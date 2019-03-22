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Akdeniz tipi beslenme kolon kanseri gelişimini önlüyor

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Ergün, sebze ve meyvenin bol tüketildiği, kırmızı etin oldukça azaltıldığı, balık ve zeytinyağına ağırlık verildiği 'Akdeniz Diyeti'nin başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünün gelişimini önlediği belirtti. Ergün, "ABD, İngiltere ve İspanya’da yapılan uzun takipli araştırmaların sonucunda kolon kanseri gelişimini önleyen diyet tipinin Akdeniz tipi beslenme olduğunun saptandı" dedi.

Akdeniz tipi beslenme kolon kanseri gelişimini önlüyor

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Ergün, sebze ve meyvenin bol tüketildiği, kırmızı etin oldukça azaltıldığı, balık ve zeytinyağına ağırlık verildiği 'Akdeniz Diyeti'nin başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünün gelişimini önlediği belirtti. Ergün, "ABD, İngiltere ve İspanya’da yapılan uzun takipli araştırmaların sonucunda kolon kanseri gelişimini önleyen diyet tipinin Akdeniz tipi beslenme olduğunun saptandı" dedi.

22 Mart 2019 Cuma 12:12
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Akdeniz tipi beslenme kolon kanseri gelişimini önlüyor

İSTANBUL - Bol sebze ve meyvenin antioksidan yapısıyla kanser gelişimini azaltmaya yardımcı olduğunun altını çizen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Meltem Ergün, "Akdeniz mutfağında tereyağı ve margarin kullanılmaz, zeytinyağı oldukça fazla tüketilir; tuz yerine de baharat kullanılır. Hergün bol miktarda çiğ ve pişirilmiş sebze ile meyveler yenir. Haftada 5-6 porsiyon balık ve tavuk tüketilir. Kırmızı et ise ayda birkaç kez tüketilir" diye konuştu.

TARAMAYA 45 YAŞINDAN İTİBAREN BAŞLANMALI

Yeni bilimsel yayınların kolonoskopi taramalarının 45 yaştan itibaren yapılmasını önerdiğini söyleyen Doç. Dr. Meltem Ergün, şu bilgileri aktardı:

"Kalın barsak kanserinden korunmanın diğer bir yolu da düzenli kontrollerimizi yaptırmaktır. Hiçbir şikayeti olmayan bireylerde 45 yaşında tarama başlamalı. Ailesinde kalın barsak kanseri olanlarda ise hastalık ortaya çıkış yaşından 10 yıl önce tarama başlamalıdır. Örneğin hastanın babasında kalın barsak kanseri tanısı 50 yaşında konmuşsa, oğluna 40 yaşında kolonoskopi yapılmalıdır. Ayrıca dışkıda karışık kan bulunması, tuvalet alışkanlığında değişme, istemsiz kilo kaybı ve sebebi bilinmeyen kansızlık alarm belirtileridir ve hemen kolonoskopi yapılmasını gerektirir."

"POLİPLERE DİKKAT"

Tarama amaçlı kolonoskopi, kolonda kanser öncülü olarak bulunan poliplerin (et benleri) saptanması ve bunların çıkarılması amacıyla yapılıyor. Zira bu poliplerin çıkarılmadığı takdirde 5-10 yıl içinde kalın barsak kanserine dönüşme ihtimalinin bulunduğunu hatırlatan Doç. Dr. Meltem Ergün, "Polipler çıkarılınca risk sıfırlanmış olur. Polip saptanmazsa 10 yıl tekrar kolonoskopi yapılması gerekmez. Ancak polip saptanan hastalar yeni polip çıkma ihtimaline karşın 2-3 yılda bir kolonoskopik takibe devam etmelidir” ifadelerini kullandı.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Doç. Dr. Meltem Ergün, kolon kanserinden korunmak için alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

"Akdeniz tipi beslenme uygulayın, fiziksel aktivitenizi artırın (günde yarım saat hafifçe terleten spor), bol su için (günde 2-3 litre), sigaradan ve alkolden uzak durun, 45 yaşından itibaren düzenli tarama yaptırın (kolonoskopi)"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gastroenteroloji UzmanıAkdeniz Tipi BeslenmeKolon Kanseri
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