Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1393
ALTIN
453.029
DOLAR
8.1620
STERLİN
11.2277
EURO
9.6136
İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 100...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara...
171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
171 itfaiye eri ve...
Denizli Honaz’da icradan satılık tarlalar
Denizli Honaz’da icradan satılık...
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16...
İş fırsatları için hemen tıkla!

60 yaş üstü için aşılama başladı

Ankara'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama süreci başladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 12:36
3 Okunma
60 yaş üstü için aşılama başladı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini açıklamasının ardından, bugün aşılama başladı. Ankara'da 60 yaş üzerine ve eşleri ile risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavisi görenler randevularını alarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara Şehir Hastanesi'nde de vatandaşlar aşılarını yaptırdı.

Hastanede aşısını yaptıran Güler Öztürk (60), heyacanlı olduğunu söyleyerek, "Koruyacağına inandığım için geldim; aşımı oldum ve gidiyorum. Herhangi bir yanma ya da acı olmadı. Sadece iğne batarken hissediyorsunuz o kadar. Başka bir şey olmuyor. Şimdi artık virüse karşı dirençliyim" dedi.

Müştak Kadılar (59) ise eşinden dolayı bugün aşı olduğunu belirterek, "Aşı olmayı epeydir bekliyordum ve takipte ediyordum. Bugün de erkenden geldim. Düzenli bir şekilde içeriye alındım, aşımı oldum ve gidiyorum. İkinci aşımı olmak için bekliyorum. Bu aşı olayının bitmesi Türkiye için de iyi olacak. Covid-1'uu yenmenin tek yolu aşı. Tedbiri elden bırakmıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
60 Yaş üstü Için Aşılama BaşladıAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozduman'ın Başarılı Geçen Ameliyatı
Bozduman'ın Başarılı Geçen Ameliyatı
Eskişehir’de 90 kişinin PCR testleri karıştı iddiası
Eskişehir’de 90 kişinin PCR testleri karıştı iddiası
Tiroid hastalıkları dikkatli göz muayenesi gerektiriyor
Tiroid hastalıkları dikkatli göz muayenesi gerektiriyor
Pandemi döneminde 'uyuz' vakaları arttı
Pandemi döneminde 'uyuz' vakaları arttı
Begüm Tuna: "Metabolizmayı doğru çalıştırmalıyız"
Begüm Tuna: "Metabolizmayı doğru çalıştırmalıyız"
Varyant virüste korkutan 'fare' gelişmesi
Varyant virüste korkutan 'fare' gelişmesi
Prof. Dr. Ceyhan: 'İntranazal Covid' aşısı virüsü bulaştırmayı önlüyor
Prof. Dr. Ceyhan: 'İntranazal Covid' aşısı virüsü bulaştırmayı önlüyor
Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.
Viral enfeksiyonlar apandisite neden olabilir
Viral enfeksiyonlar apandisite neden olabilir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma