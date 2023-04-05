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Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımlanarak yürürlüğe girdi.

05 Nisan 2023 Çarşamba 14:20
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Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı
Ankara

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre, genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde aile hekimliği uygulaması, Sağlık Bakanı'nın onayı ile yürütülecek.

Bu kapsamda, sözleşmeli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının ödemelerinde, kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri her biri ayrı ayrı hesaplanarak, genel hayata etkili afet durumdan önceki son aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere ödeme yapılacak.

Hizmet sunumuna devam edilmesi mümkün olmayan aile hekimliği birimleri için genel hayata etkili afetin yaşandığı durumdan önceki son aya ait aile sağlığı merkezi gider ödemesi ödenmeye devam edilecek. Bu birimler, müdürlükçe gösterilen yerlerde hizmet sunumuna devam edecek.

Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının bin kişinin altına düşmesi nedeniyle sözleşmenin feshi hükümleri bir yıl süreyle uygulanmayacak.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanmasına yönelik ilgili maddelere istinaden herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Bu uygulamalar, genel hayata etkili afetin yaşanmasından itibaren 6 ay süreyle uygulanacak. Sağlık Bakanı'nın onayı ile bu süre bir defa olmak üzere uzatılabilecek.

Yönetmelik, 1 Şubat 2023'ten geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AileHekimliğiSözleşmeveÖdemeYönetmeliğiResmiGazete
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