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“Aşırı kahve tüketimi göz altlarında koyu halkalara yol açabilir”

Toplumda sıkça karşılaşılan koyu göz altlarına ilişkin Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir “Karaciğer, böbrek ve tiroid hastalıkları, bazı vitamin ve mineral eksikleri, uyku problemleri, yorgunluk, dengeli beslenmeme, az su veya yoğun kahve tüketimi göz altlarındaki koyu halkalara yol açabilir” dedi.

05 Mart 2020 Perşembe 10:14
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“Aşırı kahve tüketimi göz altlarında koyu halkalara yol açabilir”

İSTANBUL  (DHA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, koyu göz altlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Doç. Dr. Demir, göz çevresi koyuluğunun pek çok sebebi bulunduğuna dikkati çekerek “Kalıtsal özelliklerimiz dışında yaşam ve beslenme alışkanlıklarımız, yaşlanma sürecimiz, göz çevresi bakımımız göz altı görünümünü belirleyen başlıca etmenlerdendir” dedi.

GÜNEŞ IŞIĞI DA OLUMSUZ ETKİLİYOR

Özellikle az su veya fazla kahve tüketiminin gözaltı koyuluğunu arttırdığına değinen Doç. Dr. Demir, şunları söyledi: “Karaciğer, böbrek ve tiroid hastalıkları, bazı vitamin ve mineral eksikleri, uyku problemleri, yorgunluk, dengeli beslenmeme, yeterli miktarda su tüketilmemesi, yoğun alkol ve kafein tüketimi, sigara kullanımı göz altındaki koyu halkalara yol açabilir. Yaşlanma ile birlikte deri elastikiyetinde ve deri altı yağ dokusunda azalma, kemik yapısında ve bağlarda ortaya çıkan değişiklikler sonucu görülen çukurlaşmalar, damarların yüzeysel seyretmesine bağlı ortaya çıkan mavimsi renk ve yağ dokusunun fıtıklaşmasına bağlı torbalanmalar göz altında koyuluk şeklinde karşımıza çıkabilir. Deriye rengini veren melanin adı verilen maddenin artmasını uyaran durumlar; güneş ışınları, atopik egzama, gebelik ve hormonal değişiklikler, alerjenler ve irritanlar da gözaltı koyulaşmasının diğer nedenlerindendir.”

K VE C VİTAMİNLİ KREMLERLE MASAJ

Doç. Dr. Demir, koyu gözaltı görünümüne karşı yapılabilecek uygulamaları ise şu şekilde sıraladı: “Soğuk kompresyon ve salatalık, patates, yeşil çay gibi bazı bitkisel kürler kısmi destek sağlayabilir. Bunların yanı sıra göz çevresi kan dolaşımını hızlandıracak masajlar ile K ve C vitamini içeren kremlerden faydalanabiliriz. Bu uygulamalardan yeterince fayda görmeyen kişiler altta yatan hastalıklar, vitamin ve mineral eksiklikleri açısından değerlendirilebilir ve göz çevresi peelingleri, mezoterapi uygulamaları, göz altı ışık dolgusu ve lazer yöntemleri ile desteklenebilir. Öte yandan dengeli ve sağlıklı beslenme, mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketimi, yeterli süre uyumak, bol su tüketimi, alkol ve sigara kullanmamak, aşırı kahve tüketiminden kaçınmak gerekir. Güneş ışınlarından korunulmalı, göz çevresine uygun, irritan maddeler içermeyen ürünler tercih edilmelidir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Filiz Topaloğlu DemirKahveKaraciğerVitaminMineralMedipol Mega Üniversite HastanesiDermatoloji
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