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250 Çinli doktor Türkiye’ye geliyor

Almina Besra Babar’ın haberi için tıklayınız...

250 Çinli doktor Türkiye’ye geliyor

Almina Besra Babar’ın haberi için tıklayınız...

17 Aralık 2019 Salı 09:31
15 Okunma
250 Çinli doktor Türkiye’ye geliyor

Almina Besra BABAR / İSTANBUL

İSEF 2020 Kongresi (İstanbul Estetik Forum Kongresi) bu yıl 16 Nisan 20 Nisan 2020 tarihleri arasında  ilk defa Çinli doktorların katılımı ile 4 gün boyunca devam edecek. Alanında uzman 250 Çinli doktor İstanbul’a gelerek hem bilgilerini paylaşacak hem de Türk estetik uzmanı doktorlardan yeni gelişmelerle ilgili bilgi alışverişi yapacak. Kongreye 250 Çinli doktorun yanı sıra Türkiye’den 500, farklı Avrupa ülkelerinden ise 150 alanında uzman doktor kongrede yer alacak. Bu kongre ile birlikte Türkiye ve Çin arasında sağlık sektörü açısından köprüler atılacak. Bu sayede Türk estetik hekimlerinin ünü Avrupa’dan sonra Çin’e de yayılacak.

‘ÇİN BİZDEN DOKTOR TALEP EDİYOR’

 İSEF Kongre Başkanı Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. DrZafer Atakan ilk defa Çinli doktorların ülkemizde düzenlenecek olan İSEF'e katılmalarının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını bu sayede ülkemizde alanında uzman hekimlerin markalaşacağını belirtti. Atakan "Bu yıl ilk defa Çinli hekimler kongreye katılacaklar. Sağlık alanında da önemli işbirliği yapacağız. Türkiye'nin markalaşması için çok önemli bir adım. Çinliler kadim tıplarını yeni teknoloji ile sentezledikleri için çok başarılı bilgi alışverişi olacak. Türk hekimler dünyada o kadar başarılı ki Çin gibi dev bir ülke bizden doktor talep ediyor. Bu kongre sayesinde Türk hekimlerinin ünü daha da artacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İSEF 2020çinli Doktor
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