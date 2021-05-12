Aşırı tatlı tüketimine dikkat!

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Özel Medicabil Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Bahar Gül, Ramazan ayı süresince öğün sayısının az olması ve beslenme düzenindeki farklılıkların bayramla birlikte normal yeme düzenine geçildiğinde daha fazla yemek yeme davranışına sebep olduğunu söyledi. Diyetisyen Bahar Gül, “Bayram sonrası aşırı beslenme, hazımsızlık ve mide problemleri oluşturmaktadır. Öğün sayısı artırılarak küçük ara öğünler yapılırsa aşırı besin tüketiminin de önüne geçmiş oluruz dedi. Ramazan ayı boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, ramazandan sonra da gece yemek yeme alışkanlığı olarak devam etmemelidir diyen Diyetisyen Bahar Gül,Bu alışkanlıkların sürdürülmesi kilo artışına ve sindirim şikayetlerine neden olacaktır. Ramazan öncesindeki uyku düzenimize dönerek, yatmadan 2-3 saat önce besin tüketimi kesilmelidir, şeklinde konuştu. Ramazanda gerçekleştirilemeyen kahvaltı alışkanlığımızı bırakmayıp bayram sabahına mutlaka sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı ile başlanması gerektiğini de hatırlatarak sağlıklı kahvaltı ile güne başladıktan sonra diğer öğünlerde de aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiği uyarısında bulunan Özel Medicabil Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Bahar Gül açıklamalarını şöyle sürdürdü. Kovid-19 salgını sebebiyle bu bayramda da evde olacağımızı ve ziyaretlerin yapılmayacağını düşünürsek tatlı tüketimini kontrol etmek daha kolay olacaktır. Ancak geleneksel bayram tatlılarından evde ailemiz için bulunduruyor olabiliriz. Dikkat etmemiz gereken, bayram boyunca şeker, çikolata, tatlı ve hamur işi gibi gıdaların aşırı tüketiminden kaçınmalıyız. Bu gıdaların fazla tüketimi kan şekerinin hızlı yükselmesine ve mide problemlerine neden olur. Tatlı tercihi olarak ise hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar küçük porsiyonlar şeklinde tüketilebilir. Bunun yanında tatlı ihtiyacı için ara öğünlerde kuru meyveler tüketilebilir. Şerbetler, asitli ve şekerli içecekler yerine ev yapımı şekersiz veya az şekerli komposto, limonata gibi içecekler tercih edilebilir.

BOL SU TÜKETİMİ VE HAREKET. Ramazan ayında su ve sıvı tüketiminin azalmasından dolayı vücutta oluşan sıvı kaybını yerine koymak için günde en az 8-10 bardak su içilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Diyetisyen Bahar Gül, Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivite bayramla birlikte mutlaka artırılmalıdır. Fiziksel aktivite artışı metabolizmanın hızlanmasına çok yardımcı olacaktır. Bayram sonrasında beslenme konusunda dikkat edileceklere bakacak olursak posa içeriği zengin olan sebze, meyve, kuru baklagil ve tam tahıllı gıdalara öğünlerimizde mutlaka yer vermeliyiz. Öğlen ve akşam yemeklerinin yanına bol yeşillikli salatalar eklenerek sofralar renklendirilebilir. Yemeklerde kızartma ve kavurma gibi yağlı yiyeceklerden uzak durup, daha çok fırında pişirme, haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Bayramda yapılan tatlı kaçamakların ardından, mümkün olduğunca tatlı tüketiminden uzak durup bu ihtiyacı meyvelerle karşılamaya çalışalım. Yavaşlayan metabolizmayı harekete geçirmek için ise ara öğünlerde zencefilli yeşil çay tercih edilebilir dedi.