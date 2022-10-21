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Annesinin organlarını bağışladı

ORDU'da beyin kanaması geçiren, tedaviye alındığı Trabzon'daki hastanede beyin ölümü gerçekleşen Leyla Özenç'in (56) karaciğeri ve 2 böbreği, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu. Leyla Özenç'in oğlu Okan Özenç, “Annem vefat ettikten sonra başkalarının vücudunda yaşasın, can olsun istedik" dedi.

21 Ekim 2022 Cuma 10:18
Annesinin organlarını bağışladı

Ordu'da 11 Ekim'de yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçiren 2 çocuk annesi işitme engelli Leyla Özenç, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Özenç, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özenç'in beyin ölümü gerçekleşti. 3 yıl önce akciğer kanserinden babalarını kaybeden Leyla Özenç'in oğulları Okan ve Bora Özenç, annelerinin organlarını bağışlama kararı aldı. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakli ekibi tarafından operasyonla alınan Özenç’in 2 böbreği ve karaciğeri 3 hastaya nakledilmek üzere Samsun, Erzurum ve Malatya’ya gönderildi.

‘BAŞKALARINA CAN OLSUN İSTEDİK’

Organ nakli çağrısında bulunan Leyla Özenç’in oğlu Okan Özenç, “Babamı kanserden kaybettik. Annem de tansiyon hastasıydı. Aynı zamanda işitme engelliydi. Biz sağlığın kıymetini en iyi bilenlerdeniz. Annem vefat ettikten sonra başkalarının vücudunda yaşasın, can olsun istedik. Hastane kapılarında şifa bekleyen onca insan var. Onlara umut olmak istedik. Annem şifacı bir kadındı. Bundan kendisinin de çok mutlu olacağını biliyorduk. Annem çok merhametli, şefkat doluydu. Organ nakli sayısı artmalı ve hastanelerde şifa bekleyen insanlara umut olmalı, hayat olmalı” diye konuştu.

DHA

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OrduTrabzonOrganOrgan NakliLeyla ÖzençBağışOrgan Bağışı
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