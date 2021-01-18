Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -3
hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1524
ALTIN
438.737
DOLAR
7.4448
STERLİN
10.1505
EURO
9.0064
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha...
Çorum’da otopark yerleri kiraya verilecek
Çorum’da otopark yerleri kiraya...
12 sözleşmeli personel alınacak
12 sözleşmeli personel alınacak
SGK’dan gayrimenkul satışları
SGK’dan gayrimenkul satışları
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Bartın’da gemi battı
Kapat

Avrasya Hastanesi’nde ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum’ Konuşuldu 

Değerli okuyucularım yeni yılla beraber başladığım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamın üçüncüsünü sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta geçtiğimiz hafta perşembe günü Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda gerçekleşen ayrıca canlı yayın bağlantısıyla da hastalarına ulaşan ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum’ konusundan bahsedeceğiz.

18 Ocak 2021 Pazartesi 01:25
6 Okunma
Avrasya Hastanesi’nde ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum’ Konuşuldu 

Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftadan beri korona aşısı ile gündemdeyiz. 

Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs aşı takvimi yayımlandıktan sonra başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer siyasetçilerin aşı oldukları görülüyor. Yayımlanan koronavirüs aşı takvimine göre; 65 yaş üstü vatandaşlar da ilk aşamada aşılanacak gruplar arasında yerini alıyor. Sizler de aşı kontrolleriniz için MHRS ve e-devlet sistemleri üzerinden sıranıza bakabilirsiniz. Dilerim yakın zamanda aşılar sonuç verir… 

Hepinize önce sağlıkla dolu bir hafta dilerim…

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Nurcan Dalan, Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, Op. Dr. Süleyman Yeniocak’ın konuşmacılığı ile ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum' paneli gerçekleşti. 

Dijital panel İdari Amir Gönül Dilek'in açılış konuşması ile başlayan programda 

-Normal Doğum

-Sezeryan Doğum

-Polikistik Over

-Gebelikte Kanamalar

-Gebelikte Beslenme

-Dış gebelik konuları ele alındı. 

"Bol Bol Taze Sebze ve Meyve Yiyin"

Gebelikte kanamalar ve beslenme konusundan bahseden Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever' "Gebelikte beslenmede sigara ve alkol kesinlikle kullanılmamalıdır. Vitamin ve mineral takviyelerine önem verilmeli. Taze sebze ve meyve bol bol tüketilmelidir. Sıvı alımları fazlaca olmalıdır. Asitli içeceklerden uzak durulmalıdır. Şeker yüklemeyi kesinlikle öneriyoruz. Her kanamadan korkulmamalıdır. Gebeliğin ilk haftasında leke gibi kanamalar olabilir. Bunlar korkutmamalı ancak artarsa bir uzmana başvurmalılar" şeklinde konuştu.

"Hamilelerde Covid Aşısı Olmalıdır"

Normal ve sezaryen doğumu ele alan Op. Dr. Nurcan Dalan "Polikistik Over çok sık rastlanan bir sendromdur. Yumurtaların düzenli gelişemeyip yumurtalıkların çatlamasıyla görülen görüntüye denir. Şeker hastalığına adet düzensizliğine neden olur. Eğer bu sendrom var ise menopoza kadar devam edebilecek bir durumdur." diyerek ekledi; "Hamilelerde covid aşısı olmalıdır. Tek silahımız aşı olduğunu unutmamalıyız. Sağlık bakanlığının gebelere onay verir vermez aşı yaptırılmalıdır"

"Smear Testini İhmal Etmeyin"

Dış gebelik ve politistuk över konularını ele alan Op. Dr. Süleyman Yeniocak ise; "Rahim ağzı kanserinin erken tanısı mevcut bir kanser türüdür. Başlangıçta şikayet yaratmadan sürebilir ancak smear testi ile teşhis konulabilir. Önerimiz 25 yaş ve üstü tüm yaş gruplarına tarama yaptırmalıdırlar" dedi. 

Ardından pandemi döneminde yapmış olunan dijital panelleri içeren ve basına yansıyan haberlerin de yer aldığı video gösterimi yayınlandı. Doktorlar anlık olarak gelen sorulara cevap verdi. Programın sonunda Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu ve Başhekim Prof. Dr. Ali Rıza Cenal konuşmacı doktorlara teşekkür etti.

Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.01.2021 01:36
Anahtar Kelimeler:
Başhekim Prof. Dr. Ali Rıza CenalYönetim Kurulu Üyesi İbrahim UrluAvrasya HastanesiSağlık NotlarıKadın Hastalıkları Ve DoğumOp. Dr. Süleyman YeniocakRahim Ağzı KanseriOp. Dr. Nurcan DalanOp. Dr. Çiğdem Yavuz YurtseverNormal DoğumGebelikte KanamalarZeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum UzmanlarıElif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Can kaybı 23 bin 832'ye yükseldi
Can kaybı 23 bin 832'ye yükseldi
GERÇEK AÇLIK MI DUYGUSAL AÇLIK MI YAŞIYORSUNUZ?
GERÇEK AÇLIK MI DUYGUSAL AÇLIK MI YAŞIYORSUNUZ?
“Çocuklarda böbrek reflüsü genetik”
“Çocuklarda böbrek reflüsü genetik”
Bursa Tabip Odası Üyesi Prof.Dr Pala: "Pandemiden Çıkış Yolumuz Aşı!"
Bursa Tabip Odası Üyesi Prof.Dr Pala: "Pandemiden Çıkış Yolumuz Aşı!"
BUÜ Hastanesi'ndeki tüm sağlık çalışanları aşılanıyor
BUÜ Hastanesi'ndeki tüm sağlık çalışanları aşılanıyor
'Semptomsuz koronavirüs geçirenler de aşılanacak'
'Semptomsuz koronavirüs geçirenler de aşılanacak'
Bilim Kurulu üyesi Kara: 7-8 ayda bir aşılanmamız gerekebilir
Bilim Kurulu üyesi Kara: 7-8 ayda bir aşılanmamız gerekebilir
Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 495'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 495'e yükseldi
MÜSİAD'dan ilk sağlık müdürüne hayırlı olsun ziyareti
MÜSİAD'dan ilk sağlık müdürüne hayırlı olsun ziyareti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma