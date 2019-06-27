Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95510
ALTIN
260.396
DOLAR
5.7709
STERLİN
7.3237
EURO
6.5611
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
Arkasspor'a milli gurur
Arkasspor'a milli gurur
Karadeniz'in 'labirent üst geçitleri' şaşırtıyor
Karadeniz'in 'labirent üst geçitleri' şaşırtıyor
Milli yürüyüşçü Meryem Bekmez, EA'nın favorisi
Milli yürüyüşçü Meryem Bekmez, EA'nın...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Bursa'da arı çiftliği kuran İslam Dikbıyık (46), geliştirdiği yöntemle arı zehri sağmaya başladı. İçerisinde 78 enzim bulunan arı zehrinin şifa kaynağı olduğunu belirten Dikbıyık, arı zehrinin gramını 500 liradan sattığını söyledi.

Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Bursa'da arı çiftliği kuran İslam Dikbıyık (46), geliştirdiği yöntemle arı zehri sağmaya başladı. İçerisinde 78 enzim bulunan arı zehrinin şifa kaynağı olduğunu belirten Dikbıyık, arı zehrinin gramını 500 liradan sattığını söyledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:14
8 Okunma
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

BURSA - Artvin'den, 20 yıl önce çobanlık yaparken Bursa'ya taşınan İslam Dikbıyık, bir tanıdığı vasıtasıyla arıcılığa merak saldı. Dikbıyık, bir bahçe kiralayarak 2 kovan ile arıcılığa başladı. Geçen süre içinde kendisini bu alanda geliştiren Dikbıyık, 100 kovan arıya ulaştı. Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde 'Arı çiftliği’ kuran İslam Dikbıyık, bir yandan ‘Apiterapi’ adı verilen arıyla yapılan geleneksel tıp yöntemi tedavileri için arı üretmeye başlarken diğer yandan üniversitelere arı zehri tedarik etmeye başladı. Sayılı arı zehri üreticilerinden biri olan İslam Dikbıyık, içerisinde 78 enzim bulunan arı zehrinin birçok hastalıkta kullanıldığını söyledi.

Arı zehrinin arıdan nasıl alındığı hakkında değerlendirmelerde bulunan İslam Dikbıyık, "Zehir arıların iğnesinde oluyor. Saldırı esnasında kendilerini savunma amaçlı kullanıyorlar. Bununla alakalı biz de aparat geliştirdik. Tahta üzerine sazın tellerini çektik. Sazın tellerine 9 volt pille elektrik veriyoruz. Tellerin altına da cam koyduk. Arıların uçuş pistine bu aparatı yerleştirdik. Arılar kovana girip çıkarken elektrik arıları ısırıyor. Isırınca arı iğneyi çıkarıp tele sokmaya çalışıyor. Bu sırada iğnesinden bir damla sıvı damlıyor. Damladıktan sonra havayla temas edince 17 ile 22 saniye arasında kuruyor. Bu şekilde toplayıp, falçatayla kazıyıp toz zehir elde ediyoruz" dedi.

BİRÇOK HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Arı zehrinin eklem rahatsızlıkları, kemik erimesi, psikolojik ve sinirsel hastalıklar, cilt hastalıkları gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanıldığını belirten Dikbıyık, "Sağlık Bakanlığı tarafından Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığı'nı kurdu. Bugün Türkiye'nin değişik hastanelerinde apiterapiyle ilgili çalışmalar başlatıldı. Özellikle İstanbul'da Türkiye'nin ilk Sağlık Bakanlığı onaylı apiterapi merkezi kuruldu. Saf zehiri saf suyla sulandırıp enjektörle vücuttaki akupunktur noktalarına hocalarımız uygulama yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

İLAÇ SANAYİNİN GÖZÜ ARI ZEHRİNDE

Arı zehrinin gramının 500 liradan pazarlandığını belirten Dikbıyık, "Arı zehrinde 78 tane enzim var. Bize soktuğu zaman öne şemsiye açılıyor. Arının zehri boşalıyor. Ardından ikinci ve üçüncüsü açılıyor. Bu şekilde vücudumuza 78 tane enzim protein saçılıyor. Dünyanın bir numaralı proteini arı zehridir. Özellikle Türkiye'de ilaç sanayinin gözü arı zehrine doğru bakmaya başladı. Biz arı zehrini çalışma amaçlı olarak üniversitelere tedarik ediyoruz. Arı zehrinin gramını 500 liradan satıyoruz" diye konuştu.

'ARI ZEHRİ HAK ETTİĞİ NOKTADA DEĞİL'

Türkiye'nin arı zehri üretiminde geç kaldığını dile getiren Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Öğretim Üyesi Hasan Hüseyin Oruç ise, "Arı ürünleri dünyada ve ülkemizde son yıllarda ciddi anlamda önem kazandı. Bizim ülkemizde daha çok bal bilinirken şu an bal dışında propolis, polen, arı zehri, arı ekmeği, arı sütü gibi pek çok ürün artık rutin üretilir, satılır duruma gelmiştir. Arı zehri toplama bakımından yetersizdir. Kullanım ve satışı bakımından bazı sıkıntılar bulunmaktadır. Arı zehri hak ettiği durumda değildir. Arı zehrinin üretilmesi, kalite kontrolü ve ülkemizde pazarlanmasıyla ilgili bu çalışmaları başlatmak istedik. Arı zehrinin kullanımıyla ilgili Türkiye'de altyapı oldukça eksik kaldı. Bilimsel olarak laboratuvar çalışmaları ve insan üzerindeki tıp hekimlerinin çalışmaları başlamış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Arı ZehriHastalıkTedavi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoksulluk kanser nedeni
Yoksulluk kanser nedeni
Çocukları kafasına darbe alacağı sporlardan koruyun
Çocukları kafasına darbe alacağı sporlardan koruyun
“Dünya nüfusu hızla zehirleniyor”
“Dünya nüfusu hızla zehirleniyor”
Sağlıklı dondurma için -18 şart
Sağlıklı dondurma için -18 şart
Psikiyatrist Demirci: Dolandırıcılık hastalık değil 'bağımlılık'
Psikiyatrist Demirci: Dolandırıcılık hastalık değil 'bağımlılık'
Sağlıklı Papatyalar’ın bu haftaki konuğu: Dr. Azize Güngör
Sağlıklı Papatyalar’ın bu haftaki konuğu: Dr. Azize Güngör
ÇİKOLATA KİSTİ KANSERE YOL AÇAR MI?
ÇİKOLATA KİSTİ KANSERE YOL AÇAR MI?
Robot eczacı işbaşında
Robot eczacı işbaşında
Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor
Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans