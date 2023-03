AVRASYA HASTANESİNDEN DOLU DOLU KADINLAR GÜNÜ

İSTANBUL- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Zeytinburnu Avrasya Hastanesi çalışan emekçi tüm kadınları görev yerlerinde ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı.

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay, İdari Amir Gönül Dilek ziyaret esnasında tüm çalışanlarına özel hazırlanmış hediye paketlerini takdim ettiler.

Konuşan Dilek, “Zeytinburnu Avrasya Hastanesi olarak başta kadın hastalarımız hasta yakınları, Avrasya ailemizin kıymetli kadın emekçi çalışanları olmak üzere, tüm dünya kadınlarına yaşamları boyunca saygınlık gördüğü, yüzlerinin güldüğü, sağlıklı bir kadın olarak yaşamlarını sürdürdüğü bir ömür diliyoruz.

Elinizin değdiği her şeyin güzel olduğunu biliyor, hepinize iyi ki hayatlarımızda ve dünyamızda varsınız” dedi

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Instagram hesabından İdari Amir Gönül Dilek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen, canlı yayınımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması dolayısıyla “Sağlıklı Kadınlar” konulu canlı yayın gerçekleştirildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz Süzme, Beslenme ve Diyet Uzmanımız Uzm. Dyt. Büşra Çengel’in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz yayınımızda jinekolojik muayenenin önemi, adet düzensizliği, smear testinin önemi, genital estetik, kadınlarda regl dönemi öncesi ve sonrası beslenme ve diyet önerileri gibi konulara değinildi.

Programda gerçeklşen konu başlıkları şöyle oldu;

Kadınlarımız Jinekolojik Muayene Hangi Yaşta Başlayabilirler Ve Bu Hangi Aralıklarla Sürdürülmeli?

Op. Dr. Deniz Süzme: Jinekolojik muayene 18 yaşından sonra yıllık düzenli bir şekilde başlamasını öneriyoruz. Eğer ekstra farlı bir durumunuz varsa hekiminiz tarafından kontrolleriniz daha sık düzenlenebilir.

Smear Testi Nedir? Neden Yapılır?

Op. Dr. Deniz Süzme, öncelikle, hastamızın birliktelik yaşayıp yaşamadığı muayene şeklimizi değiştiriyor. Birliktelik yaşamayan hastalarda karında ultrason ile değerlendirme yapabiliyoruz. Daha net görünetü alabilmek için idrara sıkışık bir şekilde bu hastalarımızı muayeneye bekliyoruz. Daha önce bir birlikteliği olan hastalarımıza hiç sevmedikleri jinekolojik muayeneyi yani çatal muayenesi denilen muayeneyi yapmamız gerekiyor. Öncelikle kadınlık yolu denilen vajinanın ve rahim ağzının değerlendirilmesini gözle sağlıyoruz. Bu değerlendirme sırasında smear testini alıyoruz. Smear testinin amacı aslında rahim ağzı kanserinin taraması için rahim ağzından hücreler almak. Bunun başlangıç yaşı var bazı kaynaklar 25 yaşında alınıyor. Bazı kaynaklar 30 yaşından sonra başlanması gerekiyor. Sadece smear testi yapıyorsak hücre bakıyorsak bunu 3 yılda 1 yaptırmamız gerekiyor. Ayrıca smear testini 3 yılda bir yaptırırken muayeneleri yıllık olarak devam etmemiz gerekiyor ki diğer organlarımızda inceleyelim. Muayeneyi yaptık smear testini aldıktan sonra vajinal ultrason yöntemiyle rahimi, Yumurtalıkları ultrasonla rahim iç duvarını değerlendiriyoruz. Aksi giden bir durum varmamaksak gitme ihtimali olan bir durum var mı bunu yakalıyoruz. Hastanın yumurtalıkları rahmi yaşına uygun mu, gelecekte çocuk sahibi olup olmama beklentisi var mı ona göre hastayı değerlendiriyoruz ki erkenden önlem alabileceğimiz bir durum varsa önlem alalım ki hastalıklar oluşmadan kadınlarımızı koruyalım.

3)Adet Düzensizliği Yaşayan Kadınlar Ne Yapmalı Ve Adet Düzensizliği Neden Olur?

Op. Dr. Deniz Süzme, Sağlıklı her kadının düzenli döngü görmesini istiyoruz. Bu döngüler 28- 35 arasında 1. günden 1. güne düzenli olması gerekiyor 4- 6 gün sürmesini bekliyoruz.6 günden uzunsa bir problem var demektir yine 4 günden kısaysa yine bakmak gerekiyor.

Adet süresi hastanın yaşına göre değişiyor.20 yaşında bir kadınla 50 yaşındaki bir kadını aynı kurallara göre değerlendiremiyoruz. Bunun yanı sıra günde ne kadar kanamasının olduğunu değerlendiriyoruz. Bu sorgulamalardan sonra eğer dediğim durumlar dışında bir durum varsa adet düzensizliğimiz var anlamına geliyor. İlk aşamada ne yapılması gerekiyor. Hormonlarımızın görülmesi gerekiyor adet döneminin adetin 2. veya 3. gününde hastanın kan testinden hormonlarına bakıyoruz. Bu hormonlar neden beyinden yumurtalık salgılanan yumurtalıkları etkileyen FSH-LH dediğimiz hormonlar. Yumurtalıklarımızdan salgılanan hormonlar tiroid testlerimiz bizim için önemlidir. Prolaktin testimizde önemlidir.

Genital Estetikte Hangi İşlemleri Yapmaktasınız?

