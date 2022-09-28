Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu Kaymakamını Ağırladı

Yeni kararname ile Zeytinburnu’na atanana Kaymakam Ercan Turan onuruna yemekli tanışma toplantısı yapıldı.

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi idare amirlerinden Gönül Dilek’in yaptığı sunum ile başlayan programa birçok kişi katıldı. Sunucu Gönül Dilek’in “Kısa bir süre önce Zeytinburnu’nda göreve başlayan Kaymakam Ercan Turan’a, “hoş geldiniz” diyerek açılışı yaptığı yemekli tanışma toplantısında ilk konuşmayı organizeyi yapan Zeytinburnu Hizmetlerini Geliştirme Derneği Başkanı Nevzat Uluocak yaptı. Daha sonra ise Avrasya Hastaneler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin Urlu yaptığı konuşmada yeni göreve başlayan Kaymakam Ercan Turan’a görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Açılış konuşmasında devam eden sunucu Gönül Dilek, “Zeytinburnu Hizmetlerini Geliştirme Derneği’nin davetinde, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi mekânında anlamlı bir buluşma gerçekleştirdik. İlçemizde yakın zamanda göreve başlayan Zeytinburnu Kaymakamımız Sayın Ercan Turan’a, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Murat Sevgi’ye hoş geldiniz dediğimiz, hayırlı olsun temennilerinde bulunduğumuz yemek davetinde bir araya geldik. Yemek daveti öncesinde Avrasya Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi’nde faaliyete geçen kanser taramada önemli ve etkili yeri olan Pet CT hizmetimizin açılış törenini gerçekleştirdik. Gerçekleşen konuşmaların ardından Zeytinburnu İlçe Kaymakamımız Ercan Turan ve Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu tarafından kesilen kurdelemiz ile açılış törenimizi gerçekleştirerek alanımızı tüm katılımcılarımızın ziyaret etmelerini sağladık. Davette Zeytinburnu Kaymakamı Sayın Ercan Turan, Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürü Sayın Havva Kaplan Kılavuz, Zeytinburnu Hizmetlerini Geliştirme Derneği Başkanı Sayın Nevzat Uluocak, derneğin kıymetli üyeleri, İlçemizde görev yapan kıymetli isimler Avrasya Hastanesi yönetim kurulu üyeleri ve doktorları yer aldılar. Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Ercan Turan, Zeytinburnu Hizmetleri Geliştirme Dernek Başkanı Nevzat Uluocak, Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu’nun protokol konuşmalarını gerçekleştirmelerinin ardından tüm katılımcılarımızın kendilerini takdim ettikleri kısa tanışmalar gerçekleştirdik. Hoş sohbetler eşliğinde geçen bu anlamlı organizasyonda, ilçemizde yer alan önemli isimlerden hastanemiz adına dile getirdikleri kıymetli görüş ve düşüncelerinden dolayı büyük memnuniyet duyduk. Avrasya Hastanesi yönetimi olarak ilçemizde göreve başlayan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan ve Emniyet Müdürü Murat Sevgi’ye tekrardan hayırlı olsun dileklerinde bulunuyor, davete katılan önemli misafirlerimize, basın mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nükleer Tıp Ünitemizin de tüm hastalarımıza umut ve şifa dolu güzel haberlerle hizmet sunacağı güzel günler diliyoruz” dedi.

ONKOLOJİ HASTALARININ HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK PET CT CİHAZI KONUKLARA TANITILARAK AÇILIŞI YAPILDI

Yemek daveti öncesinde Avrasya Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi’nde faaliyete geçen kanser taramada önemli ve etkili bir yeri olan alımı Sağlık Bakanlığının onayına tabi Pet CT hizmetinin açılış törenini gerçekleşti. Yemek Programı öncesi Nükleer Tıp Ünitesinde yapılan Pet CT cihanının halkın hizmetine sunulmasından önce ardından Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Ercan Turan ve Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Zeytinburnu ilçe sağlık müdürü Dr. Havva Kaplan Kılavuz ve diğer protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilerek hayırlı olsun dilek ve temennilerinde bulunuldu. Nükleer Tıp Bölümü ve Pet CT cihazının halkın hizmetine sunulmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler Zeytinburnu Avrasya Hastanesi -1 katı yeniden dizayn edilerek son model medikal aletler ile donatılan bölümün ve Pet CT cihazının açılış töreninde “İlçe Kaymakamı Ercan Turan, bu bölüm ve Pet CT cihazının halkımızın daha rahat ve konforlu bir sağlık hizmeti alması adına hizmete sunan başta Op. Dr. Hüseyin Urlu hocamı olmak üzere hastane yönetimine halkımız adın teşekkür ederim dedi. Daha sonra Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Avrasya Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Erhan Varoğlu’nun yapmış olduğu konuşmaların ardından açılış makası olarak steril cerrahi ameliyat makası kullanılarak kesilen kurdele kesimi ile açılış gerçekleşti.

