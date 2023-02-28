Avrasya Hastanesi Deprem Bölgelerinde Milletimizin Yanında

İSTANBUL- Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızda bu hafta Avrasya hastanesi ambulansları, hemşireleri, ilaç ve medikal desteğiyle deprem zedelerin yaralarını sardı. Şimdi sizlerle…

Deprem’i vuran 11 İl’e giden Avrasya ekibine döndükten sonra hastane yönetimi tarafından plaket takdim töreni yapıldı.

Tören’in açılış konuşmasını yapan moderatör Gönül Dilek, “Kahramanmaraş depremi ülkemizi derinden etkileyen 11 ili vuran tarihin en büyük depremleri arasında yer aldı. Depremde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Avrasya Hastanesi olarak sürecin başından itibaren sağlık ihtiyaçları doğrultusunda ambulanslarımız, hemşirelerimiz, ilaç ve medikal malzemelerimizle deprem bölgelerinde yer aldık. Bu çalışmalarımızda afet bölgelerine gönüllü olarak gitmek görev yapmak isteyen hemşirelerimiz Çağatay Toktaş, Muhammet Mustafa Akkoç, Mehmet Fatih Karaca, Atakan Atamuradov, Sudenur Varol, Hilal Petek ve Rabia Türk’e hastane yönetimi olarak başarı belgesi takdim ettik. Bu kıymetli görevde gönlüyle yer alan, yaraları saran ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Avrasya Hastanesi olarak sürecin başından itibaren sağlık ihtiyaçları doğrultusunda ambulanslarımız, hemşirelerimiz, ilaç ve medikal malzemelerimizle Hatay, Adıyaman, Malatya gibi birçok deprem bölgesinde ekipçe yer aldık. Bu çalışmalarımıza başlarken görevlendirilmek isteyen gönüllü Avrasya çalışanlarıyla gurur duyduk. Sağlık çalışanı olarak gerçekten cesur bir yüreğe sahipler, pandemi de olduğu gibi deprem felaketinde de onların korkusuzca kendilerini siper ettiklerini bizi böyle temsil ettiklerini görmek gurur duyulacak bir duyguydu.

Hemşirelerimiz, Çağatay Toktaş, Muhammet Mustafa Akkoç, Mehmet Fatih Karaca, Atakan Atamuradov, Sudenur Varol, Hilal Petek ve Rabia Türk deprem bölgelerinde bizi temsilen görev alan gönüllü sağlık çalışanlarımızdı. Hastane yönetimi ve çalışma arkadaşları olarak konferans salonumuzda bir araya gelerek onlara bu emekleri karşılığında başarı belgesi takdim ettik. Yaşadıkları, gördükleri her birini derinden etkilemişti. Bunu bakışlarından, ses tonlarından anlamak mümkündü.

Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, İşletme Direktörü İbrahim Urlu, Medikal Direktör Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Medikal Direktör Yardımcısı Op. Dr. Akın Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Ünal, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay hemşirelerimize bu kıymetli görevde yer aldıkları için başarı belgeleri takdim ettikler.

HASAR, YIKIM, ÖLÜM YARATAN EN BÜYÜK DEPREMLERDEN BİRİNİ YAŞADIK

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu; “Yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum, ülke olarak zorlu bir süreç yaşıyoruz. Tarihlere geçen birçok ilde hasar, yıkım, ölüm yaratan en büyük depremlerden birini yaşadık. Hastane olarak sürekli İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü ile görüşmeler halindeydik. Deprem bölgelerinde ihtiyaç olan tıbbi malzeme, sarf malzemeler doğrultusunda Zeytinburnu Avrasya Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi’nden ekiplerimiz ve iki ambulansımızla yola koyulduk. Hastanemiz ilk açıldığında da 99 depremini yaşamıştık, o dönemde de çok sayıda depremde yaralanan vaka gelmişti, yaralarını tedavi etmiştik. Şu anki B blok alanımız boş bir araziydi otopark olarak kullanıyorduk, bu alana 99 depreminde çadırlar kurarak halkın korkularına engel olmaya güvenli bir alan olmaya çalıştık. Hastanemiz depreme dayanıklı, sağlam bir yapı olarak inşa edildi, buna da oldukça önem verdik. Hatay benim ve kardeşlerimin doğup büyüdüğü yer, tarihi, insanlığı, medeniyeti, mozaiği bambaşka bir memleket. Eski halini alması tabi ki zaman alacak. Ailemden, dostlarımdan, yeğenlerimden bu depremi orada yaşayanlar oldu. Çalışanlarımızın da aileleri anne babaları bu bölgelerde yaşıyorlar. Onlara da elimizden gelen desteği birlik olarak vermeye çalışıyoruz. Ben bu kıymetli görevde gönlüyle yer alan, deprem bölgelerine giderek yaraları saran ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Tarihlere geçen acı dolu anları, can kayıplarını ülke olarak bir daha yaşamamak dileğiyle.”

İNSANLARIN ACILARI ÇOK BÜYÜKTÜ

Hemşire Rabia Türk; Elimizden geleni yapmaya çalıştık, insanların acıları çok büyüktü, hep beraber milletçe birlik olduk. Gün içinde sürekli Başhemşiremiz ile irtibattaydık, bizleri hastaneden ekip arkadaşlarımız her gün arayıp sordular sağ olsunlar. Biz fiziken oradaydık ancak, medikal malzeme ve ilaç ihtiyaçlarımızı temin etmemizde zaman kaybetmeden hastanedeki çalışma arkadaşlarımızla bu süreçte hep birlikte hareket ettik.

KELİMELER BU ACIYI TARİF EDEMİYOR

Hemşire Yardımcısı Sudenur Varol; Yaşaması gibi, anlatması da hiç kolay değil, kelimeler bu acıyı tarif edemiyor, çok üzgünüz.

BİR DAHA YAŞANMASIN

Hemşire Mehmet Fatih Karaca; Hepimizin başı sağ olsun. Bizde Hatay’a gittik, Avrasya Hastanesi olarak sahada elimizden geleni yapmak için çabaladık. Bir daha böyle büyük bir felaketin yaşanmamasını dileriz.

Tarihlere geçen acı dolu anları, can kayıplarını ülke olarak bir daha yaşamamak dileğiyle.