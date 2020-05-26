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ADÜ’de iki intörnün koronavirüs testi pozitif çıktı

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli iki intörne yapılan testlerde koronavirüse rastlandı.

26 Mayıs 2020 Salı 08:06
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ADÜ’de iki intörnün koronavirüs testi pozitif çıktı

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görevli iki intörnün koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı. Hastane başhekimliği tarafından yapılan açıklamada tüm koruma tedbirlerinin dünya standartlarına uygun olarak alındığı, herhangi bir koruyucu ekipman eksikliğinin bulunmadığını ancak bu vakaların ortaya çıkmasında sorunun nereden kaynaklandığının dikkatlice ve büyük bir titizlikle incelendiği belirtildi. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, konuyu değerlendirdiklerini duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ADÜKoronavirüsCovid19Pozitif
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