlılığın dünyanın büyük sorunu haline geldiğine dikkat çekerek, "Bu sistemle biz kim ne yapmış, bağımlı nerede, kurtarmış mı, işe gitmiş mi bunların hepsini koordine edecekler" dedi.  Programda, Prof. Dr. Rabia Bilici 'Bağımlılıkla Mücadelede Bütüncül Yaklaşım' sunumu yaparken, Dr. Öğretim Üyesi Soner Sabırlı da proje sunumu gerçekleştirdi.  


 

"HER TÜRLÜ BAĞIMLILIK DÜNYANIN BÜYÜK SORUNLARININ BAŞINDA GELİYOR" 

Prof. Dr. Memişoğlu yaptığı açılış konuşmasında, "Her türlü bağımlılık dünyanın büyük sorunlarının başında geliyor. Türkiye bağımlılık konusunda özellikle Avrupa ve Amerika kıtasındaki gelişmiş ülkelerden çok daha şanslı olmasına rağmen risk taşıyor. Bu risk hem kullanım hem transit geçişlerin fazlalaşmasıyla riskli hale gelmiş durumdaydı. 2018'den itibaren bu konudaki mücadele ciddi boyutlara ulaşmış durumda" dedi. 


 

"KURUMLAR ARASI ORTAK BİR PLATFORM" 

Memişoğlu, bağımlılıkla mücadelede gerçekleştirilen eylemlere dikkat çekerek, "Koordinasyon içinde çalıştıracak, birbiriyle haberleşecek, bir bağımlı yakalandığında veya bir bağımlı başvurduğunda bunun tedavisi olduktan sonra bunu koordine edecek, kurumlar arasında ortak bir platform yoktu.  Bu sistemle biz hastanın veya kullanıcının daha başlangıcından tedavisine, rehabilitasyonuna ve normal iş gücüne, hayata başlangıcı aşamasında olacak bütün kurumların haberleşeceği, bağımlının her türlü ihtiyacının anlık olarak takip edilebileceği bir platform oluşturmaya çalıştık. Bu ortak çalışmada kimin ne yaptığını, ne kadar yaptığını, hangi bağımlının ne olduğunu, sonucuna kadar takip edebileceğimiz bir şey" diye konuştu.   


 

"BAĞIMLILIK SADECE SAĞLIKÇILARIN İŞİ DEĞİL" 

Memişoğlu, "Bağımlılık sadece sağlıkçıların, birkaç kişinin değil, bütün herkesin ortak bakış açısıyla mücadeleye katılacağı bir mücadele yöntemi. Yoksa siz ne kadar tedavi ederseniz edin, ortamı değişmiyorsa, iş sağlayamıyorsanız, bir uğraş veremiyorsanız bunun bağımlılıktan kurtulma şansı çok çok az. Biz bir bağımlıyı ne kadar yatırırsak yatıralım. Ne kadar temizlesek de eğer aynı ortama dönüyorsa, etkenler ortadan kaldırılamazsa bu kişinin yeniden bağımlı olma şansı çok yüksek. O yüzden bu takım oyununu iyi oynamamız lazım. Bu sistemle biz kim ne yapmış, bağımlı nerede, kurtarmış mı, işe gitmiş mi bunların hepsini koordine edecekler" ifadelerini kullandı.   


 

Ekip projesi ile toplumda önemli bir dezavantajlı kesimi oluşturmakta olan bağımlı kişilerin tespiti, arındırma tedavisi, rehabilitasyonu, sosyal uyumu ve topluma reentegrasyonu süreçlerinde 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında görev yapmakta olan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu ve entegre çalışmayı sağlayacak bir yapının geliştirilmesi hedefleniyor. Bağımlı bireylere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve bu sayede bağımlı bir bireyin sisteme hangi aşamada dahil olursa olsun topluma ve dolayısı ile işgücüne geri kazandırılması amaçlanıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağımlılıkSağlıkçılarMücadeleİstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
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