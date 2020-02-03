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Ameliyatsız Gençleşmek Mümkün!

Aynaya baktığınızda kendinizi olduğunuzdan daha mı yaşlı görüyorsunuz? Birçok kişinin yaşadığı genel bir problem olan yaşlanma etkilerinin gün yüzüne çıkması, estetik kaygının yanı sıra psikolojik rahatsızlıkları da tetikliyor. Yüzünü gerdirmek isteyen ancak ameliyattan korkan kişilerin en çok tercih ettiği yöntem olan ameliyatsız yüz germeyi Avrasya Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr.Hatice Deniz Yardımcı Sağlık Notları okuyucuları içim anlatıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim.

Ameliyatsız Gençleşmek Mümkün!

Aynaya baktığınızda kendinizi olduğunuzdan daha mı yaşlı görüyorsunuz? Birçok kişinin yaşadığı genel bir problem olan yaşlanma etkilerinin gün yüzüne çıkması, estetik kaygının yanı sıra psikolojik rahatsızlıkları da tetikliyor. Yüzünü gerdirmek isteyen ancak ameliyattan korkan kişilerin en çok tercih ettiği yöntem olan ameliyatsız yüz germeyi Avrasya Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr.Hatice Deniz Yardımcı Sağlık Notları okuyucuları içim anlatıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim.

03 Şubat 2020 Pazartesi 13:27
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Ameliyatsız Gençleşmek Mümkün!

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

Ameliyatsız Gençleşmek Mümkün!

Aynaya baktığınızda kendinizi olduğunuzdan daha mı yaşlı görüyorsunuz? Birçok kişinin yaşadığı genel bir problem olan yaşlanma etkilerinin gün yüzüne çıkması, estetik kaygının yanı sıra psikolojik rahatsızlıkları da tetikliyor. Yüzünü gerdirmek isteyen ancak ameliyattan korkan kişilerin en çok tercih ettiği yöntem olan ameliyatsız yüz germeyi Avrasya Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr.Hatice Deniz Yardımcı Sağlık Notları okuyucuları içim anlatıyor. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim.

Scarlet yani Ameliyatız Yüz Germe Nedir?

Fraksiyonel mikro iğneli radyofrekans cihazıdır. Ameliyatsız yüz gençleştirme de kullanılan son teknoloji cihazıdır. Özel tasarlanmış, mikro iğnelerle elektriksel uyarımlarla cildin altındaki kolojen lifler uyarılarak derinin yenilenmesi sağlanır.
Ciltteki birçok farklı sorunu ameliyata gerek kalmadan pratik bir şekilde tedavi etmektedir. Ameliyatlı tedaviye göre daha ekonomiktir. Kısa sürede iyileşme sağlar, ağrısızdır ve tedaviye cevapların başarılı olması en baştaki tercih sebeplerindendir. 

Ameliyatsız Yüz Germe Yöntemi Aşağıdaki Durumlarda Kullanılıyor! 

* Cilt germe,

* Cilt gençleştirme,

* Elastiklik kaybı tedavisi (Sıkılaştırma),

* İz tedavisi,

* Sivilce ve izlerinin tedavisi,

* Ciltte ton farklılıkları tedavisi,

* Yüz ve çene hattını belirginleştirme,

* Boyun ve gıdı toparlama,

* Cilt lekelerinin tedavisi,

* Cilt çatlaklarının tedavisi,

* Ciltte yağ salınımının dengelenmesi,

* Kol sarkmaları,

* Vücut sıkılaştırma.

Kimler Yaptırabilir?

Ameliyatsız yüz germe işlemi kadın-erkek, cinsiyet fark etmeksizin yapılmaktadır. Ancak kadın ve erkek ciltlerinin farklı olması nedeniyle yapılan işlemler farklı olmaktadır. Bazı durumlarda cildin yaşlanması ve deforme olması yaşla ilgili değildir. Genetik faktörler, dış etkenler, kullanılan ürünler ve anatomik yapı cildin erken yaşlanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ameliyatsız yüz germe işlemi 16 yaşın üzerindeki herkese uygulanabilir.

Uygulamalar Ağrılı Mıdır ve Ne Kadar Sürer?

Uygulama öncesinde uygulanan lokal anestezik kremin etkisiyle ağrı minimal seviyededir.  Uygulama boyun, yanaklar, göz çevresi ve alın gibi bölgelere yapılabilir. İşlem yaklaşık 40 dakika sürmektedir.

İşlem Sonrası Neler Yapılmalıdır?

İşlem sonrası ciltte hafif kızarıklıklar meydana gelir. Bu kızarıklıklar birkaç saat içerisinde hafiflemektedir. Uygulama ısıyla yapıldığı için ciltte biraz kuruluk olabilir. Bunun için de tedavi sonrası güneş koruyucu ve nemlendirici kremler kullanılmalıdır. Cildi soyan, peeling etkili ürünlerin birkaç gün kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Ertesi gün normal yaşantınıza devam edebilirsiniz.

Ne Kadar Sıklıkla ve Kaç Seans Uygulanır?
Scarlet uygulaması cildin durumuna göre birkaç seans şeklinde yapılır. Seanslar 1 ay arayla 3 seans olarak uygulanır. Etkisi 1- 1,5 yıl sürmektedir. Çünkü yaşlanma devam eden bir süreçtir.

Diğer Uygulamalarla Devamı Nasıl Olmalıdır?
Radyofrekans işleminden sonra botox ve dolgu gibi uygulamaları yaptırmak için birkaç hafta beklemek gerekmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

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