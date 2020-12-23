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Adıyaman'daki aşı çalışmasında Faz- 1 insan klinik çalışmaları başlayacak

Adıyaman'da, Adıyaman Üniversitesi, TÜBİTAK ve Vetal A.Ş. iş birliğinde koronavirüsle mücadele kapsamında 'Covidsera' ismi verilen Covid- 19 antiserum çalışmasında Faz- 1 insan klinik çalışmalarına başlanması bekleniyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:15
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Adıyaman'daki aşı çalışmasında Faz- 1 insan klinik çalışmaları başlayacak

ADIYAMAN - Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut başkanlığındaki ekip, 1 Nisan'da Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Vetal A.Ş.'ye ait laboratuvarda 'Covidsera' isimli antiserum çalışması başlattı. Çalışma kapsamında, tesiste bulunan atlar, kendilerine enjekte edilen cansız Covid-19 virüsünü 45 günlük süreçte antikora dönüştürdü. Antikor üretiminde başarıya ulaşılmasının ardından, atlardan elde edilen antikorlar hayvanlar üzerinde test edildi. Bunda da başarılı olunmasının ardından insan denemelerine geçilmesi için hazırlıklara başlandı.

BAKAN VARANK: ABD VE ÇİN'İN ARDINDAN 3'ÜNCÜ ÜLKE KONUMUNDAYIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Adıyaman ve Tekirdağ'da bulunan iki tesiste aşı üretileceğini belirterek, "Tekirdağ ve Adıyaman'da bulunan bu tesislerde, adenovirüs ve inaktif aşı adayları dünya standartlarında üretilecek ve Faz- 1 insan klinik çalışmalarına başlanacak. Diğer yenilikçi aşı adaylarının da en kısa zamanda faz çalışmalarını başlatmayı planlıyoruz. Yürüttüğümüz toplam aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3'üncü ülke konumundayız" açıklamasını yapmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman ÜniversitesiTÜBİTAKFaz1 Insan Klinik çalışmaları
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