Avrasya Hastanesi 2023’e “Merhaba” Dedi

İSTANBUL- Zeytinburnu Avrasya Hastanesi 2023 yılına düzenlediği yılbaşı etkinliği ile çalışanlarıyla “merhaba” dedi.

İdari Amir Gönül Dilek moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik eş zamanlı olarak Instagram hesabından da izleyenlerle canlı olarak paylaşıldı. Açılış konuşmasının ardından Avrasya Hastanesi çalışanlarının yeni yıl mesajları katılımcılar ve izleyenlerle paylaşıldı.

Kürsü konuşmalarında; Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Medikal Direktör Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Aziret Tosunay, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Habib Çil, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Deniz Süzme, İdari İşler Müdürü Orçun Ulutaşlı, Kalite Direktörü Güner Mollaoğlu, Medikal Muhasebe Sorumlusu Hanife Kızılcık, Sorumlu Kat Hemşiresi Hatice Demirci, Hasta Danışmanı Ayşe Tanrıverdi, Hastane Hizmetlisi Hamza Gülaydın söz alarak yeni yıl dileklerini paylaştılar.

Avrasya Hastanesi’nin şanslı çalışanları yapılan çekilişle 7 çeyrek, 2 yarım, 1 tam altın ödülüne sahip oldular.

2023 yılının ülkemize ve tüm dünyaya sağlıkla, mutlulukla, başarıyla, umutla, şansla gelmesini dileyerek, herkesin yeni yılı kutlandı.

KARANLIKTA IŞIK, EN İHTİYAÇ DUYULAN ŞEYDİR

“1999 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in beyaz doktor önlüğünü giyinerek fahri başhekimlik ünvanlıyla ‘Burası ihtiyaç duyan herkese şifa kapısı olsun’ diyerek resmi açılışını yaptığı hastanemiz 2008 yılında ikinci bir blok yapımı ile 17000 m2 kapalı bir alanda hizmet vermeye devam etti. Alanlar büyüdükçe ailemizde büyüdü sunduğumuz hizmetlerimiz daha kapsamlı ve geniş bir şekilde ihtiyaç duyan herkesin hizmetinde oldu.135 yataklı olarak ,tüm alt yapımızı en iyi şekilde kurarak ,bünyemizde sizin gibi değerli alanında başarılı hekim ve sağlık çalışanlarını bulundurarak hizmetlerimizi 24 yıldır sürdürüyoruz” diyen moderatör Gönül Dilek, “2023 geliyor evet, peki 2022’de Avrasya Hastanesi’nde neler oldu kısaca özet geçelim; aramıza yeni katılan ekip arkadaşlıkları oldu yeniden aramıza hoş geldiniz, aramızdan ayrılanlar oldu dostça ve kardeşçe oldu hepsine selam olsun, evlat sahibi olanlar oldu, evlenenler oldu hayırlı uğurlu olsun , acı kayıplarımız, yakınını kaybedenler oldu, hepsine rahmet diliyoruz. Yurtiçinden ve yurtdışından bizi tercih eden binlerce hasta burada sizlerin büyük katkısı ile şifa buldu, her bir başarımızla gurur duyuyoruz. Çünkü karanlıkta ışık en ihtiyaç duyulan şeydir. Avrasya olarak birçok hayata tam da böyle girdik.

BÜYÜK BAŞARIMIZA ORTAK OLDUNUZ

Sağlık alanından eğitim alanına geçiş yaparsak 2022 de de birçok ana okuluna ilkokula üniversitelere ziyaretlerde bulunduk, doktorlarımızla seminerler gerçekleştirdik. Dünya Kadınlar Günü, Tıp Bayramı, Hemşireler Günü, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi birlik beraberlik dolu günlerde yönetim kurulu başkanımızla tüm birimleri hasta odalarını ziyaretlerde bulunduk. TSE ISO (Türk Standartları Enstitüsü) 9001:2015 standartları denetimi gerçekleşti. Her biri 2 gün süren denetim sonunda tüm faaliyetlerin gereği yapıldığı değerlendirmesini alarak, kalitemizin sürdürülebilirliğini bir daha tescil ettik. (Tabi ki sizlerin büyük emek ve katkısı bu.) Antalya’da gerçekleşen uluslararası sağlıkta kalite ve hasta güvenliği kongrelerine ekip arkadaşlarımızla tam 2 kez katılım sağladık. Her 2 kongrede de başarı sertifikaları alarak sunum 1.ve 2. seçildik. Yine en etkin organizasyonumuz olan kuruluşumuzun 23.yılını büyük bir coşku ile kutladık. İlçemizde düzenlenen sünnet şölenine Avrasya Hastanesi olarak katkı sağladık. Birçok hekimimiz onlarca çocuğun hastanemizde sünnetini gerçekleştirdi ve Veliefendi Mah. muhtarlığından bu katkımıza teşekkür plaketi aldık. Yine toplum sağlığı için büyük önem taşıyan kanser taramasında ileri teknoloji olan PET CT’yi hastalarımızın hizmetine sunduk. Nükleer tıp ünitemizde yaptığımız törenle açılışımızı gerçekleştirdik. Zeytinburnu Kaymakamı Sayın Ercan Turan açılış kurdelemizi kesti. Yenikapı da yöresel günlerde Hatay günleri başta olmak üzere birçoğunda sağlık sponsoru olduk. Sağlık bakanlığı kalite akreditasyon daire başkanlığı SKS (sağlıkta kalite standartları) denetimi yapıldı.2022 yılı değerlendirmesinde 96 puanlık büyük başarı elde ettik. İstanbul’da birçok özel hastanede bu standart 83’lerde iken biz başarımızı zirveye taşıdık. Çalışan memnuniyetinde %90, hasta memnuniyetinde %90 oranlarında bir sonuç elde ettik. Meme kanserinin farkında ol dedik meme kanseri farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Doktorlarımızın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı, Büyükşehir Badiyesi Sağlık Daire Başkanı katılım sağladılar. Almanya Münih’te düzenlenen güzellik fuarına katıldık Avrasya bayraklarını astık, standımızı kurduk, hizmetlerimizi tanıttık. Hatta hastalarımızla buluştuk. Hastanemiz yenilenme çalışmalarının neredeyse çoğunu tamamlamışken yenilenen mimarimiz ile karşınızda olmaya devam ettik. Kısa ve özetle diyecek olursak 2022 yine bizim için “başarıyla” geçti.

