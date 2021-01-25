Avrasya Hastanesi’nde Kalp Sağlığı Paneli Gerçekleşti

Biliyorsunuz ki en değerli organımız kalbimiz, kalbimiz attığı sürece varız. Hal böyle olunca en pahalı organımızda kalbimiz oluyor yapılan araştırmaya göre nakli gerçekleşen kalbin tanesi, neredeyse 1 milyon dolara satıldığı söyleniyor.

"Kemal Sunal, Barış Manço, Azer Bülbül, Atilla Arcan, Mustafa Koç, Erol Büyükburç, Cem Karaca, Zeki Müren, Sümer Tilmaç, Atilla İlhan, Nazım Hikmet, Erol Taş, Cenk Koray" başta olmak üzere sevdiğimiz birçok ünlüyü de kalp krizi ve kalp hastalıklarından kaybetmiştik. Usta isimlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Kalbimizin her zaman ne kadar değerli olduğunu bilelim ve bu bilinçle yaşayalım… Hepinize önce sağlıkla dolu bir hafta dilerim…

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı uzmanlarından Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esat Akıncı, Kalp Damar Cerrahı ve Avrasya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Cenal ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Habib Çil'in katılımcılığı ile ‘Kalp Sağlığı’ paneli gerçekleşti.

Dijital panel idari amir Gönül Dilek’in açılış konuşması ile başlayan programda başta “ ‘kalp sağlığı’, ‘kalp sağlığı ihmalleri’ ve ‘pandemide kronik kalp hastaları’ olmak üzere; kalp ve damar cerrahisinin gelişim evrelerinden dünü bugünü yarını, bypass ameliyatında risk faktörleri, kalp sağlığını ihmalleri- önerileriler, kalp kapak hastalığı, varis, varis tedavi yöntemleri, kardiyolojideki gelişmeler, kalp krizi nedenleri ve belirtileri, anjio, periferik bacak anjio işlemleri, kalp pili ve işlemleri…” konuşuldu.

Hiçbir Şey İnsan Ve Sağlık Kadar Önemli Değildir

Binlerce kalp ameliyatı gerçekleştiren Avrasya Hastanesi, kardiyoloji ve kalp damar cerrahi branşları ile kalp kontrol merkezi haline gelmiştir. Her türlü cerrahi müdahale, girişimsel müdahale ve açık kalp ameliyatlarının yapılabildiği ameliyathaneleri, anjio ünitesi, 9 yataklı koroner ve 5 yataklı kvc yoğun bakım üniteleri ile, son teknolojik cihazları kullanarak hastaların 7/24 hizmetinde olduğunu belirtir. ‘Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir’ prensibiyle yola çıkan Avrasya Hastanesi, insan yaşatmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için özellikle de insanın en önemli parçası olan kalbi için servis ve polikliniklerindeki donanıma ileri seviyede özen göstermiş ve bu konuda da hocalarını arkasına almış, son derece iddialı bir hastanedir. 2013 yılından beri de Türkiye’nin önde gelen isimlerinden oluşan medikal kadrosunun bir araya gelmesiyle, teknolojik olarak gelişmiş daha da büyümüş kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde güçlenmiş bir Avrasya ile hizmete geçilmiştir.

Uzun Süreli Yatışlar Güvenli Ellerde

Kalp ameliyatlarında ölüm oranı yok denilecek durumda olan Avrasya Hastanesi, kalbini emanet etmiş her hastaya güçlü medikal kadrosu ve sevgi dolu hemşireleri ile hizmet vermektedir. Özellikle bypass, kapak ameliyatları gibi daha uzun süreli yatışlarda işini gönülden yapanların bir araya geldiği bir ekip birliği yeridir.

“Varis neden olur ve belirtileri nelerdir?”

Programda katılımcı olan Başhekim pr0f. Dr. Ali Rıza Cenal “varis” hakkında konuşarak, "Varis, toplar damarların görünür hale gelmesidir. Çok ayakta durmak bir süre sonra ayakta kramp gibi durumlar ortaya çıkarır ve bu işlem için hastanemize varis için başvururlar. Genel problem ise estetik yöndendir. Varis için çok ayakta kalmak en büyük risktir" dedi.

“Kalp İhmale Gelmez”

Ayrıca pandemi döneminde kalp sağlığınız için;

“Beslenmenize dikkat edin.

Spor ve egzersizler yapın.

Herhangi bir sağlık sorununda hastaneye başvurun. Çünkü daha büyük bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Kalp ihmale gelmez…” açıklamalarını yaptı.

“Sekiz Damara Kadar Bypass Operasyonu Yaptık”

Bypass hakkında konuşan Prof. Dr. Esat Akıncı, “Bypass ameliyatlarının çoğunu kalbi durdurmadan gerçekleştiriyoruz. Bypassta obezite, ileri yaş risk faktörleri arasında yer almaktadır. Şu ana kadar 8 damara kadar bypass operasyonu yaptık” ifadelerine yer verdi.

“Stentlerle Rolümüz Büyüdü”

Kardiyoloji alanında;‘Kalp pili’, ‘Periferik Anjio’ çalışmaları yaptıklarını söyleyen Doç. Dr. Habib Çil, “Kardiyoloji tanı alanında hizmet veren bir bölümdür. 90’lı yıllarda müdahale yönü ortaya çıkmaya başladı ve branş oldu. Stentler devreye girince önemli roller üstlenmeye başladık” şeklinde konuştu.

Ardından pandemi döneminde yapmış olunan dijital panelleri içeren ve basına yansıyan haberlerin de yer aldığı video gösterimi yayınlandı. Programın sonunda Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu katılımcı olan doktorlarımıza teşekkür etti.

ELİF HAYVALI