Avrasya Hastanesi’nde ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum’ Konuşuldu 

Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftadan beri korona aşısı ile gündemdeyiz.

Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs aşı takvimi yayımlandıktan sonra başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer siyasetçilerin aşı oldukları görülüyor. Yayımlanan koronavirüs aşı takvimine göre; 65 yaş üstü vatandaşlar da ilk aşamada aşılanacak gruplar arasında yerini alıyor. Sizler de aşı kontrolleriniz için MHRS ve e-devlet sistemleri üzerinden sıranıza bakabilirsiniz. Dilerim yakın zamanda aşılar sonuç verir…

Hepinize önce sağlıkla dolu bir hafta dilerim…

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Nurcan Dalan, Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, Op. Dr. Süleyman Yeniocak’ın konuşmacılığı ile ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum' paneli gerçekleşti.

Dijital panel İdari Amir Gönül Dilek'in açılış konuşması ile başlayan programda

-Normal Doğum

-Sezeryan Doğum

-Polikistik Over

-Gebelikte Kanamalar

-Gebelikte Beslenme

-Dış gebelik konuları ele alındı.

"Bol Bol Taze Sebze ve Meyve Yiyin"

Gebelikte kanamalar ve beslenme konusundan bahseden Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever' "Gebelikte beslenmede sigara ve alkol kesinlikle kullanılmamalıdır. Vitamin ve mineral takviyelerine önem verilmeli. Taze sebze ve meyve bol bol tüketilmelidir. Sıvı alımları fazlaca olmalıdır. Asitli içeceklerden uzak durulmalıdır. Şeker yüklemeyi kesinlikle öneriyoruz. Her kanamadan korkulmamalıdır. Gebeliğin ilk haftasında leke gibi kanamalar olabilir. Bunlar korkutmamalı ancak artarsa bir uzmana başvurmalılar" şeklinde konuştu.

"Hamilelerde Covid Aşısı Olmalıdır"

Normal ve sezaryen doğumu ele alan Op. Dr. Nurcan Dalan "Polikistik Over çok sık rastlanan bir sendromdur. Yumurtaların düzenli gelişemeyip yumurtalıkların çatlamasıyla görülen görüntüye denir. Şeker hastalığına adet düzensizliğine neden olur. Eğer bu sendrom var ise menopoza kadar devam edebilecek bir durumdur." diyerek ekledi; "Hamilelerde covid aşısı olmalıdır. Tek silahımız aşı olduğunu unutmamalıyız. Sağlık bakanlığının gebelere onay verir vermez aşı yaptırılmalıdır"

"Smear Testini İhmal Etmeyin"

Dış gebelik ve politistuk över konularını ele alan Op. Dr. Süleyman Yeniocak ise; "Rahim ağzı kanserinin erken tanısı mevcut bir kanser türüdür. Başlangıçta şikayet yaratmadan sürebilir ancak smear testi ile teşhis konulabilir. Önerimiz 25 yaş ve üstü tüm yaş gruplarına tarama yaptırmalıdırlar" dedi.

Ardından pandemi döneminde yapmış olunan dijital panelleri içeren ve basına yansıyan haberlerin de yer aldığı video gösterimi yayınlandı. Doktorlar anlık olarak gelen sorulara cevap verdi. Programın sonunda Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu ve Başhekim Prof. Dr. Ali Rıza Cenal konuşmacı doktorlara teşekkür etti.

Elif Hayvalı