Yeni Yıl Dileklerinden Oluşan Kürsü Konuşmalarımıza Geçelim,

Hamza Gülaydın (Hastane Hizmetlisi) Hasta bakımında özveriyle emek veren, yardımsever kişiliği ile hasta memnuniyetlerinde adını hep duyuran Ayşe Tanrıverdi (Hasta Hizmetleri/ Hasta Danışmanı), hastanemizde hastaları güler yüzle karşılayan süreç boyunca gerekli bilgilendirmelerle onlara eşlik ederek yardımsever kişiliğini ortaya koyan ekibin önemli parçalarından biri.

Hatice Demirci (Sorumlu Kat Hemşiresi), Hastaları, çalışma arkadaşları onu çok seviyor. 10 yıldan fazla süredir de birçok meslektaşını yetiştirdi burada. Hanife Kızılcık (Medikal Muhasebe Sorumlusu) Avrasya Hastanesi’nin kuruluşundan beri burada. Onca zaman geçti, biz hastaneyi yeniledik, o hala açıldığı o günkü haliyle. Güner Mollaoğlu (Kalite Direktörü); 20 yıllık bir donanım. Başarılarda hep bir eli vardır. Orçun Ulutaşlı (İdari İşler Müdürü) İnsan her konuda her işi çözebilir mi fikir verir mi demeyin gördüm oluyormuş. Avrasya Hastanesi’yle adı bütünleşmiş gibi. Dışarı çıksanız çevrede tanımayanı yok. Çünkü insanlara güzel dokunmuş. Unutulmamış.

Gülay Aziret Tosunay (Hemşirelik Hizmetleri Müdürü) Eğiten, yetiştiren, ekibiyle her zaman güzel işler yapan, çözümcü ve hepiniz bilir ki bir iş varsa kolları sıvar hep hazırdır.

Op. Dr. Deniz Süzme (Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı) Yakın zamanda katılan Avrasya ailesinin yeni üyelerinden, kısa sürede kendini ekibe sevdirip, başarılarını gösteren Dr’u. Doç. Dr. Habib Çil (Kardiyoloji) Kıdemli hekim konuşmalarımıza geçelim. Bildiğiniz gibi donanımları ekibi her şeyiyle büyük işler başaran anjiyo ünitemiz var. Neler yapılıyor orda neler hocamın deyimiyle asayiş berkemal J Avrasya Hastanesi için önemli bir değersiniz hocam ve ne bacaklar kesilmekten kurtuldu ne kalpler yeniden sağlıkla attı sayenizde…

Prof. Dr. Ali Rıza Cenal (Medikal Direktör) Avrasya ekibi onu çok seviyor. Hastaları onu çok seviyor. Başhekimlik yanı sıra aynı zamanda çok başarılı bir kalp damar cerrahı. Op. Dr. Hüseyin Urlu (Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı) yeni yılla 23 yıl biterken 24.yılda inanıyoruz ki yine insan sağlığı için hastanelerinde her şeyin en iyisini yapmak için çalışmalar yapacak.

YENİ YILDA DA SAĞLIK, HUZUR VE MUTLULUK DİLİYORUM

24 yıldır olan birlikteliğimiz bizlere de ayrı bir güç veriyor” diyen Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, “Meslekteki 50. Yılım da hem mesleki hem de kurumlarımızda çok büyük hizmetler verdik. Onkoloji alanına büyük önem verdik ve tek eksiğimiz Pet CT ünitesi idi, bu sene bunu da tamamladık. Hem yurt içi hem de yurt dışı hizmetler ile ülkemiz sağlık alanında üst sıralara geldi. Sağlık turizmi bu sebeple de hem ülkemizde hem de kurumlarımızda en çok tercih edilen hastaneler arasında yer aldı. Sizlerle beraber bu kurum içerisinde bir aile olarak başarılı işler gerçekleştirdik. Hem ülkemize hem tüm çalışanlarımıza yeni yılda da sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” dedi.

HABER: ELİF HAYVALI