Avrasya Hastanesi Değer Katmaya Devam Ediyor

Avrasya Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi’nde faaliyete geçen kanserin tanı ve taramasında önemli yeri olan Pet CT hizmetinin açılış töreni yapıldı. Pet CT hizmetimizin açılışında Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Havva Kaplan Kılavuz, “Avrasya hastanemiz 23 yıldır Zeytinburnu halkı başta olmak üzere ülke insanlarımıza ve Yurtdışında gelen hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunarak ilçemize değer katmaya devam ediyor. Bu hizmetin halkımıza sunulmasını öncülük eden Op. Dr. Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin Urlu başta olmak üzere sağlık çalışanı meslektaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Din Din, Dil, Irk, Ayrımı Yapmadan Bütün Hastalarımıza En Kaliteli Hizmeti Veriyoruz

Op. Dr. Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin Urlu ise konuşmasında ”23 senedir Zeytinburnu yerleşkemizde din, dil, ırk, ayrımı yapmadan bütün hastalarımıza Hipokrat yemini gereği en kaliteli sağlık hizmeti veriyoruz. Bu hizmetleri verebilmek için de iyi hekimleriniz ve çağa uygun olarak medikal ürünlerinizin olması gerekir. Biz kurulduğumuz bunda bu yana sürekli mekanımızın fiziki görünümünü yeniliyoruz. Hastalarımızın kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için sağlık alanında son gelişmeleri ve çıkan aletleri satın alarak hastalarımızın hizmetine sunuyoruz. Nükleer Tıp Ünitemizin ve Pet CT cihazımızın halkın hizmetine sunulması törenine katılan başta kaymakamımız sayın Ercan Turan başta olmak üzere kurum müdürlerimize ve STK temsilcilerimize teşekkür ederim” dedi.

Avrasya Öncü Hastanelerde Biri

Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Erhan Varoğlu basın mensuplarına; “Bugün burada hastalarımızın kaliteli ve konforlu bir sağlık hizmeti alması adına hastane yönetimimiz hem fiziki olarak hem de medikal araç ve gereç olarak ihtiyacımız olan bütün ekipmanları aldı. Pet CT cihazının alımı sağlık bakanlığı onayına bağlı. Bizim Hastanemiz ilk özel sağlık kuruşları içinde Onkoloji merkezi kuran bir hastanedir. Bu özelliğimizden dolayı hastane yönetimimizin bütün süreçleri takip ederek Pet CT cihazını alması işimizi daha da kolaylaştırdı. Daha önce bu hizmeti dışarıda alıyorduk şimdi ise kendi bünyemizde sağlıyoruz. Bu ünitemizin açılması ile Onkoloji ile alakalı hastalarımıza komplike bir hizmet sunacağımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Hayırlı Olsun Yemeği Yenildi

Zeytinburnu Hizmetlerini Geliştirme Dernek Başkanı Nevzat Uluocak ünitenin ve cihazın hayırlı ve uğurlu olması için dilek ve temennilerde bulundu. Kaymakam Ercan Turan onuruna verilen yemek programında herkes kendisini tanıtarak Turan’a hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Daha sonra Zeytinburnu Hizmetlerini Geliştirme Dernek Başkanı Nevzat Uluocak, Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu’nun protokol konuşmalarını gerçekleştirmelerinin ardından tüm katılımcılarımızın kendilerini takdim ettikleri kısa tanışmalar gerçekleşti. Tüm katılımcılar konuşmalarında Nükleer Tıp Ünitesinin hastalara umut ve şifa sunmasını dilediler.

HABER: ELİF HAYVALI