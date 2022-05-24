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‘50 yaşından sonra her 3 kadından 1’inde kemik erimesi saptanmakta’

24 Mayıs 2022 Salı 12:14
‘50 yaşından sonra her 3 kadından 1’inde kemik erimesi saptanmakta’

ANKARA - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı Turan, sırt ağrısının kemik erimesinin ilk belirtisi olduğunu söyleyerek, “Genellikle 45 yaşında ortaya çıkmaya başlayan kemik erimesi, erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülür. 50 yaşından sonra her 3 kadından 1’inde kemik erimesi saptanmaktadır. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedenidir” dedi.


 

Güven Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Uzman Dr. Aslı Turan, kemik erimesinin sinsice ilerleyen ve erken dönemde çok belirti göstermeyen bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Dr. Turan, “Genellikle kemik erimesinin ilk belirtisi olan sırt ağrısının nedeni, sırt omurlarında oluşan küçük kırıklardır. Omurlardaki bu küçük kırıklar darbe veya düşme olmadan da gelişebilir. Kırıkların sayısının artışıyla da omurlarda çökme meydana gelir. Bu çökmelere bağlı olarak hastanın omurgası öne doğru eğilir, sırtında kamburluk oluşur ve boyu kısalır. Osteoporozda omur kemiklerinin yanı sıra kalça kemikleri, el bilekleri ve kaburga kemiklerinde de kırık görülme olasılığı artar” diye konuştu.


 

“KEMİK ERİMESİNİN İLK BELİRTİSİDİR’


 

İlerleyen yaşın, menopozun, kalıtımın, kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin, hareketsiz yaşamın kemik erimesine neden olabileceğini söyleyen Dr. Turan, “Sırt ağrısı kemik erimesinin ilk belirtisidir. Osteoporoz bilinen adıyla kemik erimesi, kemiğin içeriğindeki mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi olarak tanımlanır. Genellikle 45 yaşında ortaya çıkmaya başlayan kemik erimesi, erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülür. 50 yaşından sonra her 3 kadından 1’inde kemik erimesi saptanmaktadır. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedenidir. Çünkü östrojen hormonu, kemikler üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Erken menopoza girilmesi veya ameliyatla yumurtalıkların alınması da aynı şekilde kemik erimesi ihtimalini artırır. Hastalık ilerlemeden, ağrı ve kırıklara sebep olmadan kemik erimesi tedavisine başvurulmalıdır” dedi.


 

‘TÜM İLAÇ TEDAVİLERİ DOKTOR GÖZETİMİNDE OLMALI’


 

Kemik erimesinin tanı ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Aslı Turan, kemik erimesi tanısı alan kişide, hastalığa neden olabilecek başka bir rahatsızlığın olması durumunda öncelikle o hastalığın tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak, tedavide amacın kemik kütlesinin korunması, ağrının giderilmesi ve kırık oluşumunun engellenmesi olduğunu kaydetti. Hastada kemik erimesine sebep olabilecek ikincil bir neden tespit edilmemesi durumunda hastalığın ‘primer osteoporoz’ olarak kabul edileceğini ve tedavinin bu yönde düzenleneceğini ifade eden Turan, “Kemik erimesi tedavisinde kemik yıkımını azaltan ve yapımını artıran çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca kalsiyum ve D vitamini destekleri de verilmektedir. Tüm ilaç tedavileri mutlaka doktor gözetiminde ve takibinde kullanılmalıdır. İlaç tedavilerinin yanı sıra kalsiyumdan zengin sağlıklı bir beslenme planı ve kişiye uygun egzersiz programı da tedavinin bir parçasıdır. Kemik erimesi tanısı alan hastaların düşme riskinde artış olması durumunda baston ve yürüteç gibi yardımcı yürüme cihazları kullanılması önerilir. Bu kişilerin karlı buzlu yağışlı havalarda dışarı çıkmaması uygun olur” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı TuranSırt AğrısıKemik Erimesi
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