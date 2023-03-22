AVRASYA HASTANESİ DOKTORLARI HASTALARININ YANINDA

İSTANBUL- Avrasya Hastanesi Zeytinburnu 14 Mart Tıp Bayramı’nda Zeytinburnu Avrasya Hastanesi İşletme Direktörü İbrahim Urlu, Medikal Direktörü Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Medikal Direktör Yardımcısı Op. Dr. Akın Ünal, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ümran Karahan Bal,İdari İşler Müdürü Orçun Ulutaşlı yaptıkları ziyarette Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu başta olmak üzere tüm doktorlarımıza çiçek takdim ettiler.

“Hasta insanların hayatlarına dokunan, iz bırakan, büyük fedakarlıklarla gece gündüz ayırt etmeksizin, her hastasına sevgisini sunarak çalışan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Sadece bir gün değil, her zaman kıymetinizin bilindiği bir meslek hayatı sürdürmenizi diliyoruz” dediler.

Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever’den Anlamlı Konuşma

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever 14 Mart Tıp Bayramında hastanemizde görev yapan tüm doktorları temsilen konuşma gerçekleştirdi.

“Hekim olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Bu 14 Mart Tıp Bayramı hepimiz adına biraz buruk geçiyor. Pandemi de eksildik, depremde eksildik, kimi zaman sağlıkta şiddetle eksildik. Ben bu 14 Mart tıp bayramını kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımı anarak geçirmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Omurga Tedavisinde bilinmesi gerekenker;

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde bu hafta, Instagram hesabından gerçekleştirilen canlı yayın ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanımız Uzm. Dr.Naran Tsevendorj ile “Omurga Hastalıkları “konusuna değinildi. Omurga vücutta hangi bölgeleri kapsar, omurganın görevleri nelerdir, omurga ağrıları neden olur, tedavi yaklaşımları nelerdir gibi birçok sorunun yanıtı paylaşıldı.

Omurga dediğimiz yer vücutta hangi bölgeleri kapsar omurga bölgeleri nelerdir?

Omurgamız bizim kafatasımızın ardından başlayarak kuyruk sokumunun bitimine kadar devam eden 33 tane kemikten oluşan bir yapıdır.

Omurganın görevleri nelerdi?

Omurganın görevi vücudu dik tutmak, belli hareketlere izin vermektir. Biz öne eğildiğimizde bizim düşmememizi sağlayan, dik dururken arkaya veya yana sallanmamamızı sağlayan bir yapıdır.

Omurga ağrıları neden olur?

Günümüzde insanlar artık çok hareketsiz ya da belli bir pozisyonda çok uzun sürede kalmak zorunda kalıyoruz. Daha çok masa başı çalışıyoruz ya da ayakta uzun süre duruyoruz. Bu nedenle omurgaya yüklenme çok fazla olduğundan dolayı omurga ağrıları oluyor. Gün içinde çok hareket ettiğimizi zannediyoruz ama aslında omurgamızı yoruyor olabiliriz. O nedenle onu dinlendirmek ve güçlendirmek gerekebilir.

Omurga ağrılarına tedavi yaklaşımları nasıldır?

Omurga sadece kemiklerde oluşmaz, omurgalar birbirine disklerle bağlı, yanlarda bağlarlar ve kaslarla bağlı bir yapıdır. Tüm bunlar ile birlikte görevini yerine getiriyor. Omurga ağrıları derken omurganın kemiğinden olabilir, ekleminden olabilir, bağlarındaki zedelenmeden olabilir. Aynı zamanda kas zorlanmasından da kaynaklanan ağrılar olabilir. Bu ağrılarda ağrı nerden kaynaklı olduğunu bulduktan sonra ona yönelik tedavi yapmak gerekir. En başta yapabileceğimiz şey korunmak tabiki ağrı olmadan önce. Ağrı geliştiyse omurganızı çok zorlamamanız gerekiyor yani ağrı yapan hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Bununla da geçmiyorsa hastaneden muayene olup ağrının nerden kaynaklandığını bulup ona göre tedavi olmak lazım.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitemizde yapmış olduğunuz tedaviler nelerdir?

Fizik tedavi ünitemizde fizik tedavi ve rehabilitasyon 2 ana başlık altında olmak üzere birçok tedavi yöntemimizi var. Fizik tedavi olarak omurga ağrılarında fizik tedavi cihazlarımızla tedavimiz var. Aynı zamanda ortopedi rehabilitasyon dediğimiz bir rehabilitasyon rutinlerimizde ameliyat sonrası normal yaşantısına dönemeyen hastalar için de tedavimiz var. Nörolojik rehabilitasyon ve pediatrik rehabilitasyon da var. Bu tür tedavilerin hepsi yapılıyor. Nörolojik rehabilitasyonda mesela hastanın yürüyememesine, omurga ağrısı, bacaklarda ağrı, güçsüzlük gibi şikâyetlerine yönelik tedaviler yapılır. Pediatrik rehabilitasyonda ise çocuğun gelişiminde herhangi bir gecikme olduysa onu yakalamak için tedaviler yapılıyor.

HABER: ELİF HAYVALI