Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1439.38
ALTIN
478.22
DOLAR
8.6058
STERLİN
11.9301
EURO
10.0894
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 Sürekli İşçi Alacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101...
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!

5 saat uyuyan gençlerde öfke problemi artıyor

10 Ağustos 2021 Salı 14:04
9 Okunma
5 saat uyuyan gençlerde öfke problemi artıyor

İSTANBUL - Yapılan araştırmalar 5 saat uyuyanların çok daha depresif olduğunu, öfke ve kafa karışıklığı yaşadığını ortaya koydu.


 

Avustralya Flinder’s Üniversitesi’nde 15-17 yaş arasında 34 denekte yapılan bir araştırmaya göre, 5, 7.5 ve 10 saatlik uyku süreleri verilen deneklere uyandıktan sonra her 3 saatte bir depresif, öfkeli, kafası karışık, gergin, mutlu, enerjik gibi duyguları soruldu. Araştırmada, 5 saat uyuyanların çok daha depresif, öfke ve kafa karışıklığı yaşandığı saptandı. 5 saat uyuyanların, sonrasında 10 saat uyusalar dahi duygu durumundaki kötüleşmenin düzelmediğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Her yaş grubunda uyku bozukluğunun ciddi yan etkileri var ama ergenlikte duygu durum daha kolay bozulabildiği için uyku daha da ön plana çıkıyor ve daha yakından ele alınması gerekiyor” dedi.


 

10 SAAT UYUYANLARIN DUYGU DURUMU DAHA DÜZENLİ


 

Araştırma ile ilgili detayları paylaşan Dr. Onultan, “10 saat uyuyanların duygu durumlarının daha düzenli olduğu, mutluluk katsayılarının belirgin olarak arttığı ortaya çıktı. 5 saat uyuyup duygu durumu bozulanların sonrasında 10 saat uyusalar dahi arayı kapatamadıkları ortaya çıkmış ve duygu durumları düzelmemiş” diye konuştu.


 

ANLAMAYI VE BELLEĞİ DE ETKİLİYOR


 

Uykusuzluğun yalnızca duygu durumuyla alakalı olmadığına dikkat çeken Dr. Onultan, “Bir yandan da bilişsel fonksiyonları, anlamayı ve belleği de etkileyen bir süreç oluyor. Özellikle sınava girenler için bunları da söyleyebiliriz” dedi.


 

UYKU HİJYENİNE DİKKAT


 

Yalnızca ergenlerde değil uyku problemlerinin yetişkinlerde de sorunlara neden olabileceğini belirten Dr. Oğuzhan Onultan, “Uyku hijyeni için odada mavi ışık yayan cep telefonu, televizyon, tablet gibi eşyalar olmamalı. Uyku hijyeni tamamen odanın uykuya yönelik olmasıyla alakalı bir şey. Eğer bu tip cihazlar kullanılacaksa bunun evin başka yerinde kullanılması lazım. Bu anlamda evden çalışan insanların ergenlere göre daha farklı uyku bozuklukları ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.


 

KADINLARDA ANKSİYETE, ERKEKLERDE KAFA KARIŞIKLIĞI ÖN PLANDA


 

Uyku Tıbbı Dergisi’nde yayınlanan bir yazıda 14-18 yaş grubu deneklerde çalışma yapıldığını da belirten Onultan, “Özellikle kadın deneklerde kaygı bozukluğunun, anksiyetenin, gerginliğin; erkek deneylerde ise kafa karışıklığının daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Bu yüzden uyku bozukluğunun kadınlarda duygu durumunu daha fazla etkilediğini söyleyebiliriz” dedi.


 

UYKU EKSİKLİĞİ TELAFİ EDİLEMİYOR


 

Uyku eksikliğinin telafi edilemediğini dile getiren Onultan, sözlerini şöyle tamamladı:


 

“Kasım 2016’da da yine uyku araştırmaları dergisinin yayınladığı bir çalışma var. Burada da yapılan çalışmada uyku eksikliğinin her şekliyle daha sonra telafi edilemediği ve kısa süreli uyutulan deneklerin hiçbir şekilde derin uykuya dalamadığı, böylelikle vücudun dinlenmesi ve melatonin salgılaması adına hep eksik kaldığı ve bundan sonra bunun hiçbir şekilde yerine koyulamadığı saptanmış.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
5 Saat Uyuyan Gençleröfke Problemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orman yangınları akciğerleri tehdit ediyor; maske uyarısı
Orman yangınları akciğerleri tehdit ediyor; maske uyarısı
'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'
'Aşıdan sonra doktor ölümlerinden söz edilmiyor'
'İklim krizi sonrası artan sıcaklar astım nöbetlerini tetikliyor'
'İklim krizi sonrası artan sıcaklar astım nöbetlerini tetikliyor'
Uzmanı uyardı: Afetler insanların güven duygusunu sarsıyor
Uzmanı uyardı: Afetler insanların güven duygusunu sarsıyor
'Vakaların daha fazla artmamasının temel nedeni aşı'
'Vakaların daha fazla artmamasının temel nedeni aşı'
Kovid-19'da merak edilen o soruların yanıtını verecek
Kovid-19'da merak edilen o soruların yanıtını verecek
Delta varyantı tedavisi gören Ezgi, bebeğini ilk kez tabletten izledi
Delta varyantı tedavisi gören Ezgi, bebeğini ilk kez tabletten izledi
'Virüs bulaştıkça süper mutanta dönüşebiliyor'
'Virüs bulaştıkça süper mutanta dönüşebiliyor'
Yoğun bakımda Covid-19 hastalarının aşı pişmanlığı
Yoğun bakımda Covid-19 hastalarının aşı pişmanlığı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma