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60 yaş üstü üniversiteliler, pandemiyi sorunsuz geçirdi

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, pandemi döneminde risk grubu başında yer alan 60 yaş üzeri vatandaşlardan oluşan 60+Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin, hobi ve psikoloji dersleri sayesinde evde sıkılmadan kaliteli vakit geçirdiğini söyledi.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:41
60 yaş üstü üniversiteliler, pandemiyi sorunsuz geçirdi

Türkiye'de ilk kez 2016'da AÜ bünyesinde, Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından hayata geçirilen 60 yaş üzeri kişilerin eğitim gördüğü 60+Tazelenme Üniversitesi, 2020 yılında ilk mezunlarını verdi. 60+Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim gören 60 yaş üstü öğrenciler, ilerleyen yaşta biyolojik, sosyolojik, psikolojik yönden karşılaşabilecekleri durumlara karşı kendilerini hazırlıyor. Kadınların tamir, erkeklerin ise örgü ve yemek yapma derslerinde başarı kaydetmesi beklenen üniversitede anatomi, hukuk, ilk yardım gibi dersler de veriliyor. Verilen eğitime ilginin yoğun olması nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde bu üniversitenin açılması için talepler oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) üniversitenin devri için geçen yıl 25 Mayıs'ta protokol imzalandı. Türkiye genelinde hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde yaygınlaşmaya başlayan 60+Tazelenme Üniversitesi sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 8 oldu.

KADINLARA TAMİR BAKIM, ERKEKLERE ÖRGÜ VE ÜTÜ

Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, 60 yaş üstü öğrencilerin, üniversitede eğlenerek eğitim gördüğünü söyledi. Dersler ve sınavlarda başarı sağlayanların mezun olduğunu belirten Prof. Dr. Tufan, bu projeye Akdeniz Üniversitesi'nin ve kendisinin öncülük etmesinden dolayı ayrı mutluluk duyduğunu söyledi. Kadınların yalnız başlarına da hayatını sürdürebilmesi için evde ihtiyaç duyabilecekleri tamir, bakımın yanı sıra erkeklere de örgü, yemek pişirip ütü yapma gibi dersler verildiğini anlatan Prof. Dr. Tufan, "Kadınlar ve erkekler eksiklik hissettikleri noktaları tamamlamış oluyor. Ayrıca anatomi, hukuk ve psikoloji alanında da eğitim vererek onlara yaşamları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri noktada destek olmayı amaçladık" dedi.

Pandemi döneminde evlerine kapanmak zorunda kalan 60 yaş üstü vatandaşların çoğunluğunun psikolojik sorunlar yaşadığını, 60+Tazelenme Üniversitesi öğrencisi olanların derslerde öğrendikleri metotlar ve el becerileriyle hobi edinmesi sayesinde pandemi sürecini sorunsuz geçirdiğini belirten Prof. Dr. İsmail Tufan, "Pandemi döneminde evlerine kapandılar ama psikolojik ya da herhangi bir sorun yaşamadılar. Hayata farklı baktılar. Burada aldıkları dersle rahat bir süreç geçirdiler" diye konuştu.

HASTANE KORKUSUNU YENDİ 

60+Tazelenme Üniversitesi 4'üncü sınıf öğrencisi emekli öğretmen Zeynep Barutçu da aldığı derslerin faydasını görenlerden. Hastane korkusu olduğunu belirten Barutçu, "Hastane fobimi burada aldığım dersler sayesinde yendim. Pandemi döneminde hocalarımızın öğrettikleri bize çok katkı sağladı. Sürekli evde kalmamızı ifade ettiler. Etkinlikler düzenlediler. Burada sağlıklı olmayı öğrendim. Hem bedenen hem zihnen. Pandemi dönemini burada aldığım derslerle kolay geçirdim. Hedefim artık yüksek lisans" dedi.

ANNESİNİN VELİSİ

Barutçu'nun birlikte yaşadığı kızı Fatma Selcan Gözütok, 4 yıl önce annesini 60+Tazelenme Üniversitesi'ne götürerek kaydını yaptığını, kendisinin Akdeniz Üniversitesi'nde annesinin ise 60+Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim görüp, aynı süre içerisinde mezun olduklarını belirtti. Annesinin velisi olma gururunu yaşadığı için mutlu olduğunu anlatan Gözütok, "Pandeminin en yoğun olduğu zamanlarda İstanbul'da yaşıyorduk. Annem spor yaptı, örgü yaptı, kitap okudu. Derslere internet üzerinden katılım sağladı. Her yönden çok iyi geçirdi süreci" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz üniversitesiProf.Dr. İsmail TufanPandemiKoronavirüsAşıMaske60 Yaş
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