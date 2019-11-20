Aydınlık bir yaşam için göz sağlığı

Hastane direktörü Doç. Dr. Barış Yeniad, Bayrampaşa Göz Hastanesi’nden kısaca, yeni bina ve Göz Vakfı’ndan bahsetti.

Yeniad; “Aydınlık Bir Yaşam İçin göz sağlığı” anlayışını benimseyen Vakfımız, hayırsever gönüllü dostlarımızın desteği ile 1984 yılında Bayrampaşa Göz Hastanemizin açılışıyla kuruldu. O günden bu yana da herhangi bir kar amacı gütmeden, sosyal, bilimsel ve evrensel gelişimin ışığında modern tıbbi teknolojilerin takipçisi ve öncüsü olmaya devam ediyor; Atatürk’ün “Beni Türk doktorlarına emanet ediniz,” güvenine layık olacak adımlar atıyor, atlımlar yapıyor. Profesyonel bir ekiple teşhis ve tedavi uygulamaları yürüterek farkındalık bilinci geliştirerek, hem sağlık sektörüne katkıda bulunuyor, hem de insana ve insan sağlığına değer katıyor.

Göz Vakfı çatısı altında, Bayrampaşa Göz Hastanemiz’in yanı sıra 1997 yılında kurulan İstanbul İdealtepe Göz Merkezi ve 2001 yılında kurulan Bursa Yıldırım Göz Merkezi de bulunuyor. Bu üç merkezde toplam 30 göz hekimi ve 100’ü aşkın sağlık personeli ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti veriyoruz. Yılda ortalama 125.000 muayene, 6.500 ameliyat, 29.000 tetkik ve müdahale gerçekleştiriyoruz.

Sadece bununla kalmıyoruz; bilimsel gelişimlerin ve modern tıp teknolojilerine de ev sahipliği yapıyoruz. Bayrampaşa Göz Hastanemiz bünyesinde uluslararası tıp doktorlarının katılımı ile bilimsel toplantılar, seminerler ve tedavi uygulamaları gerçekleşiyor. Yine hastanemizde 2012 yılından beri Avrupa ve hatta birçok yabancı ülkede az sayıda merkezde uygulanan FemtosaniyeLaser eşliğinde fako ile katarakt ameliyatları başarı ile yapılıyor. Tüm bu başarılı teşhis ve tedavi yöntemlerimiz sayesinde yurt içinde ve yurtdışında referans bir kurum olarak tanınıyoruz.

Bu yıl hizmet kapsamımızı genişletmek ve şartlarımızı iyileştirmek amacıyla bu yeni yerimize taşındık. Burada daha geniş bir alanda, daha modern bir ortamda, daha gelişmiş tıbbi cihazlarla göz sağlığı ve hastalıkları tanı ve tedavisiyle ilgili tüm hizmetleri verebiliyoruz, yeni uygulamalar geliştirebiliyoruz. Glokom Tanı ve Tedavisi, Şaşılık Tedavisi, Çocuk Göz Sağlığı Tedavisi, Katarakt Tedavisi, Kornea Tedavisi, Refraktif Cerrahi, Oküplastik Cerrahi, Retina Tanı ve Tedavisi birimlerimiz mevcut. 4 ameliyathanemiz, dördü gözlem olmak üzere toplam 19 hasta odamız, biri acil müşahede olmak üzere toplam 31 hasta yatağımız var. Toplam 130 kişilik bir kadro ile hizmet veriyoruz. Bunların 25’i doktor, 18’i hemşire, kalanları ise sağlık çalışanı. Yani dört dörtlük bir ekiple, dört dörtlük bir ortamda “aydınlık bir yaşam için göz sağlığı” sunmak üzere buradayız!

Yurt içi ve yurt dışından, tümsosyo ekonomik sınıflardan birçok hastamız var. Onlara göz sağlığı hizmeti verirken, toplumsal sorumluluğumuzu da unutmuyoruz. Bu sorumluluğun bilinci ile ihtiyaç sahibi derneklerimize, eğitime, bilime ve etrafımızdaki insanlara dokunmaya ve destek vermeye çalışıyoruz. Daha önce birlikte projeler yürüttüğümüzEğitim Gönüllüleri Vakfı, Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), CommonPurpose Ortak İdealler, Koruncuk Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Çocuk Eğitim Derneği, Umut Çocukları Vakfı, Parıltı Derneği Görmeyen Çocuklara Destek Derneği gibi vakıf ve derneklerle dirsek temasında olmaya bundan sonrasında da devam edeceğiz.

Hastanemiz ülkemize, sağlık camiasına ve tüm topluma hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.