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9 aylık bebek, ağabeyinden nakledilen ilikle sağlığına kavuştu

Antalya'da nadir rastlanan ağır bağışıklık sistemi hastalıklarından "chediak higashi sendromu" teşhisi konulan 9 aylık Lütfi Höl, ağabeyinden nakledilen ilikle sağlığına kavuştu.

30 Mart 2023 Perşembe 20:03
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9 aylık bebek, ağabeyinden nakledilen ilikle sağlığına kavuştu
Antalya

Konya'da yaşayan Hilal-Bilal Höl çiftinin ikinci çocukları, ağır bağışıklık sistemi hastalığı nedeniyle 11 yıl önce hayatını kaybetti.

Çocuklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Höl çiftinin, 10 yıl sonra dünyaya gelen oğulları Lütfi'ye de doğumundan 5 ay sonra aynı hastalık teşhisi konuldu.

Teşhisin hemen ardından Antalya gelen ve Medical Park Hastanesi'nde tedaviye alınan bebeğin ilik nakli olması gerektiği aileye bildirildi.

Büyük üzüntü yaşayan Höl ailesinin yüzü, 14 yaşındaki ilk çocukları Rahim Höl'ün iliğinin kardeşiyle uyumlu olduğunun tespit edilmesiyle güldü.

Ağabeyinden alınan kemik iliği, Lütfi bebeğe nakledildi. Naklin ardından değerleri hızla normale dönmeye başlayan ve hayata tutunan Lütfi bebek, enfeksiyon kapmaması için özel bir odada tutuluyor.

Höl ailesi, bebekleriyle sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu olacağı günü bekliyor.

"Hayata tutunması bizim için mucize oldu"

Baba Bilal Höl, AA muhabirine, bebeklerinin hayatının büyük bir mücadeleyle başladığını söyledi.

Bebeğinin ilik naklinin ardından hızla sağlığına kavuştuğunu aktaran Höl, "Oğlumun 4 kez kalbi durdu. Entübe oldu, yoğun bakımda kaldı. Doktorlar onun yaşamak için mücadele eden güçlü bir bebek olduğunu söylediler. Hayata tutunması bizim için bir mucize oldu." dedi.

Oğluyla hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu olacağı günü beklediklerini anlatan Höl, "Beslenmesiyle ilgili küçük sıkıntılar yaşıyoruz ama hepsi geçecek. İkinci bir evlat acısını yaşamak istemiyorduk." diye konuştu.

"Amacımız nakilden 1 yıl sonra normal hayatına devam etmesini sağlamak"

Aylardır hastanede olduğu için çalışamadığını ve bu nedenle maddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Höl, hayırseverlerden yardım beklediklerini kaydetti.

Medical Park Antalya Hastanesi Çocuk Hematolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Uygun, minik Lütfi'nin tam uyumlu bir şekilde ağabeyinden kemik iliği nakli olduğunu belirtti.

Tahlillerde iliğin tuttuğunu tespit ettiklerini belirten Uygun, "Nakil sonrası bazı sıkıntıları oldu, havale geçirdi, solunum yetmezliğinden yoğun bakıma girdi, bazı virüs hastalıkları geçirdi ancak giderek düzeldi. Şu anda daha iyi ve artık ara ara eve gidebiliyor. Amacımız nakilden 1 yıl sonra normal hayatına devam etmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ilik NakliBebekAntalyaChediak Higashi Sendromu
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