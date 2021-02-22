Avrasya Hastanesi’nde “Obezite Cerrahisi” Gündemdeydi 

Biliyorsunuz ki teknolojinin ilerlemesiyle beraber obezite sınırına gelen ve sağlığını kaybeden birçok ünlü isim mide küçültme ameliyatları ile zayıfladı. Bu ünlülerin başında şarkıcı Linet 40 kilo, Işın Karaca, 45 kilo, Pelin Öztekin tam 86 kilo, Fatih Ürek 2 ayda 30 kilo, Emel Müftüoğlu 30 kilo, Seren Serengil 2 ayda 24 kilo vermişti. Bazıları için iyi ki denilen bu ameliyatlar bazıları için kâbus oldu. Elbette herkes için kendini iyi hissetmek çok önemli fakat bunun için iyi bir hekime gitmeyi ve konuyu dikkate almayı unutmayalım derim. Hepinize önce sağlıkla dolu bir hafta dilerim…

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Op. Dr. Hasan Lice, Op. Dr. Coşkun Görmüş, Op. Dr. Akın Ünal ve Beslenme Diyet Uzmanı Uzm. Dyt Büşra Çengel ile, “Obezite Cerrahisi” paneli gerçekleşti.

Panelde; tüp mide ameliyatından, mide balonundan, mide botoksundan ve bunlarla birlikte beslenmede dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedildi. Kilo problemleri ve bununla gelen sağlık problemleri konuşulurken özellikle de son 1 yıldır yaşadığımız pandemi sürecinde evde sürekli yemek yeme ya da hareketsizlik gibi alışkanlıklarımızın olmasıyla aldığımız kilolar ve sonrasında bu kiloları nasıl en iyi bir biçimde vereceğimiz konuşuldu. Tüp mide ameliyatı, bu ameliyatın nasıl yapıldığı, ameliyatın varsa riskleri, uygun yaş sınırı ve kilo sınırı, tüp mide ameliyatı sonrası ayda kaç kilo verilmesi beklendiği, mide balonu işlemi, mide balonu sonrası ne tür şikayetler olduğu, mide balonu işlemi sonrası ortalama ne kadar kilo verildiği, mide botoksu, nasıl ve kimlere uygulandığı, işlem sonrası ne kadar kilo verildiği, tüp mide ameliyatı sonrası beslenme, mide balonu sonrası beslenme, mide botoksu sonrası beslenme, konularına açıklık getirildi.

Kalıcı Çözüm İçin Tüp Mide Yapılmalı!

Tüp mide hakkında açıklama yapan Op. Dr. Hasan Lice, “Kriterlere uyuyorsanız en tercih edilen ameliyattır. 2000’li yılardan beri uygulanıyor ve başarılı sonuçlar alınıyor. Kalıcı bir çözüm istiyorsak eğer tercih ediyoruz. Kapalı yöntem ile yapıyoruz. Hastalarımız 3 gün hastanemizde yatıyor. Yaş 60 ve üzeri olunca tercih etmiyoruz. 60 yaş altına uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

Obezite nedir?

Kişinin vücudundaki yağ oranının normalin üstünde olması, kişinin tedavi edilmesi gerekecek kadar şişman olması durumuna obezite denir. Dünya üzerinde kronik bir hastalık haline gelen obezitenin tedavisinde en yaygın yöntem ise cerrahi müdahalelerdir.

Obezite cerrahisi ise obez hastaların kilo vermelerini kolaylaştırmak amacıyla gıda alımı ve besin emilimini azaltmasını sağlayacak sindirim sistemine yapılan müdahalelerdir. Obezite cerrahisinin sonuçlarının kalıcı bir sonuç göstermesi için kişinin psikolojik olarak hazır olması, geçirdiği ameliyatın öneminin farkında olması, operasyon sonrasında beslenme şekline ve egzersiz programlarına devam etmesi gerekir. Her ne kadar obezite cerrahisi uygulanan hastalar hızla kilo verse de bu başarının sürdürülebilir olması için kişinin belli hayat standartlarını kalıcı hale getirmesi önemlidir.

Herkes obezite cerrahisi için uygun mudur?

Kilo problemi yaşayan herkes, obezite cerrahisi için uygun değildir. Önemli bir operasyon olan obezite cerrahisi belli kriterleri taşıyan kişilere uygulanabilir. Bunlar;

• 18- 65 yaş arasındaki kişiler,

• Vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan kişiler,

• Obeziteden doğan kalp, diyabet, yüksek kolesterol ve uyku apnesi gibi hastalıkları olan kişiler,

• Hormonları ile ilgili problemi olmayan kişiler,

• Uyuşturucu ve alkol problemi olmayan kişiler,

• Uzun süredir diyet yapmasına rağmen obeziteden kurtulamayanlar.

Sağlıklı Yaşam İçin Obeziteyi Engelle

“Mide botoksu hastanede yatırmaya gerek olmayan bir işlemdir” diyen Op. Dr. Akın Ünal, “15- 20 dk süren bir işlem. 4-6 ay kadar etkisi vardır. Vücut kilonun %15 ini verebilir diyet sağlıklı bir yaşam istiyorsak obezite ile mücadele etmeliyiz” ifadesini kullandı.

Ameliyat Öncesi Mide Balonu

Mide balonu işlemi hakkında bilgi veren Op. Dr. Coşkun Görmüş, “Endoskopi ünitesinde gerçekleşiyor. 15-20 dk arası sürüyor. Hastanede yatmayı gerektirmeyen bir işlemdir. Beden kitle endeksi bu işlem için önemli. Eğer kişi diyet yapmaya rağmen kilo verememiş ise ameliyata daha konforlu hazırlamak içinde ameliyat öncesinde yapıyoruz. Dengeli beslenin düzenli egzersiz yapın" dedi.

Zayıflamanın tek yolu ameliyat değil

Kilolu hastalar için çoğu zaman diyet veya spor tek başına yeterli gelmemektedir. Bu noktada birçok hasta cerrahi yöntemlere yönelmektedir. Ancak son zamanların en yaygın uygulamalarından biri olan mide balonu zayıflamak istemesine rağmen ameliyattan çekinen hastalar için iyi bir seçenek oluşturmaktadır. Yaklaşık 10 dakikalık bir işlem olan mide balonu, anestezi verilerek yapılan endoskopik bir işlemdir. Endoskopi işlemi; ucunda kamera olan ve kıvrılabilen (flexible) bir tıbbi boru ile ağız yolundan girilerek yemek borusu, mide ve ince bağırsakların izlenmesine olanak veren basit ama kullanışlı bir inceleme yöntemidir. Endoskopik işlemler sayesinde tüm mide ve yemek borusu hastalıkları kolayca teşhis edilmektedir. Mide balonu uygulaması ise aynı şekilde endoskopi işlemiyle kolayca uygulanır ve kişinin beklentilerine cevap verir.

İlk Hafta Sadece Sıvı İle Besleniliyor

Mide balonu sonrası beslenme hakkında kısaca Konuşan Uzm. Dyt Büşra Çengel, “mide balonu sonrası beslenme ilk 1 hafta sıvı beslenme oluyor sonrasında minik porsiyonlar olarak yemek yemeye devam ettiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Programın sonunda Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu konuşmacı doktorlara teşekkür etti. Tüp mide, mide botoks, mide balonu işlemlerinizde şubat ve mart aylarını kapsayan avantajlı fiyatlar hazırlayan Avrasya Hastanesi bu tür sıkıntılar yaşayan vatandaşlara her türlü kolaylık sağlamaktadır.

Elif Hayvalı