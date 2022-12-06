45 Sağlık Derneği Üyesi Doktor, özel hastane yönetmeliğinin iptalini istedi

İSTANBUL - Muayenehaneler Derneği'nin de aralarında olduğu 45 sağlık derneği üyesi doktorlar, 'Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları' hakkındaki yönetmeliğin iptal edilmesini istedi. Muayenehaneler Derneği Başkanı Prof. Dr. Cihangir Çakıcı, yönetmelikle serbest çalışma haklarına kısıtlama geldiğini belirterek "Serbest muayenesi olan birçok hekim, hastaneye gidip doğum ve ameliyat yaptıramayacak. Birçok hastamız mağdur olacak, istediği hekimi seçemeyecek" dedi



Muayenehaneler Derneği'nin de aralarında olduğu 45 sağlık derneğine üye doktorlar, 6 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları' hakkındaki yönetmeliğin iptalini istedi. Özel muayenehane sahibi olan doktorlar, serbest çalışma haklarına yürürlüğe giren yönetmeliğin serbest çalışma haklarına kısıtlama getirdiğini belirterek, kaos ortamı yaratacağını ifade etti.





"BU YÖNETMELİK ANAYASAYA AYKIRI, SERBEST ÇALIŞMA HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALIYOR"



Muayenehaneler Derneği Başkanı Prof. Dr. Cihangir Çakıcı, "Bu kısıtlamayla birlikte bir kota koydular. Yaklaşık 100 doktor kadrosu olan özel hastanenin yüzde 15 seviyesinde dışarıdan hekim kabul edilebileceği yönünde bir kota bu. Dolayısıyla bir hastanede bir ayda serbest çalışan 50 doktor doğum yaptırıyorsa, bu sayı düşüyor. Orada 3 kadın doğumcu varsa, ancak bir ek kadın doğumcu gelecek. Yani 50 doktor yerine bir doktor doğum yaptırabilecek. Yani orada bir kaos ortamı yaratılacak. Bu kaosun neticesinde serbest muayenesi olan birçok hekim hastaneye gidip doğum ve ameliyat yaptıramayacak. Birçok hastamız mağdur olacak, istediği hekimi seçemeyecek. Bunun sonucunda kamu yararına olmayan bir durum ortaya çıkacak. Bunu için bu yönetmeliğin birçok sıkıntısı ortaya çıkacak. Çalışanlarımız var, hemşirelerimiz var, hastalar var, hasta yakınları var. 1 milyonun üzerindeki insanı etkileyecek. Yönetmeliğin durdurulmasını talep ediyoruz. Bu yönetmelik Anayasa'ya aykırı çünkü, serbest çalışma hakkımızı elimizden alıyor" dedi





"ÇÖZÜM OLARAK, SGK'LI HASTALARA MUAYAHANEDE BAKABİLİRİZ"



Prof. Dr. Cihangir Çakıcı yönetmeliğin eczaneler, tıp merkezleri ve görüntüleme merkezleri gibi sektör içinde birçok tıbbi işletmeyi de olumsuz etkileyeceğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Sisteme çok ciddi şekilde darbe vuracak. Bu yönetmeliğin kime faydası olduğu belli değil. 45 dernek burada toplanarak, derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Sağlık turizminde de sıkıntılar yaşatacak. Sağlık turizminde dünyada beşinci sıradayız. Dünyada çok iyi standartlara ulaştık. Avrupa'dan Amerika'dan birçok yerden buraya sürekli hastalar geliyor. Bu hastalar iyi hekimler için geliyor. Bu gelişmelerin çoğu, serbest çalışan hekimlerin kendi gayretleriyle oluşmuş bir durum. Bu organizasyonu baltaladığınız zaman, serbest hekim ameliyatını yapamazsa bu hastalar nasıl gelecekler. Beşinci sırada olduğumuz sektörden çok ciddi anlamda, çaptan düşeceğiz. Amerika'da serbest çalışma örnekleri var. Sonuçta özel çalışan hekimi devlette değerlendirebilirsiniz. Devlette çalışmasına müsaade ediyorlar, nöbet tutturuyorlar, haftanın belirli günleri devlette belirli günlerinde özel sektörde çalışıyorlar. Bunun çözümü çok. Özellikle SGK'lı hastaya muayenehanede bakabiliriz. Birçok hastamız SGK'lı hasta bakmaya razı. Dolayısıyla devletin üzerindeki yükü alabiliriz. Özel hastaneler SGK'lı hasta bakıyor da neden muayenehanelerde olmasın. Bu açıdan değerlendirilmesini istiyoruz. Muayenehane hekimi şehir hastanelerine gidip ameliyat yapıp hasta bakabilir, bu da bir çözüm. Sonuçta buna da imkan açılabilir. Piyasayı küçültmek değil de, daha çok sistemi genişletmek ve herkesin yararlanabileceği bir sistem haline getirmek en iyisi. Burada yanlış bir yönetmelikle bu durum kötüye gidiyor. Bu sorunu çözmek için bin 200'e yakın dava açıldı. Biz adalete güveniyoruz ve yoluna gireceğini düşünüyoruz. Bu arada birçok kişinin mağdur olacağını düşünüyoruz. Bunun için yönetmeliğin durdurulmasını talep ediyoruz."