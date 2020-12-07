Avrasya Hastanesi Zeytinburnu’nda digital buluşmalar devam ediyor!

İSTANBUL

SUMRU AYDIN

Türkiye’nin sayılı ve önemli Neonatologlarından Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yenidogan Ünitesi Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu’nun moderatörlüğü ile Yenidoğan sağlığı ele alındı. “Herşey anne karnında başlar” Diyor Sn. Nuhoğlu. Gerçekten de bebeğin anne karnındaki gelişimi, annenin beslenme alışkanlıkları, duygu durumu bebeğin ileriki yaşantısını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilir. Hal böyle olunca anne adaylarına “kendinize dikkat edin” demekten başka çaremiz bulunmuyor. Pandemi döneminde ekstra dikkatli olmaları, gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Herkese sağlıklı haftalar dilerim.

Geçtiğimiz hafta çocuk sağlığı ve çocuk hakları programımızla sizinle dijital olarak buluşmuştuk.Onların haklarını bilmenin yaymanın ve korumanın önemine çok değerli katılımcılarla destek vermiştik. Bugünkü programımız için duyurularımızı yapmıştık ve yine sizlerle facebook canlı yayınımızla buluşmaktan oldukça mutluyuz. Değerli anneler babalar ve kıymetli çocuklarımız buradan hepinize selam ve sevgiler göndererek yayınımıza hoş geldiniz diyoruz.

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu “Bilinçli Aile Sağlıklı Nesil İçin Önceliğimiz Çocuk Sağlığı” programlarının 2.sinde “Yenidoğan Sağlığı” nı ele aldı. Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen programda Prof. Dr. Nuhoğlu Konuşmasına 3 Aralık Engelliler Gününü anarak başladı.

Sn. Nuhoğlu şunları söyledi: “Buradan hastane yönetimi ve Avrasya Hastaneler Grubu sağlık çalışanları adına tüm engelli kardeşlerimizin, engelli büyüklerimizin gününü kutluyoruz ve özellikle ailelerine de onlara sundukları sonsuz sevgi ve katkıları için teşekkür ediyoruz.Biz Avrasya Hastanesi Zeytinburnu olarak geçtiğimiz yıl engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin katılımlarıyla afişlerimizle büyük coşkularla yürüyüşler yaptık. Önlarla geçirdiğimiz gün hala akıllarımızda. Hayat dolu hallerinizle sizler bize enerji verdiniz. Bu sene pandemi nedeniyle buluşamadık ama program açılışında öncelikle size seslenmek istedik. Sizler çok kıymetlisiniz, çok özel kişilersiniz. İyi ki varsınız. Paylaşmak için engel yoktur. Güzel kalbinizde engeller olmasın, biz sizin eliniz kolunuz gözünüz oluruz . Çok güzel kalpleriniz var ve bu insan olabilmek, duymak görmek için en güzel şey. Hepinizi çok seviyoruz.”

Herşey Anne Karnında Başlıyor!

Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Avrasya Hastanesi kuruluşundan bugüne 22 yıldır anne ve bebek sağlığı konusunda önemli gelişmeler kaydetmiş ve birçok gebenin sağlıklı bir şekilde süreci geçirip, kaliteli ve sağlıklı çocuklar dünyaya gelmesinde rol oynamıştır. Bu konuda artık referans olmuş bir sağlık kuruluşudur. Eminiz izleyenler arasında burada doğum yapan ya da yapacak olan annelerimiz de var. Herşey anne karnında başlıyor ! Gerekli takipleri, sağlıklarını kontrol altına almamız daha orda başlıyor. Onlara sevgiyi öğretmek, ebeveynlerle birlikte doktoru, hemşiresi el ele ona ne kadar kıymetli olduğunu aksatmadığı kontrolleriyle hissettiriyor daha en başında…

Her Hastamıza Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz…

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi, Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi ve Çamlık Hastanesi anne ve bebek sağlığı için gerekli seçkin medikal kadrosu ve donanımlarıyla 7/24 hizmette . Özellikle de her doğum sonrası gerekli olabilecek donanımlı yenidoğan ünitemiz mevcut. Ayrıca tüm aileler adına buradan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarımıza, Çocuk Hastalıkları uzmanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ebeveynlerimizin en kıymetli varlıklarına tıpkı onlar kadar anne karnından itibaren sarılıp, doğduktan sonra da ellerinden tuttuyoruz. Ve bu yüzden de dedik ki her hastamıza “Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz.”

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi canlı yayınına Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Süleyman Yeniocak, Zeytinburnu Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr.Mehmet Ali Talay, Zeytinburnu Çocuk Hastalıkları uzmanı Uzm.Dr.Ersin Sarı,Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi Çocuk Hastalıkları uzmanı Doç.Dr.Ahmet Hakan Gedik, Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşireleri Türkan Avşar ve Gülseren Kalak katılım sağladılar.