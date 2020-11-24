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Aşıdan başka silahımız yok!

Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarının ardından gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanıyor. Kendisi de gönüllü olarak aşı olan İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın “Gerçekten aşı dışında şu anda bizim başka bir seçeneğimiz yok” dedi. Gönüllü olarak hastaneye aşı olmaya gelen Murat Çelik ise, “Herhangi bir tedirginliğim yok. Bizim bu virüsle tanışacağımızı düşünüyorum. Bence bu şekilde kontrollü olarak tanışmak daha doğru olacak” diye konuştu.

24 Kasım 2020 Salı 15:29
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Aşıdan başka silahımız yok!

İSTANBUL - Koronavirüs aşısı için  Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta yaptığı duyurunun ardından, gönüllü vatandaşların da başvuruları alınmaya başlanmıştı. 20 bin vatandaşın başvuru yaptığı açıklandı. İnaktif Sars-Cov2 aşısı toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde denenecek. Şimdiye kadar 820 gönüllü üzerinde denenen aşı için gönüllü olarak gelen 41 yaşındaki Murat Çelik ise, bir gün önce yaptırdığı antikor ve sürüntü testlerinin negatif çıkmasının ardından bugün aşı oldu. İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde  Göğüs Cerrahisi Uzmanı Kemal Karapınar da gönüllü aşı olmak için bugün antikor ve sürüntü testi örneği verdi. Aşı olabilmek için hastanede bekleyenler de kameralara yansıdı.


“BU VİRÜSLE KONTROLLÜ ŞEKİLDE TANIŞMAK DAHA MANTIKLI GELDİ”


Evli 2 çocuk babası, 41 yaşındaki Murat Çelik, koronavirüs aşısı için gönüllü olarak bugün aşı yaptırmaya geldi. Hiç tereddüt etmeden bu kararı verdiğini söyleyen Çelik, “Çok iyi hissediyorum. Sürecin başlangıcından beri, hocamın bu aşıyı olup olmamamı sorduğundan beri çok isteyerek dahil oldum. Herhangi bir tedirginliğim yok. Çok da mutluyum. Bu süreç bir süre daha devam edecek ve bir şekilde bizim bu virüsle tanışacağımızı düşünüyorum. Bence bu şekilde kontrollü olarak tanışmak daha doğru olacak. İlk başta aklıma gelen buydu o yüzden dahil olmaya karar verdim. Ben insanların da eğer akıllarında varsa bu projeye dahil olmalarını istiyorum. Herkes aşı olsun. Çünkü artık bir an önce bu işi atlatıp normale dönmemiz gerekiyor. Çok sıkıntı verici oldu hakikaten. Artık eski günlerimize dönmek istiyoruz” dedi.


“AŞIDAN BAŞKA VİRÜSÜ ÖLDÜRECEK BİR SİLAHIMIZ BİR İLACIMIZ YOK”


Kendisi de gönüllü olarak aşı olan İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın, herkesi gönüllü olarak aşı olmaya davet etti. Prof. Dr. Altın, “ Ülkemizde özellikle faz3 çalışmaları şeklinde başlayan bir süreç içerisindeyiz. Şimdiye kadar 820 gönüllümüz aşı oldu ve bunlarda da ciddi bir yan etki gelişmediği için biz özellikle pandeminin çıkış yolu olarak aşılanmayı öneriyoruz. Gerçekten aralık ayından itibaren ülkemize 10 milyon doz aşının geleceği Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. Ben de o yüzden özellikle risk grubundakilerden başlamak üzere tüm halkımızın bu illetten kurtulmak için aşılanmasını istiyorum. Çünkü gerçekten aşı dışında şu anda bizim başka bir seçeneğimiz yok” diye konuştu. Mevcut tedavi yöntemlerinin sadece virüs yükünü azaltmaya yönelik olduğunun altını çizen Başhekim Altın, “Virüsü öldürecek bir silahımız bir ilacımız yok. O yüzden tüm insanlığın kurtuluşu açısından aşıya çok önem veriyoruz. Biz de böyle bir imkana kavuştuğumuzdan dolayı mutlu olduğumuzu iletmek istiyorum. Halkımız korkmadan, güvenli olarak gelip aşısını yaptırabilir” ifadelerini kullandı.


“HER YIL OLDUĞUMUZ GRİP AŞISI GİBİ DÜŞÜNMEK LAZIM”


İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde  Göğüs Cerrahisi Uzmanı Kemal Karapınar da aşı olabilmek için bugün sürüntü ve antikor testi örneği verdi. Sonuçları negatif çıktığında aşı olacak Karapınar, herkesi aşı olmaya davet etti. Karapınar, “Hiç tereddüt etmedim. Sonuçta hep aklımızdaydı. Biz her yıl zaten grip aşısı oluyoruz. Ailemizde zatürre aşısı vurduruyoruz açıkçası. Böyle bir aşı çalışması olduğunu duyunca da hiç tereddüt etmedim açıkçası. Dün duydum, bugün geldim gönüllü oldum. Bu aşının yararlı olacağını düşünüyorum. En azından böyle bir çalışmada olmam gerekiyordu bir sağlık çalışanı olarak. Örnek bir vatandaş olmam gerekiyordu. Bu aşı inaktif aşı olduğu için, yani her yıl olduğumuz grip aşısı gibi düşünmek lazım. Onun benzeri bir virüs aşısı olacak. O yüzden tereddüt etmemek lazım” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çinde Geliştirilen Covid19 AşısıSağlık çalışanları
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