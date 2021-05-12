Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1441
ALTIN
495.172
DOLAR
8.3566
STERLİN
11.9109
EURO
10.1202
45 akademik personel alımı yapılacak
45 akademik personel alımı...
Galatasaray Üniversitesinden Öğrenci Alımı İlanı
Galatasaray Üniversitesinden Öğrenci Alımı...
Kocaeli Serbest Bölgesinde Faaliyet Göstermek İsteyen Yatırımcılara Duyuru
Kocaeli Serbest Bölgesinde Faaliyet...
Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi 33...
Güneş enerjili hayvan içme suyu tesisi yaptırılacak
Güneş enerjili hayvan içme...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aşırı tatlı tüketimine dikkat!

UZMAN DİYETİSYEN DR GÜL RAMAZAN SONRASI BESLENME UYARISINDA AŞIRI TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT DEDİ.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:38
56 Okunma
Aşırı tatlı tüketimine dikkat!

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Özel Medicabil Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Bahar Gül, Ramazan ayı süresince öğün sayısının az olması ve beslenme düzenindeki farklılıkların bayramla birlikte normal yeme düzenine geçildiğinde daha fazla yemek yeme davranışına sebep olduğunu söyledi. Diyetisyen Bahar Gül, “Bayram sonrası aşırı beslenme, hazımsızlık ve mide problemleri oluşturmaktadır. Öğün sayısı artırılarak küçük ara öğünler yapılırsa aşırı besin tüketiminin de önüne geçmiş oluruz dedi. Ramazan ayı boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, ramazandan sonra da gece yemek yeme alışkanlığı olarak devam etmemelidir diyen Diyetisyen Bahar Gül,Bu alışkanlıkların sürdürülmesi kilo artışına ve sindirim şikayetlerine neden olacaktır. Ramazan öncesindeki uyku düzenimize dönerek, yatmadan 2-3 saat önce besin tüketimi kesilmelidir, şeklinde konuştu. Ramazanda gerçekleştirilemeyen kahvaltı alışkanlığımızı bırakmayıp bayram sabahına mutlaka sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı ile başlanması gerektiğini de hatırlatarak sağlıklı kahvaltı ile güne başladıktan sonra diğer öğünlerde de aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiği uyarısında bulunan Özel Medicabil Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Bahar Gül açıklamalarını şöyle sürdürdü. Kovid-19 salgını sebebiyle bu bayramda da evde olacağımızı ve ziyaretlerin yapılmayacağını düşünürsek tatlı tüketimini kontrol etmek daha kolay olacaktır. Ancak geleneksel bayram tatlılarından evde ailemiz için bulunduruyor olabiliriz. Dikkat etmemiz gereken, bayram boyunca şeker, çikolata, tatlı ve hamur işi gibi gıdaların aşırı tüketiminden kaçınmalıyız. Bu gıdaların fazla tüketimi kan şekerinin hızlı yükselmesine ve mide problemlerine neden olur. Tatlı tercihi olarak ise hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar küçük porsiyonlar şeklinde tüketilebilir. Bunun yanında tatlı ihtiyacı için ara öğünlerde kuru meyveler tüketilebilir. Şerbetler, asitli ve şekerli içecekler yerine ev yapımı şekersiz veya az şekerli komposto, limonata gibi içecekler tercih edilebilir.

BOL SU TÜKETİMİ VE HAREKET. Ramazan ayında su ve sıvı tüketiminin azalmasından dolayı vücutta oluşan sıvı kaybını yerine koymak için günde en az 8-10 bardak su içilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Diyetisyen Bahar Gül, Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivite bayramla birlikte mutlaka artırılmalıdır. Fiziksel aktivite artışı metabolizmanın hızlanmasına çok yardımcı olacaktır. Bayram sonrasında beslenme konusunda dikkat edileceklere bakacak olursak posa içeriği zengin olan sebze, meyve, kuru baklagil ve tam tahıllı gıdalara öğünlerimizde mutlaka yer vermeliyiz. Öğlen ve akşam yemeklerinin yanına bol yeşillikli salatalar eklenerek sofralar renklendirilebilir. Yemeklerde kızartma ve kavurma gibi yağlı yiyeceklerden uzak durup,  daha çok fırında pişirme, haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Bayramda yapılan tatlı kaçamakların ardından, mümkün olduğunca tatlı tüketiminden uzak durup bu ihtiyacı meyvelerle karşılamaya çalışalım. Yavaşlayan metabolizmayı harekete geçirmek için ise ara öğünlerde zencefilli yeşil çay tercih edilebilir dedi.

Anahtar Kelimeler:
UZMAN DİYETİSYEN DR GÜL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bina içi bayramlaşmayı engellememiz gerekiyor'
'Bina içi bayramlaşmayı engellememiz gerekiyor'
Bayram tatlısı zehre dönüşmesin; bu uyarılara dikkat
Bayram tatlısı zehre dönüşmesin; bu uyarılara dikkat
Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 'bölgesel normalleşme' önerisi
Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 'bölgesel normalleşme' önerisi
Prof. Dr. Ertuğrul: Normalleşmede önce okullar açılmalı
Prof. Dr. Ertuğrul: Normalleşmede önce okullar açılmalı
TÜLAY AKYILDIZ’DAN 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
TÜLAY AKYILDIZ’DAN 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
İnal: Henüz, Türkiye mutantı bulmuş değiliz
İnal: Henüz, Türkiye mutantı bulmuş değiliz
Bayramda dikkat…aşırı şeker tüketimi sertleşme bozukluğu nedeni
Bayramda dikkat…aşırı şeker tüketimi sertleşme bozukluğu nedeni
“Uyku sorunları çekenler, gece saatinizi kontrol etmeyin”
“Uyku sorunları çekenler, gece saatinizi kontrol etmeyin”
13 haftalık hamile kadın koronavirüsü atlattıktan sonra inme geçirdi
13 haftalık hamile kadın koronavirüsü atlattıktan sonra inme geçirdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma