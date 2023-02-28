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Adıyaman'da depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzedelerin yaraları, bölgede kurulan, ameliyathane, yoğun bakım ve müşahede alanlarına sahip sahra hastanelerinde sarılıyor.

28 Şubat 2023 Salı 13:17
Adıyaman'da depremzedelerin yaraları sahra hastanelerinde sarılıyor

ADIYAMAN - 6 Şubat'taki depremlerin ardından Sağlık Bakanlığının talimatıyla Sıratut Mahallesi'ndeki çadır kent ile Altınşehir İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde kurulan tam donanımlı hastanelerde, uzman sağlık personeli 24 saat hizmet veriyor.

Günlük ortalama 500 afetzedenin tedavi edildiği hastanelerde, sağlık çalışanları hayırseverlerin gönderdiği oyuncakları da muayene olmaya gelen çocuklara hediye ediyor.

"Buraya geldiğim için mutluyum"

Altınşehir Mahallesi'nde kurulan sahra hastanesinde görevli doktor Emre Erimşah, AA muhabirine, kentte tüm imkanların depremzedeler için seferber edildiğini söyledi.

Bolu'dan doktor arkadaşlarıyla yaklaşık 2 hafta önce Adıyaman'a görevlendirildiklerini aktaran Erimşah, şunları kaydetti:

"Hastanemizde ameliyathane, yoğun bakım ve müşahede alanımız mevcut. Günlük ortalama 250 hastayı tedavi ediyoruz. Durumu ağır olan hastaları Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk ediyoruz. Burada çok farklı bir ortam var. Muayene olmaya gelen çocuklar, oyuncaklarını almadan gitmiyor. Bazı çocuklar hasta olmadıkları halde oyuncak almak için hastanemize geliyor. Böyle bir ortamı başka yerde bulabileceğimi sanmıyorum. Buraya geldiğim için mutluyum."

"Yaraların kısa sürede sarılması için tüm imkanlar seferber ediliyor"

Bolu'da 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaşayan doktor Enes Gültekin de deprem nedeniyle ülke olarak büyük bir acı yaşandığını dile getirdi.

Deprem bölgelerinde yaraların kısa sürede sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Gültekin, "1999'da depremleri ağır bir şekilde yaşadık. Bugün de buradaki kardeşlerimize yardım etmeye geldik. Onların neler hissettiğini çok iyi anlıyoruz. Bunun için gönüllü oldum. Onlarla yakından ilgileniyoruz. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Bartın'dan gelen ebe Esma Keskin Bıçakdoğan ise sağlık alanının özveri isteyen bir meslek grubu olduğuna işaret ederek, "Depremzedelere şefkatle yaklaşıyoruz. Depremzede kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanSahra HastenesiDepremzede
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