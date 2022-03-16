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'AŞIYA İLGİ AZALDI'

TEKİRDAĞ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla hatırlatma dozu aşılanma oranının, yüzde 10'lara düştüğünü söyledi. Doğan, "Toplumsal rehavet var. Vaka sayılarında artış olabilir" dedi.

16 Mart 2022 Çarşamba 10:53
'AŞIYA İLGİ AZALDI'

Tekirdağ, illere göre Covid-19 tablosunda 100 bin kişide 355,31 olan vaka sayısı ve en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta yüzde 85,1 oranı ile mavi iller arasında bulunuyor. Birinci dozda yüzde 90, ikinci dozda yüzde 85 aşılanma oranı olan Tekirdağ'da; üçüncü dozda yaklaşık 450 bin, dördüncü dozda ise 150 bin kişiye aşı uygulandı. Koronavirüs tedbirleri devam ederken hatırlatma dozu yüzde 50'lilerde bulunan aşılanma oranı, kısıtlamaların gevşetilmesiyle yüzde 10'lara düştü.

'AŞIYA İLGİ AZALDI'

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilip, maskelerin açık havada çıkarılmasıyla aşılanmada düşüş yaşandığını söyledi. Doğan, aşıya ilginin azaldığını belirterek, "Toplumsal bir rehavet var. Rehavet tekrar bize olumsuz sonuçlar doğurabilir. Vaka sayılarında tekrar bir artış eğilimi olabilir. O nedenle rehavete kapılmamak lazım. Özellikle insan yoğunluğunun olduğu ortamlarda tedbirli davranmak bizleri korur. İçinde bulunduğumuz ortam da küresel bir ortam; dünya birbirine çok yakın. Uzak Asya'da bir insan hapşırsa Avrupa'nın göbeğinde 'Acaba yeni bir varyant mı ortaya çıktı' endişesi yaşanmakta. Koronavirüsler hızlı mutasyona uğrayan virüs türleri. İnsanlar arasındaki dolaşım arttıkça yeni varyantların ortaya çıkma olasılığı da yüksek. Yeni varyant hangi özellikleri taşıyacak; bunu şu an için öngörmek mümkün değil. Bunu Omicron varyantında yaşadık. Omicron varyantının farklı tabi iki alt grubu var. Daha hızlı bulaş özelliği sergilemekle beraber daha hafif klinik seyirle atlatılabilmekte. Daha ağır geçiren, hayatını kaybeden insanlar da var. Bu nedenle biraz önce ifade ettiğimiz gibi yüksek risk grubunda olan kişiler, mutlaka tedbirli davranmak zorundalar. Hastanemizde toplam yatan hasta sayısı 15, yoğun bakımda Covid tanısıyla yatan hasta sayısı 7" diye konuştu.

'TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYIN'

Maskelerin çıkarılmasının ardından özellikle 65 yaş üstü kişilerin tedbirli olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Ülkemizde vaka sayıları son 3 hafta içerisinde çok dramatik azalma eğilimi içerisinde. Bugün artık 15 binli rakamlardan bahsetmeye başladık. Şöyle söyleyebiliriz, Omicron varyantına bağlı olarak yaşamış olduğumuz pandeminin 4'üncü piki artık yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladı fakat Avrupa'ya yüzümüzü döndüğümüzde hala haftalık bazda 1 milyonun üzerinde vaka sayısına sahip ülkeler gözlemlemekteyiz. Ülkemize de baktığımızda bazı şehirlerde vaka sayıları günlük bazda 10'lu rakamlarda seyrederken 100'lü rakamların üzerinde olan illerimiz de var. İl bazında da tedbirler geliştirilebilir. Maskelerin çıkarılması için erken mi? Maske, özellikle 65 yaş üzerinde olan, yüksek riskli hastalığı olan, yatan kalp damar hastalığı, solunum yetmezliği, diyabet, böbrek yetmezliği, tansiyon hastalığı olan kişilerin tedbiri elden bırakmamalarını öneriyoruz. Ayrıca bu kişiler daha öncesinde eksik yaptırmamışlarsa mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Hatırlatma dozları eksik ise de hatırlatma dozlarının yaptırılmasını öneriyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağÇorlu Devlet HastanesiDoç. Dr. Mustafa DoğanKoronavirüsAşı
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