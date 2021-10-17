Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
kapalı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1409.56
ALTIN
526.44
DOLAR
9.2620
STERLİN
12.7720
EURO
10.7921
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak
TCDD Demiryolu Trafik Operatörü...
‘Harrani’ buğday tohumluk üretim hakkı verilecek
‘Harrani’ tohumluk hakkı verilecek
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Gaziantep Üniversitesi personel alacak
TİGEM'den büyükbaş hayvan satışı
TİGEM'den büyükbaş hayvan satışı
Gaziantep'te arsa satışı
Gaziantep'te arsa satışı
İş fırsatları için hemen tıkla!

3. doz BioNTech için erken

Prof. Dr. Kurugöl: 3'üncü doz BioNTech uygulanması için erken

17 Ekim 2021 Pazar 18:05
7 Okunma
3. doz BioNTech için erken

İZMİR (DHA)

Covid-19'la mücadelede 2'nci doz aşılama oranları yükseltilmeye çalışılırken, gündeme gelen BioNTech aşısının 3'üncü doz zamanını değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Şu an için Türkiye'de risk taşımayan kişiler için 2 doz BioNTech yaptıranlara 3'üncü doz BioNTech uygulanması için erken" dedi.

Covid-19'la mücadele sürerken, son günlerde 2 doz BioNTech aşısı olanlara 3'üncü doz yapılıp yapılmayacağı konusu gündeme geldi. BioNTech aşısının 3'üncü doz zamanını değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "2 doz Sinovac olanlar 3'üncü doz da BioNTech yaptırdı. Delta varyantından dolayı bu gerekiyordu ve yapılması çok doğru oldu. Ancak, 2 doz BioNTech aşısı olanlarda, delta dahil olmak üzere yüksek oranda koruyuculuk 6 ay sonra bile devam ediyor. Türkiye'de, 2 doz BioNTech yaptıran risk taşımayan sağlıklı kişilere 3'üncü doz BioNTech uygulanması için erken. Bu konunun iyice irdelenerek karar verilmesi lazım. Şu an için, Yoğun Bakım Derneği'nin verilerinin de gösterdiği gibi sağlıklı, risk taşımayan kişilere 3'üncü dozun gerekli olmadığı görülüyor. Bugün dünyadaki ve Türkiye'deki veriler gösteriyor ki 2 doz BioNTech yapılmış kişilerin ağır hastalık riski, yok denecek kadar azdır. Yoğun Bakım Derneği'nin yaptığı çalışmanın sonuçları bunu gösteriyor. Yoğun bakımdaki hastaların binde 5'inden azı 2 doz BioNTech olanlar. Yani, 2 doz BioNTech olmuş kişilerin yoğun bakıma yatma riski yok denecek kadar az" dedi.

'BAĞIŞIKLIĞIN ZAMANLA DÜŞÜP DÜŞMEYECEĞİNE BAKIP KARAR VERMELİ'

BioNTech ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Kurugöl, "2 doz BioNTech'in koruculuğuyla ilgili çok sayıda çalışma yapılıyor. İsrail, vakalar artınca, 50 yaş üzeri herkese 3'üncü doz aşı başlattı. Hatta bunu daha alt yaş grubu olan 30 yaşa doğru da çekiyor ama diğer ülkelerde farklı uygulamalar var. Örneğin ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 3'üncü doz BioNTech aşısının sadece 65 yaş üstüne ve ağır hastalık ihtimali olan risk gruplarına yapılmasını öneriyor. Sağlıklı bir bireye 2 doz BioNTech aşısı yapılmışsa 3'üncü doz aşıyı şu anda düşünmüyor. Zaman içinde bunun nasıl gideceği, aşıyla sağlanan bağışıklığın zaman içinde düşüp düşmeyeceğine bakarak karar vermek gerekiyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
3. Doz BioNTechBioNTechProf. Dr. Kurugöl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok vaka artışı Karadeniz'de
En çok vaka artışı Karadeniz'de
Kovid önlemlerinin 2 yıldır sahneden sildiği grip, bu yıl korkutuyor
Kovid önlemlerinin 2 yıldır sahneden sildiği grip, bu yıl korkutuyor
Bakan Koca: Ardahan ve Antalya mavi, Gaziantep sarı kategoriye geçti
Bakan Koca: Ardahan ve Antalya mavi, Gaziantep sarı kategoriye geçti
Prof. Dr. Demirdal: TURKOVAC aşısı olanlar 6 ay takip edilecek
Prof. Dr. Demirdal: TURKOVAC aşısı olanlar 6 ay takip edilecek
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Gençler test yaptırmaktan kaçınıyor
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Gençler test yaptırmaktan kaçınıyor
Doç. Dr. Ateş: Turkovac'ın güvenli olduğu saptandı
Doç. Dr. Ateş: Turkovac'ın güvenli olduğu saptandı
'Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla'
'Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla'
“Enfeksiyon astım hastalığının başlamasına neden olabiliyor”
“Enfeksiyon astım hastalığının başlamasına neden olabiliyor”
Serebral Palsi Günü Samsun’da Kutlandı
Serebral Palsi Günü Samsun’da Kutlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma