Alerjik Konjonktivit, Göz Altı Morluklarına Neden Olabilir

Kuru ve Ilık İklimlerde Daha Sık Görülür

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, ‘’ Alerji göz altı morluğu gibi ciddi hassasiyetler oluşturur. Göz altı morlukları göz altındaki ciltteki kılcal damarların belirginleşmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Alerjik hastalıklarda da (Alerjik rinit, alerjik konjonktivit, atopik dermatit, sinüzit vs.) bu durum oluşabilmektedir. Göz altı morluklarının çocuklardaki en sık nedenlerinden birisi de Alerjik Konjonktivittir. Alerjik konjonktivit bir grup hastalığı tanımlayan genel bir terimdir. Halk arasında göz alerjisi olarak bilinen alerjik konjonktivitin mevsimsel ve yaşlara göre dağılımını şu şekilde özetledi: Mevsimsel alerjik konjonktivit en sık rastlanılan tipidir. Genellikle bahar aylarında artan polenlere karşı oluşmaktadır. Tüm alerjik konjonktivitlerin yarısı bu guruba girer. Pereniyal tipte ise yıl boyunca alerjik semptomlar gözlemlenir. Bu tipin nedeni genellikle ev tozu, akarlar ve ev hayvanlarıdır. Daha az şiddette fakat tüm yıl boyunca gözlemlenir. Vernal Konjonktivit, genellikle 5 yaşından sonra görülür ve erişkin yaşta kendiliğinden kaybolur. Kuru ve ılık iklimlerde daha sık görülür. Erkeklerde daha sık görülür. ‘’

20 ‘ li Yaşlarda Başlar

Atopik keratokonjonktivit, körlük riskinin en fazla olduğu konjonktivit olduğunu dile getiren Dr. Özgür Yaşar, ‘’ bu tür konjonktivitler 20'li yaşlarda başlar uzun yıllar devam eder. Göz kapaklarında ciltte pul pul dökülmeler sıklıkla gözlemlenir. Gözün kornea tabakasında limbal damarlanmalar, kapak yapısında bozulmalar ve katarakt gibi durumlar gözlemlenebilir. Dev papiller Konjonktivit. Kapak konjonktivasında papillalar ile karakterizedir. Kontak lens kullanımı, kontak lens solüsyonlarına karşı gelişebilir. Bazen göz protezleri de bu duruma yol açabilir. Alerjik Konjonktivitlerin Tedavisi Nedir? Tüm bu alerjik konjonktivitlerin tedavisi benzerlik arz eder. Antihistaminik ve mast hücresi stabilizatörü ihtiva eden göz damlaları ile birlikte gerektiğinde kortizonlu göz damlaları kullanılmaktadır. Bununla birlikte alerjenle teması ortadan kaldırmak da (kontak lens değişikliği, solüsyon değişikliği, makyaj malzemesi değişikliği, ortamdaki materyallerin değişikliği vs.) tedavinin bir parçasıdır. Aşırı kaşıntı olduğunda soğuk suyla yüz ve göz çevresinin yıkanması yakınmaları azaltabilmektedir. ‘’ dedi.