“Antibiyotikler, mikroorganizmalarda direnç oluşturabilir”

İSTANBUL - Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, antibiyotiklere dair önemli açıklamalarda bulundu. Antibiyotiklerin, insan ve veteriner hekimliğinde hastalıkları önlemek, tedavi etmek veya gıda amacı ile bakılan hayvanlarda büyümeyi arttırmak için kullanılan, antimikrobiyal etki gösteren doğal, yarı sentetik ve sentetik bileşikler olduğunu ifade eden Balcı, “Gıda güvenliğini tehdit eden birçok faktör vardır. Bu faktörler insan sağlığının bozulmasına, hastalıkların meydana gelme olasılığında artışa neden olmaktadır. Bu faktörlerden biri de özellikle hayvansal gıdaların üretiminde bilinçsizce ve kontrolsüzce kullanılan antibiyotiklerdir.” dedi.

''ANTİBİYOTİK KALINTISI OLAN GIDALAR KANSER YAPIYOR''

“Antibiyotikler, özellikle hayvanlardan elde edilen gıdalar olmak üzere insan ve hayvan sağlığı ile çevreye verdiği zararların yanı sıra ülke ekonomisine de zarar vermektedir. Antibiyotik kalıntısı içeren hayvansal ürünler nedeniyle, insanlar kanser gibi birçok ciddi hastalık ile karşı karşıya kalmaktadır” diyen Balcı, hayvanlarda antibiyotik kullanımının, bu hayvanlardan elde edilen süt, et ve yumurta gibi gıda maddelerinde antibiyotik kalıntılarına neden olduğu konusunda uyardı.

Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı bir açıklamada, bu antibiyotik kalıntılarının vücutta fazla olmasının, hastalık yapıcı bazı bakterilerin antibiyotiklere karşı direncini arttırdığını, böylelikle de enfeksiyon etkeni olan bu bakterilerin yok edilemediğini belirttiğini ifade eden Balcı, “Antibiyotikler, mikroorganizmalarda, özellikle patojen olanlarında direnç oluşturabilirler. İnsanlarda antibiyotik alerjisi oluşturabilirler. Penisilin ile mastitis tedavisi gören ineklerin sütlerini tüketen penisiline duyarlı kişilerde alerjiler meydana gelmiştir. Sütlerde bulunan antibiyotik kalıntıları, süt ürünlerinin üretiminde kullanılan starter kültürlerin üremesini engelleyerek bunun sonucunda ekonomik kayıplara neden olabilmektedir” diye konuştu.

Gıdalarda antibiyotik kalıntılarını tespit etmek için çeşitli yöntemlerin önerildiğini de sözlerine ekleyen Balcı, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

“Bu yöntemler kimyasal ve mikrobiyolojik yöntemlerdir. Günümüzde bu yöntemlerden rutin olarak en çok kullanılanlar mikrobiyolojik olanlardır. Meydana gelebilecek hastalıkları önlemek için; hayvan yetiştiricilerinin antibiyotik hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Uygun ve doğru bilgi paylaşımını geliştirerek bu konuda farkındalık arttırılmalıdır. Biyolojik kontrol önlemleri alınmalı, antibiyotiğe alternatif yöntemler eliştirilmelidir. Hayvanlara verilen antibiyotik miktarının azaltması aşılama, probiyotik ve prebiyotik uygulamaların dahil edilerek hayvanların korunması sağlanmalıdır.”