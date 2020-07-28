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Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa 4 Yaşında! 
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Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa 4 Yaşında! 

Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa’nın açılış haberini yaptığım gün dün gibi aklımda.

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Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa 4 Yaşında! 

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

Daha da öncesine gidersek yıllar evvel Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Hüseyin Urlu Hocam ile röportaj yaparken bana yeni bir hastanenin inşaatına başladığını söylediğinde gözlerindeki heyecanı hatırlıyorum. Günler geçti ve Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa birçok hastanın derdine derman oldu. Nice güzel doğumlar yapıldı ve mucizeler gerçekleşti. Sadece İstanbul’dan değil, Türkiye’nin ve Dünya’nın birçok bölgesinden gelen hastalara şifa kapısını açtı.  Bize de onun yaş günü pastasını paylaşmak kalıyor… Emeği geçen herkese bir teşekkür de benden…  Korona’dan uzak, maske kullanımına uyduğumuz nice sağlıklı günlerimiz olsun. Herkese sağlıklı haftalar dilerim.

Avrasya Hastaneleri Kurucusu Op. Dr. Hüseyin Urlu tarafından 18 Temmuz 2016'da İstanbulluların ve tüm Dünya'nın hizmetine açılan Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa tam 4 yaşında! 

Avrasya Hastanesi konferans salonunda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sağlık çalışanlarının katılımıyla 4. yaş kutlama programı gerçekleştirildi.


 

Programa hastanenin 4. yılı için hazırlanan tanıtım filminin izlenmesiyle başlandı. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sayın Esin Şen, Başhekim Sayın Uzm. Dr. Alaaddin Küçük ve Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Op. Dr. Hüseyin Urlu konuşmalarını gerçekleştirdiler. 

Op. Dr. Hüseyin Urlu konuşmasında "Bu yolda bizimle birlikte yürüyen, bizi tercih eden tüm hasta ve hasta yakınlarımıza, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, dostlarımıza ve tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Program Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa’nın yaş günü pastasının kesimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

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