Avrasya Hastanesi’nde "Gebelerde ve Lohusalarda" Beslenme Konusuna Değinildi  

9 aylık bebek annesi olarak söylemem gerekir ki bir kadın için dünyanın en güzel hissi anne olmak. Hal böyle iken o minnacık yavrumuz karnımıza düştüğünden itibaren bizi koşulsuz sevgi, merak ve korku kaplar. Her ne kadar doğumdan sonra geçeceği düşünülen bir durum olsa da inanıyorum ki çocuk yetişkin bir insan olsa da annenin içindeki o çocuk hiç değişmez. Minicik bebeğimiz önce karnımızda sonra hayatta büyürken bir annenin en büyük isteği şüphesiz ki sağlıkla evladının yetişkin olmasıdır. Bunun için sağlıklı beslenir ve çocuğuna konforlu yaşam için elinden ne geliyorsa yapar. Tam da kadınlar gününe denk gelmişken ben tüm anneleri, anne adaylarını, anne olmak isteyen herkesin bu güzel isteklerinin gerçekleşmesini diliyorum. ‘Hepimizin Dünya Kadınlar Günü’ kutlu olsun. Dünya kadınlarla daha güzel dönüyor…

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu moderatörlüğünde her ay gerçekleşen “Bilinçli aile sağlıklı nesil için önceliğimiz çocuk sağlığı” programları kapsamında Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Süleyman Yeniocak ve Beslenme Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Büşra Çengel katılımıyla “Gebelerde ve Lohusalarda Beslenme” konulu panel yapıldı.

GEBE-EMZİKLİ BESLENMESİ:

Gebelik süreci ve emzirme döneminde annenin düzenli ve sağlıklı beslenmesi bebeğin ve annenin sağlığı açısından önemlidir. Gebenin, gebelik süreci içerisinde fazla kilo almaması, anne ve bebeğin tüm besin ihtiyaçlarının yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanması birçok riski ortadan kaldırır. Emzirme döneminde kaliteli ve yeterli süt oluşumunun desteklenmesi bebek sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ayrıca annenin emzirme döneminde kilo kontrolünün sağlanması yine sağlıklı bir beslenme planı ile mümkün olacaktır. Beslenme ve Diyet uzmanları bu dönemlerde anne ve anne adaylarının en sağlıklı şekilde beslenmesini planlar, eğitimini yapar ve takip eder.

HEPİMİZ BİR KADINDAN DÜNYAYA GELDİK

Dijital panel Gönül Dilek'in açılış konuşması ile başlayan programda, anne ve bebek sağlığına, kadın hastalıkları ve sağlığına, sağlıklı gebeliklere yönelik konuşuldu. "Mart ayına girdik. Mart ayı pandeminin ülkemizde başladığı zamanlar, neredeyse 1 yıldır zorlu bir süreçten geçiyoruz ama mart ayının içinde 1 güzellik saklı. Nedir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, hepimiz bir kadından dünyaya geldik hepimizin ilk doktoru ilk öğretmeni bir kadın, bir anne. En sonsuz sevgi dolu varlıktır kadın ve umarız bunun yanında onlara toplumda duyulan saygınlıkta sonsuz olsun. Bu arada Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde de çalışanların %75’i bayanlar ordusu. Kadın her yerde başarılıdır, her işi yapabilir, kadın bulunduğu her yeri güzelleştirir. Bizde kurum içinde sürpriz bir aktivite gerçekleştireceğiz onu söyleyeyim ama öncesinde şimdiden bu yayın vesilesiyle tüm kadınlarımızın ‘Kadınlar Günü’ şimdiden kutlu olsun. Avrasya Hastanesi grubu yenidoğan yoğun bakım ünitesi bilimsel danışmanı Neanatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu hocama hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuşan Dilek, sözü Prof. Dr. Nuhoğlu'na bıraktı.

ÇOCUKLAR BİZİM HERŞEYİMİZ!

"Gelişmiş toplumların temeli çocuklardır" diyen Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu "Ülkemizin geleceği çocuklarımızın hayata iyi bir başlangıç yapabilmesi adına programlar yapıyoruz. Çocuklar daima önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

ANNE ADAYLARI SU İÇMEYİ UNUTMAYIN!

Gebelerin yanlış beslenme alışkanlıklarının olabildiğine değinen Op. Dr. Süleyman Yeniocak, "Gebelik şekeri ve gebelik tansiyonu risk oluşturabiliyor. Gebeler susuz kalmasın yeterli sıvı alımı hayati önem taşıyor" dedi.

TAHIL, SEBZE VE MEYVE ŞART!

"Gebelik öncesi sonrası beslenme çok önemli" şekkinde konuşan Dyt. Büşra Çengel, "Esas aldığımız yeterli ve dengeli beslenmedir. Tahıl, sebze, meyve kaynağımızı tüketmemiz gerekiyor. Bu dönem içinde mutlaka yumurtayı öneriyoruz. Süt ve süt ürünleri tahıl ürünleri et, balık, tavuk ürünleri mutlaka öneriyoruz" açıklaması yaptı.

Programın sonunda Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu, konuşmacı doktorlara teşekkür etti.

ELİF HAYVALI