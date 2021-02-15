Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 0
hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1562
ALTIN
407.384
DOLAR
6.9518
STERLİN
9.6862
EURO
8.4321
Yöresel ürün satış yeri kiraya verilecek
Yöresel ürün satış yeri...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 18 öğretim...
Bursa’da satılık ve kiralık 28 taşınmaz
Bursa’da satılık ve kiralık...
Ankara Büyükşehir Belediyesi kedi ve köpek kulübesi alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi kedi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avrasya Hastanesi’nde "Medikal Estetik" Paneli Yapıldı 

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfalarımızla her geçen hafta devam ediyoruz. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta geçtiğimiz hafta perşembe günü Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda gerçekleşen ayrıca canlı yayın bağlantısıyla da hastalarına ulaşan "Medikal Estetik" konusundan bahsedeceğiz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 12:57
18 Okunma
Avrasya Hastanesi’nde "Medikal Estetik" Paneli Yapıldı 

İSTANBUL- Biliyorsunuz ki kadınların en büyük arzusu güzel görünmek. Hal böyle olunca ilerleyen zaman kadınların güzel kalması için olanak sağlıyor. Şimdilerde 18 yaşından tutunda ilerleyen yaşlara rağmen teknolojinin gelişmesiyle güzellik ve estetik alanı da epey gelişti. Ne kadar büyüleyici güzellik yapılırken, estetikten mağdur olan bir çok kişiyi de görüyoruz. Azı karar çoğu zarar her yerde doğru bir sözdür. Güzelleşmek  için jendini heba eden insanlardan olmayın bir yandan da cebinizi zora sokmayın… Dilerim herkes arzu ettiği güzellikle hayatttan zevk alarak yaşamını sürdürür. Hepinize önce sağlıklı bür hafta dilerim...

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Deniz Yardımcı ve Estetisyen Yeşim Sucu'nun katılımı ile  “Medikal Estetik” konulu panel gerçekleşti.

Dijital panel Gönül Dilek'in açılış konuşması ile başlayan programda, 

"Son zamanların favori uygulaması Scarlet nedir, hangi durumlarda uygulanır...

Scarlet ağrılı bir işlem mi, kaç seans tekrarlanmalı...

Dolgu ve botox nedir, dolgu hangi bölgeye botox hangi bölgelere uygulanır…

Dolgu ve botox ne kadar zaman aralığında tekrarlanabilir...

Lazer epilasyon hangi bölgelerde uygulanır ve kaç seansta sonuç vermektedir...

PRP nedir, mezoterapi nedir, hangi bölgelere ve ne için uygulanır...

Dermapen nedir, nasıl uygulanır...

Cilt bakımı ne kadar sıklıkla yapılmalı, cilt bakımı faydaları nelerdir...

Tedavi edilen cilt hastalıkları" konuları ele alındı. 

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde medikal estetik ünitesinde yer alan ve  yapılan işlemlerden bahsedildi. Hastanenin medikal estetik üntesinde Cilt Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Deniz Yardımcı ve estetisyen Yeşim Sucu, her türlü medikal estetik hizmet ve cilt sağlığı problemlerinde yardımcı olduklarını söyledi.

"Sarkmalara Son"

Scarle uygulamasından bahseden Uzman Dr. Deniz Yardımcı, "Küçük iğneler yardımıyla kolejen yapımını yaparak cildin 5 – 10 yıl gençleşmesini sağlamaktadır. Sarkmaların düzelmesini yüzdeki izlerin azalmasını sağlamaktadır. Yaptığı işle çok büyük bir etki yaratan cihaz çok hafif bir ağrı vermektedir. Ama sonuçları görüldüğünde bu ağrı aklınıza bile gelmeyecektir… 1 ay arayla 3 seans genellikle yeterli olur. Hastanın durumu da bu konuda önemli tabi. Bu duruma göre sürelerde kısalma ya da uzama söz konusu olabiliyor" şeklinde açıkladı 

"Güzelleşmenin Bir Çok Yöntemi Var"

Ardından Botoks, Lazer Epilasyon, PRP ve Cilt Bakımı hakkında bilgiler veren Dr. Yardımcı, "Sağlıklı bir cilt için sağlıklı bir yaşam gerekir!" diyerek şöyle konuştu;

* Botoks, kasların çalışmasını engelleyen bir zehirdir. Özellikle mimik çevresine uygulanmaktadır. 

* Lazer Epilasyon,

Vücudun her bölgesine uygulanabilir. Açık tende daha iyi sonuç alınır. Diode cihazında daha koyu tenlerde daha iyi sonuç vermektedir. 

*PRP, Alerjik olan hastalarda daha çok tercih ediyoruz. Saç bölgesine ya da yüz bölgesine uygulanmaktadır. 

*Cilt Bakımı, cildin temizlenmesini lekelerin sivilcelerin azalmasını sağlar. Cilt yapısı kontrol edildikten sonra uygulama yapmadan önce hangi ürünlerin kullanılacağı belirlenir. Her cilde aynı işlem ve ilaçlar kulanılmaz. 

Programın sonunda Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu, konuşmacı doktorlara teşekkür etti. 14 Şubat Sevgililer gününe özel emedikal estetik bölümünde indirim yaptıklarını belirten hastane yetkililer, kampanyalardan hastaneyi arayarak bilgi alınabilneceğini söyledi.  

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Deniz YardımcıSağlık NotlarıAvrasya Hastanesi ZeytinburnuGönül DilekiLazer EpilasyonPRP nedirDolgu Ve BotoxYeşim SucuElif HayvalıAvrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu14 Şubat Sevgililer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz
Bakan Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz
Doç. Dr. Savaşçı: Erkeklerde koronavirüs kısırlık nedeni
Doç. Dr. Savaşçı: Erkeklerde koronavirüs kısırlık nedeni
“Orta kulak iltihabı çocukların yüzde 80’inde görülür”
“Orta kulak iltihabı çocukların yüzde 80’inde görülür”
'Kedi, köpek tüyü ciğerde kist yapar’ düşüncesi tamamen yanlış
'Kedi, köpek tüyü ciğerde kist yapar’ düşüncesi tamamen yanlış
"Türkiye'de uygulanan inaktif aşı mutasyonlu virüse karşı daha avantajlı"
"Türkiye'de uygulanan inaktif aşı mutasyonlu virüse karşı daha avantajlı"
Prof. Dr. İlhan: Yaza doğru daha iyi süreçler yaşamamız mümkün
Prof. Dr. İlhan: Yaza doğru daha iyi süreçler yaşamamız mümkün
'Hiç vakanın olmadığı yerleri hızlı açmak lazım'
'Hiç vakanın olmadığı yerleri hızlı açmak lazım'
Covid-19 geçiren ve aşı yaptıran kişiler taşıyıcı olabilir
Covid-19 geçiren ve aşı yaptıran kişiler taşıyıcı olabilir
KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİNDE NASIL BESLENMELİ?
KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİNDE NASIL BESLENMELİ?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma