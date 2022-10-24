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5-6 KASIM’DA BODRUM’DA YAŞAMIN 5000 YILLIK SIRRI İLE BULUŞACAKLAR

Türkiye’nin ilk Ayurveda Festivali AYURFEST 2022, 5-6 Kasım’da Bodrum’da gerçekleşecek. 5000 yıllık Hint Tıbbı olarak bilinen bir dengede yaşam anlayışı olan Ayurveda, doğa ile uyumla, her bir bireyin sağlıklı ve dengede bir yaşam için kendi şifacısı olduğunu hatırlatan bir yaşam sistemi. Tüm Türkiye’den katılımın beklendiği Festival, yerli veya yabancı herkesin “iyi olmak” kavramı ile bütünleştirdiği Bodrum’un sağlıklı yaşam konusundaki kıymetini öne çıkartırken, 5000 yıllık bir bilgelik olan Ayurveda konusunda farkındalık sağlanmasını amaçlıyor.

24 Ekim 2022 Pazartesi 10:43
5-6 KASIM’DA BODRUM’DA YAŞAMIN 5000 YILLIK SIRRI İLE BULUŞACAKLAR

HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

Ayurveda Festivali Genel Koordinatörü Ekin İlyasoğlu Pandemi ile bireylerin sağlığın önemini fark etmesi ve sağlıklı olmak için kendi kendinin şifacısı olmayı araştırmaya başlaması ile Bodrum’daki yaşamın güzelliğini fark ettiklerini belirtirken, sadece sağlıklı yaşama dair bir farkındalık ile yola çıkan ve hiç bir gelir amacı gütmeyen Festival kapsamında iyi olmak, kendi kendinin şifacısı olmak isteyen herkesin ve Ayurveda’ya ilgi duyan, yaşamına bireysel ya da profesyonel olarak Ayurveda’yı katmış olanlar ile sağlıklı ve dengeli bir yaşama merak duyanları bir araya getireceklerine dikkat çekti.

Festival kapsamında Dr. Ender Saraç, Dr. Buğra Öktem, Dr. Koshlendra Pratap ile sağlıklı bir yaşam üzerine ve Dr. Neslihan İskit, Ulli Allmendinger, Ebru Şinik ile dengede bir yaşam üzerine sohbet etmek üzere buluşacaklarını açıklayan İlyasoğlu, “Şaduman Karaca, Nazım Tanrıkulu, Meltem Kurtsan ile tıbbi aromatik bitkilerin şifasını; Aslı Bilgin, Ezgi Erkan ile Türkiye’de aromaterapi üzerine konuşacağız. Ulli Allmendinger, Şerife Aksoy, A. Dilşat Yaşar, Sena Tuvanç ile sağlıklı ve dengeli beslenme üzerine Ayurvedik mutfağın sırlarını keşfedeceğiz. Şaduman Karaca’nın Çay ve Nataliya Altın ile Berrin Çetiner’in güzellik atölyeleri ile 2 gün dolu dolu geçecek.  Aysun Sütçü, Güneşin Aydemir ve Deniz Burkut ile toprağı, Toprağı Kurtar ve Buğday Derneği ile beraber konuşacağız.” dedi.

“5 Kasım sabahı açılış konuşmaları ve bilimsel yaklaşım ile tüm gün doktorlarımızla Ayurveda nedir ve Türkiye’deki uygulamaları ile bilimsel açıdan detoks, arınma konularına ağırlık vereceğimiz panellerimiz ve özel standlarımız Heredot Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.” diyen İlyasoğlu İlk gün akşamüstü Dr. Ender Saraç sadece profesyonel Ayurveda uygulayıcılarına özel bir oturumda bir Ayurveda üzerine soru & cevap buluşması gerçekleştireceklerini belirtirken, bu özel oturum için sınırlı sayıda yer olduğu için katılımcıların mail ile önkayıt yapmaları gerektiğini hatırlattı.

İlyasoğlu konuşmasının devamında festival ile ilgili şunları kaydetti: “6 Kasım Pazar günü, Ayurveda’nın sağlıklı beslenme, zayıflama, bitkiler, baharatlar, çaylar, aromaterapi üzerine paneller, güzellik ve çay atölye çalışmaları ve daha geniş bir stand yerleşimi ile farklı ürünlerle tanışma ve bir arada, festival havasında bir tüm günlük buluşma ile Bodrium Hotel  & Spa ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Bodrum Belediyesi destekleriyle gerçekleşecek festivalde Hindistan Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu da bizlerle beraber olacak. Heredot Kültür Merkezi ve Bodrium Hotel & SPA’nın mekan desteği ile iki gün boyunca sağlıklı ve dengede yaşamın tüm sırları ile buluşmayı hedefliyoruz.”

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56 KASIMDA BODRUMDA YAŞAMIN 5000 YILLIK SIRRI İLE BULUŞACAKLAR
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