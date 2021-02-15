Avrasya Hastanesi’nde "Medikal Estetik" Paneli Yapıldı 

İSTANBUL- Biliyorsunuz ki kadınların en büyük arzusu güzel görünmek. Hal böyle olunca ilerleyen zaman kadınların güzel kalması için olanak sağlıyor. Şimdilerde 18 yaşından tutunda ilerleyen yaşlara rağmen teknolojinin gelişmesiyle güzellik ve estetik alanı da epey gelişti. Ne kadar büyüleyici güzellik yapılırken, estetikten mağdur olan bir çok kişiyi de görüyoruz. Azı karar çoğu zarar her yerde doğru bir sözdür. Güzelleşmek için jendini heba eden insanlardan olmayın bir yandan da cebinizi zora sokmayın… Dilerim herkes arzu ettiği güzellikle hayatttan zevk alarak yaşamını sürdürür. Hepinize önce sağlıklı bür hafta dilerim...

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Deniz Yardımcı ve Estetisyen Yeşim Sucu'nun katılımı ile “Medikal Estetik” konulu panel gerçekleşti.

Dijital panel Gönül Dilek'in açılış konuşması ile başlayan programda,

"Son zamanların favori uygulaması Scarlet nedir, hangi durumlarda uygulanır...

Scarlet ağrılı bir işlem mi, kaç seans tekrarlanmalı...

Dolgu ve botox nedir, dolgu hangi bölgeye botox hangi bölgelere uygulanır…

Dolgu ve botox ne kadar zaman aralığında tekrarlanabilir...

Lazer epilasyon hangi bölgelerde uygulanır ve kaç seansta sonuç vermektedir...

PRP nedir, mezoterapi nedir, hangi bölgelere ve ne için uygulanır...

Dermapen nedir, nasıl uygulanır...

Cilt bakımı ne kadar sıklıkla yapılmalı, cilt bakımı faydaları nelerdir...

Tedavi edilen cilt hastalıkları" konuları ele alındı.

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde medikal estetik ünitesinde yer alan ve yapılan işlemlerden bahsedildi. Hastanenin medikal estetik üntesinde Cilt Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Deniz Yardımcı ve estetisyen Yeşim Sucu, her türlü medikal estetik hizmet ve cilt sağlığı problemlerinde yardımcı olduklarını söyledi.

"Sarkmalara Son"

Scarle uygulamasından bahseden Uzman Dr. Deniz Yardımcı, "Küçük iğneler yardımıyla kolejen yapımını yaparak cildin 5 – 10 yıl gençleşmesini sağlamaktadır. Sarkmaların düzelmesini yüzdeki izlerin azalmasını sağlamaktadır. Yaptığı işle çok büyük bir etki yaratan cihaz çok hafif bir ağrı vermektedir. Ama sonuçları görüldüğünde bu ağrı aklınıza bile gelmeyecektir… 1 ay arayla 3 seans genellikle yeterli olur. Hastanın durumu da bu konuda önemli tabi. Bu duruma göre sürelerde kısalma ya da uzama söz konusu olabiliyor" şeklinde açıkladı

"Güzelleşmenin Bir Çok Yöntemi Var"

Ardından Botoks, Lazer Epilasyon, PRP ve Cilt Bakımı hakkında bilgiler veren Dr. Yardımcı, "Sağlıklı bir cilt için sağlıklı bir yaşam gerekir!" diyerek şöyle konuştu;

* Botoks, kasların çalışmasını engelleyen bir zehirdir. Özellikle mimik çevresine uygulanmaktadır.

* Lazer Epilasyon,

Vücudun her bölgesine uygulanabilir. Açık tende daha iyi sonuç alınır. Diode cihazında daha koyu tenlerde daha iyi sonuç vermektedir.

*PRP, Alerjik olan hastalarda daha çok tercih ediyoruz. Saç bölgesine ya da yüz bölgesine uygulanmaktadır.

*Cilt Bakımı, cildin temizlenmesini lekelerin sivilcelerin azalmasını sağlar. Cilt yapısı kontrol edildikten sonra uygulama yapmadan önce hangi ürünlerin kullanılacağı belirlenir. Her cilde aynı işlem ve ilaçlar kulanılmaz.

Programın sonunda Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu, konuşmacı doktorlara teşekkür etti. 14 Şubat Sevgililer gününe özel emedikal estetik bölümünde indirim yaptıklarını belirten hastane yetkililer, kampanyalardan hastaneyi arayarak bilgi alınabilneceğini söyledi.

ELİF HAYVALI