Op. Dr. Deniz Süzme: Hastanın ne istediğine göre ayrıntılı muayene yapmak gerekiyor. Bu ameliyatların çeşidi var. Vajinaplasti, labioplasti, dudak ameliyatları, daraltma ameliyatları bunları gerçekleştirebiliyoruz Her hastanın kendine mevcut durumuna göre ona uygun olan ameliyat şeklinin seçilmesi gerekiyor. Aynı zamanda ameliyat olmak istemeyen hastalara ya da farlı endikasyon sebepleri olan hastalarda lazer plazma sistemimizde hastanemizde mevcut. Onunla da bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Dudak dolguları alana yapılan dolgular bunları da gerçekleştirebiliyoruz. Ancak öncesinde hastalarla görüşüp bizden ne beklediğini ve ona ne verebileceğimizi anlatmalıyız ki insanlar bizden memnun ayrılsınlar

Kadınların Dönem Dönem Beslenmesi Değişiyor Bu Değişikliğin Sebepleri Nelerdir?

Uzm. Dyt. Büşra Çengel: Kadın erkek eşit beslenmeli mi, evet çünkü bizim yağ dokumuz daha fazla olduğu için karın böLgemiz özellikle daha fazla yağlanmaya meyilli biraz daha kadınlara özel ayrı program erkeklere özel ayrı program oluyor.ve metabolizmamız bir tık daha yavaş olabiliyor bu sebepten dolayı her dönemde ihtiyacımız farklı olabiliyor. Hem vitamin mineral anlamında protein açısından gebelik öncesi gebelik sonrası ergenlik döneminde her dönemde aynı şekilde beslenemeyebiliyoruz. Özellikle tam regl dönemi itibariyle ergenlik çağında vitamin ve mineral ihtiyacımız artıyor. Yine daha fazla protein ihtiyacımız artıyor. Urda en sık yapılan yanlışlardan biri zayıflamak uğruna birden her şeyi kesip birden adet düzensizliğinin başlaması. Gebelik öncesi artan demir ihtiyacımız oluyor protein ihtiyacımız oluyor. Emzirme döneminde de yine aynı şekilde devam ediyor. İleri yaşta daha fazla kalsiyuma ihtiyacımız oluyor.

Regl Döneminde Ve Sonrasında Nasıl Beslenilmeli?

Uzm. Dyt. Büşra Çengel, Regl dönemi öncesinde karbonhidrat krizi oluyor. Ben hiçbir danışanıma bu süreçte kısıtlama yapmıyorum. Bu dönemde ağrılarla baş etme yötemi beslenme anlamında bitter çikolata, balık özelikle somon balığı, koyu yeşil yapraklı sebzelerden yardım alabiliriz. Yumurta çok iyi gelir ve tabii ki kırmızı meyveler bizim olmazsa olmazımız. Günlük bir öğünüden bahsedeyim. Sabah uyandığınızda bir bardak suyla güne başlayalım. Kış aylarında çok fazla içmiyoruz. Sabah kahvaltımızı evde yapalım. Simit, poğaça ile geçiştirmeyelim karın yağlanması artıyor. Bunun sonucunda insülin direncine sebep oluyor. Güzel yumurtalı kahvaltı olabilir, tam fırında ekmeklerinizi kullanabilirsiniz. Ekmeksiz kahvaltı yapmayın ya da diyet yapmayın genelde en büyük yaptığımız yanlışlardan biri o. Yulaflı yoğurtlu bir meyveli bir kahvaltı tercih edebilirsiniz. Biraz daha protein anlamında öğlen protein salata olabilir. Tavuk salata olabilir, bakliyat olabilir. Yanında bulgur pilavı olabilir. Akşamı daha hafif gerçekleştirebilmek için sebze yemekleri olabilir. Yanında mutlaka kalsiyum kaynağı olan yoğurdu unutmuyoruz süt içme alışkanlığımız varsa kefir içme alışkanlığımız varsa tabii ki bunları da uygulayabilirsiniz. Minik minik ara öğünler de kuru meyve ve kuruyemişler olabilir.

Adet Döneminde Olan Ödem İçin Öneriniz Nedir?

Uzm. Dyt. Büşra Çengel, Kanama süresini uzatmaması için bitişine yakın veya bitişinden sonraki süreçte bitki çaylarından yardım alabiliriz. Özellikle herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız kiraz sapı, mısır püskülü ve yeşil çayla karıştırıp günde bir iki fincan içebilirsiniz. Ananas mükemmel bir ödem atıcıdır. Içinde bromelain enzimleri yağ yakımına yardımcı olur. Ananas mutlaka yoğurtla karıştırıp içersine birkaç badem attığımızda metabolizmanızı hızlandırır ve ödem attırır. En güzel şey salatalık, kuru kayısı ve potasyum içeren yiyecekler aslında ödem atıyor. Birazda haraket ve suyla birllikte bu çay karışımını yaparsanız o gün salatalarınızı özellikle salatalık gibi yiyecekler eklerseniz ödem atmaya yardımcı olurlar.

Günlük Öğün Sağlıklı Beslenme Açısından Mı Yoksa Diyet Olarak Da Uygulanabilir Mi?

Uzm. Dyt. Büşra Çengel, diyet olarak da uygulanabilir tabi ama buradaki sayılar kişiye göre değişebilir. Komşunun diyeti ve internetten bulduğunuz diyetleri yapmayın. Çünkü metabolizma hızınızı bozduğunuzda genelde şöyle oluyor; ''Büşra Hanım ben on gündür kendimi aç bıraktım, on birinci günde kilo vermiyorum” Bakıyoruz metabolizma hızı çok bozulmuş insülin direnci de var, kan şekeri de düşebilir, hipoglisemiye girebiliyor. diyoruz ki size uygun listeyle çok çabuk kilo verebilecekken, başka yollara başvurmanıza hiç gerek yok. Biz buradayız zaten.

HABER: ELİF HAYVALI