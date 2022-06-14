Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.516,53
ALTIN
1.010,45
DOLAR
17,27
STERLİN
20,90
EURO
18,06
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Selçuk Üniversitesi 201 akademik personel alacak
Selçuk Üniversitesi 201 akademik...
Tillo Belediyesi memur alacak
Tillo Belediyesi memur alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aradığınız huzuru bulamıyorsanız sebebi “huzursuz bağırsak sendromu” olabilir!

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta Avrasya Hastanesi Zeytinburnu’nda Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Akın Ünal, huzursuz bağırsak sorularını yanıtladı. Şimdi sizlerle…

14 Haziran 2022 Salı 15:20
Aradığınız huzuru bulamıyorsanız sebebi “huzursuz bağırsak sendromu” olabilir!

İSTANBUL- Bağırsaklarımızın önemini ancak bize sıkıntı verdiğinde anlarız. O ana dek maalesef gereken özenin en az gösterildiği organımız diyebiliriz. Halbuki bize öyle sıkıntılar yaşatma potansiyeli vardır ki başka bağırsaklardan başka bir organ için “huzursuz” ile başlayan bir hastalık ismi duymamışsınızdır.

Karında şişlik, dışkılama bozuklukları ile ortaya çıkan huzursuz bağırsak sendromu yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkiliyor. Kadınlarda görülme oranı erkeklere göre daha yüksek olan huzursuz bağırsak sendromunun belirtilerini düzenli beslenme ve egzersizlerle azaltmanın mümkün olduğunu dile getiren Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Akın Ünal hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.

Huzursuz bağırsak sendromu (İBS) nedir?

Huzursuz bağırsak sendromu karın ağrısı ve dışkılamada seyreden bozukluklar ile kendini gösteren bir hastalıktır. Yetişkinlerin %15-20 ‘sinde özellikle stresli dönemlerde görülür ve kişinin yaşam kalitesini düşürür. Bağırsakların düzensiz çalışmasıyla ortaya çıkan bu hastalık zaman zaman kabusa dönüşebiliyor.

Belirtileri nelerdir?

Huzursuz bağırsak sendromunun sebebi net olarak belirlenememektedir. Hastalığa yol açan nedenler tam olarak anlaşılamadığı için tek bir sonuca bağlamak oldukça zordur. Genellikle stresin arttığı dönemlerde görülmektedir. Huzursuz bağırsak sendromu;

  • Kramp şeklinde karın ağrısı,
  • Gaz ve şişkinlik,
  • Zayıflama,
  • Güçsüzlük, halsizlik, yorgunluk,
  • Stres, depresyon ve konsantrasyon bozukluğu
  • Dışkılama bozuklukları, (Bazen ishal, bazen kabızlık bazen de ikisi birden görülebilir)
  • Dışkı ile birlikte mukus veya sümük olması,
  • Dışkılama zamanı ve sıklığında değişiklik şeklinde bulgular gösterir.

Kadınlarda görülme oranı daha yüksek

Huzursuz bağırsak sendromu her yaş grubunda ortalama toplumun yüzde 10-15’lik kesiminde görülmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla yüzde 3 ila 7 oranında daha fazla görülmektedir.

Hastalığın en önemli özelliği kronik olmasıdır. Nedeni tam olarak belirlenemeyen hastalık 3 şekilde ortaya çıkmaktadır.

  • Kabızlık; en sık görülen şeklidir.
  • İshal
  • Kabızlık ve ishalin birlikte görülmesidir.

Yaşam kalitesini düşürüyor

Huzursuz bağırsak sendromu, hastaların yaşam kalitesini düşürüp sosyal hayatını olumsuz etkilemektedir. Hastanın aniden tuvalete gitme ihtiyacı hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan sorun yaşamasına neden olur.

Bazı dönemlerde huzursuz bağırsak sendromu kendini hiç göstermez ve herhangi bir belirti vermez. Ancak bazı dönemlerde şiddetli karın ağrıları, kramplar ve bulantı gibi tüm belirtiler bir anda ortaya çıkar ve kişi günlük işlerini yapamayacak duruma gelebilir.

Farklı hastalıklarla karıştırılıyor

Huzursuz bağırsak sendromunda bağırsak ve midede herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmamaktadır.6 aydan fazla süren şiddetli karın ağrıları, kramplar, mide bulantısı gibi şikayetler huzursuz bağırsak sendromuna işaret etmektedir.

Belirtileri nedeniyle zaman zaman, alerji, bağırsak parazitleri, mide, bağırsak kanserleri gibi ciddi hastalıklarla karıştırılabilmektedir. Bu nedenle hastalığı tespit etmek için öncelikle hastanın hikayesi dinlenir sonrasında teşhis konulur.

Tedavi süreci nasıldır?

Huzursuz bağırsak sendromunu tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yoktur. Hastalığın teşhis edilmesinde ilk olarak başka bir hastalığın olmadığı kesinleştirilmektedir. Tedavide uygulanacak herhangi bir test yoktur. Ortaya çıkan belirtiler ve hastanın hikayesi teşhis için yol göstermektedir.

Tedavinin amacı hastalığın belirtilerini ortadan kaldırmaktır. Hastanın devam eden kabızlık veya ishal şikayetini önlemek için beslenme şekli değiştirilip, belirtiler hafifletilmeye çalışılır. Düzenli ve sık sık yemek yenilmeli ve spor yapılmalıdır. Bunların yanı sıra bağırsak düzenleyici ve stres önleyici ilaçlar kullanılır.

Yaşam kalitenizi yükseltmek elinizde

Hastalığın belirtilerini azaltmak için öncelikle beslenme alışkanlıklarını düzenlemek gerekmektedir.

  • Gece yemeklerinden vazgeçmeli ve yemek yerken lokmalar iyice çiğnenmeli,
  • Bol miktarda sıvı tüketilmeli,
  • Stresten uzak durulmalı,
  • Düzenli egzersiz yapılmalı,
  • Uyku düzenine dikkat edilmeli,
  • Kabızlık durumunda daha çok lifli yiyecekler, ishal durumunda ise posalı yiyecekler tüketilmelidir

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sağlık NotlarıAvrasya HastanesiAvrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Akın ÜnalHuzursuz Bağırsak​​​​​​​HABER: ELİF HAYVALI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 HAZİRAN DÜNYA  GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI  GÜNÜ
14 HAZİRAN DÜNYA  GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI  GÜNÜ
Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor
Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor
Özlü: Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasara yol açtı
Özlü: Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasara yol açtı
Her 10 kadından 1’inde görülüyor
Her 10 kadından 1’inde görülüyor
Prof. Dr. Koçak: Omicron dalgası işitme kayıplarına yol açtı
Prof. Dr. Koçak: Omicron dalgası işitme kayıplarına yol açtı
Prof.Dr. Varol: İklim değişikliği sağlık sorunlarını artıyor
Prof.Dr. Varol: İklim değişikliği sağlık sorunlarını artıyor
"Kadınlar jinekolojik rahatsızlıklarda uzman kişilere danışmalı"
"Kadınlar jinekolojik rahatsızlıklarda uzman kişilere danışmalı"
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
İnternette satılan güneş koruyucusunda 'merdiven altı' tehlikesi
İnternette satılan güneş koruyucusunda 'merdiven altı' tehlikesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi