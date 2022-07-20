Ankara Şehir Hastanesi'nde ikinci Covid-19 yoğun bakımı açıldı

ANKARA (DHA)

Ankara Şehir Hastanesi'nde vaka sayılarının düşmesiyle birlikte yoğun bakım ünitesi sayısı 10'dan 1'e kadar düştü. Haziran ayı başında 1 olan 24 yataklı Covid-19 yoğu bakım alanı, son dönemde vakalardaki artış ile birlikte 2'ye yükseldi.

Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Covid-19 yoğun bakım alanında yatan hasta sayısında artış olduğunu belirterek, "Bir Covid-19 yoğun bakım alanında 24 hastamız oluyor. Pik olan dönemde 10 adet alanımızı Covid-19 için ayırmıştık. İhtiyaca göre de tavır ve şekil alabildik. Çok hızlı aksiyon alan bir hastaneyiz bu anlamda. Haziran ayının başında bu alan 1'e kadar düştü. Şuanda bir kıpırdanma var. Yeniden aksiyon alıyoruz. Servislerde de vaka sayısının artmasıyla hasta sayımız artıyor. Ama bir yandan iyileşme sürecini tamamlayanlar da taburcu edilerek o dönüşüm sürekli sağlanıyor. Covid-19 servislerinde de yüzde 35-40 oranında bir artış söz konusu" dedi.