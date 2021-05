Avrasya Hastanesi’nde "Doğum Süreçleri" Konuşuldu

Her kadının şüphesiz ki en güzel anı evladını doğurduğu andır. Bunu oğlumu kucağıma aldıktan sonra anlamış oldum. Bu süreçte bir kadının anne olmaya en yakın anı ve anne olduğu ilk süreçlerinde şüphesiz ki en çok desteğe, korunmaya, ihtiyacı olduğu andır. Ben her ne kadar Esenler Medipol Hastanesinde doğum yapmış biri olsam da ki buradan doğum doktorum Emine Zeynep Yılmaz'ı anmak isterim kendisine sevgi ve selamlar; birçok yakınımın doğum için Avrasya Hastanesi hekimlerine kendini emanet etmiş ve doğumunu burada gerçekleştirmiştir. Ben buradan dünyaya gelen tüm mis kokulu bebekleri sevgi ile kucaklıyorum. Başta oğlum Ali Kemal olmak üzere tüm bebeklerimize iyi ki varsınız diyorum. Herkese sağlıklı haftalar dilerim…

Dijital panel ile gerçekleşen programda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Nurcan Dalan, Op. Dr. Süleyman Yeniocak, Sorumlu Ebe Gülşen Şen, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Türkan Avşar, Bebek Odası Sorumlu Hemşiresi Çağla Babacan, Doğum Koordinatörü Selda Ayvaz doğum öncesi ve sonrasındaki süreçlerde merak edilenler ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi. Gebelik kontrollerinin önemi, kontrollerin süresi, gebelikte şeker testi, gebelikte kanamalar, gebelikte egzersiz ve spor, bir doğumdan ne kadar süre sonra gebelik düşünülmeli, gebelikte beslenme, doğum öncesi anne ve bebek için önemli ihmal edilmemesi gereken testler, normal doğum, sezaryen doğum, corona ve gebelik, ebeler ve doğumda doğum sonrası her bebek ilk olarak bebek odasına getiriliyor, bebek geldiği anda aile ile buluşana kadar neler yapıyor, bebek hemşiresi anne ile buluşturma anında yaşananlar, doğru emzirme konusunda annelere destek konularından bahsedildi.

“ANNE VE BEBEĞİNİN HEP YANINDAYIZ”

"Her doğum topluma kazandırılmış bir değerdir, her çocuk geleceğimizdir gözüyle bakarak hem anne hem bebek sağlığını kontrol altına alarak onları sevgi dolu yaklaşımlarla, en doğru yönlendirmelerle takip ediyoruz. 22 yıla sığdırılmış nice mutlu aile oluşlar var hikayelerimizin içinde. Her biriyle bağlarımız hala ilk günkü gibidir. Biz Zeytinburnu Avrasya Hastanesi olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerimizde birbirinden başarılı medikal kadromuz ve deneyimli hemşirelerimiz, ebelerimizle bu süreci sizlerle birlikte el ele ve güven vererek sağlıyoruz. Değerli doktorlarımın ikisi yanımda bugün onlar dışında ekibin diğer bir kısmı poliklinikler ve doğumlarında bulunan dokort ve çalışanlara da selam verelim. Gündüz, gece sabaha karşı her daim bir telefonla çıkıp gelip bazen kendinizi ve ailenizi belki o an en özel anınızı kutluyor dahi olsanız onu ikinci sıraya çekip ‘önce hastam’ dediniz gülen yüzünüzü bir an düşürmeden gelip bebeklerin ilk tanıştığı o özel kıymetli insan oldunuz. Emeklerinize tüm hastalar adına sonsuz teşekkürler” şeklinde konuşan sunucu Gönül Dilek, “Hamileler biliyoruz ki en kıymetli varlığı bebekleri için birçok şeyi merak edebiliyor, ani gelişen durumlar olabiliyor. Tam bu noktada doktoruna ulaşabilir olmak çok önemli onlar için bunu biliyoruz. Tüm kadın doğum uzmanlarımız onlara her an gece gündüz bir telefon kadar yakın, alacağı bir cevapla kaygısı korkusu kaybolup gidiyor. İşte öyle bir güven bağı bu…Siz eliniz karnınızda bebeğinize dokunup ‘buradayım’ derken, biz hem anneyi hem bebeğinin üzerinden elimizi asla çekmeden sizlerle bu hikâyenizde ‘buradayız, yanınızdayız’ diyerek paylaşıyoruz. Doğum öncesi kadar doğum sonrasında da bu takibi bırakmadan annelerimizin kontrollerini gerçekleştiriyor, bebeklerin gelişimleri için onları yetişkin bireyler olana kadar takip ederek yalnız bırakmıyoruz. İşte bu birlikte doğmak, büyümek ve sizlerle aile olmamızdır” şeklinde sözlerini bitirdi.

ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

“Hangi kelime anlatır bilmiyorum ama resmen anne ve bebeklerin koruyucu meleği tüm süreç elini üzerlerinden çekmeden mutlu hikayeler yaşatan yılların emektarı Avrasya’da doğurttuğu çocuklar koca insanlar olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurcan Dalan Gebelik kontrollerinin önemi hakkında şunları söyledi; “Anne sağlığı ve bebek için çok önemlidir. Hiç gebe kalmadan bile anne adayımızın bize gelmesini istiyoruz. Sağlık problemleri varsa onları tedavi ediyoruz. İlk aylarda görmek çok önemli.11-14, 20-22, 24-28 haftalarda yapılan testlerimiz oluyor ve 32. Haftadan sonra daha sık vizite yapıyoruz. Şeker yükleme testi çok önemlidir. %80’lere kadar gebelik şekeri görülüyor hastalarda.”

SAĞLIKLI OLAN NORMAL DOĞUM

“Normal Doğum Nedir? Hangi Durumda Yapılır?” sorularını “Gebeliğin 37. Haftasından sonra annenin sancılanarak bebeğin doğmasıdır. Sağlıklı olan tabi ki normal doğumdur. Sezaryen bir ameliyattır” şeklinde açıklayan sosyal medyada mutlu aile pozlarının yanında onu çok sık görüyoruz, güvenilirliği ve tecrübeleriyle başarılı bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Süleyman Yeni Ocak, “Gebelik takibinde 2’li test çok önemli mutlaka yapılması gerekir. Bir sorun tespit edilirse eğer ona göre bilgiyi aile ile paylaşıp müdahalelerimize başlıyoruz” dedi.

SANCILARDA EBELERİN YERİ

Yılların tecrübesi, kendisi gibi birçok başarılı ebeler yetiştirmiş sevilen güven veren, Sorumlu Ebe Gülşen Şen, “Ebeler Doğumda Hani Aşamalarda Yer Alır ve Normal Doğumdaki Sancıları Ebeler Nasıl Yönetir” sorularına “NTS istenmeye başladığında gebelerle buluşuyoruz. Gebeliğin başından doğumun sonuna kadar hep varız. Sancıları minimuma indirmeye çalışıyoruz. Zor durumda kaldığımız zaman doktor desteği alıyoruz” yanıtını verdi.

BEBEK DİKKATLE EMZİRİLİR

Doğru Emzirme hakkında bilgi veren deneyimli gülen yüzlü Bebek Hemşiresi Çağla Babacan “Bebek anne odasına gelir gelmez anne ile birlikte aynı odada kalmaya başlıyorlar. Eğitimlerimizi de odada veriyoruz” diye açıkladı.

BEBEĞİN BAKIMINA HAZIRLANIN

Bebek Bakımı hakkında konuşan bebeklerin ablası annesi gibi sevecen ilgili birçok YYBÜ hemşiresi yetiştiren, Kıdemli YYYBÜ Sorumlu Hemşiresi Türkan Avşar, “Öncelikle bebeğin bakım planını hazırlayıp cilt bakımıyla başlıyoruz. Daha sonra beslenme bakımına başlıyoruz” şeklinde konuştu.

YATIŞ ÖNCESİ VE SONRASI

Doğum Koordinatörü Selda Ayvaz, “Hastanemizi doktorlarımızı tanıtıyoruz. Yatış öncesi yatış sonrası gebelik döneminde sürekli hastalarımızın yanında oluyoruz” ifadelerini kullandı.

