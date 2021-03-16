Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1564
ALTIN
418.834
DOLAR
7.5047
STERLİN
10.3830
EURO
8.9617
Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak
Koruma ve Güvenlik görevlileri...
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli...
SGK'ya ait 17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
17 gayrimenkul satışa çıkarıldı
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi alımı yapılacak
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi...
Çeşme'de 88 adet arsa satılacak
Çeşme'de 88 adet arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

2050'ye kadar toplumun yüzde 60'ının 'miyopi' olması bekleniyor

ANTALYA'da Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, evde daha fazla zamanın geçirildiği pandemi döneminde bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik ürünlerin kullanımına bağlı olarak göz bozukluklarının arttığını anlattı. Doç. Dr. Çoban, “Bu dönemde toplumun yüzde 30-35'inde, özellikle bilgisayar kullanımına bağlı miyopi geliştiğini bilmekteyiz. Bilişim aletlerinin kullanılmasıyla 2050 yılına kadar toplumun yüzde 60'a yakınında miyopi olacağı öngörülmektedir" dedi.

16 Mart 2021 Salı 09:56
7 Okunma
2050'ye kadar toplumun yüzde 60'ının 'miyopi' olması bekleniyor

Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, koronavirüs salgınıyla birlikte alışkanlıkların değiştiğini, pandemi dönemini evde geçirenlerin bilgisayar, tablet, televizyon ve telefon gibi teknolojik aletlerle iç içe olduğunu belirterek, bunların dijital göz yorgunluğuna neden olduğunu söyledi. Yetişkinlerin evde çalışma süresi ve öğrencilerin evde eğitim görmeleri nedeniyle özellikle tablet ve bilgisayar kullanımının arttığını belirten Doç. Dr. Çoban, çok yakın odaklı bakılması nedeniyle uzağı görme bozukluğu olarak adlandırılan miyopinin arttığını kaydetti. Son 1 yıl içerisinde toplumun yüzde 30 ile 35'inin bilgisayara bağlı görme bozukluğunun geliştiğini açıklayan Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, buna bağlı olarak 2050 yılına kadar toplumun yüzde 60'a yakınının miyopi olacağının öngörüldüğünü aktardı.

‘GÖZLER YAKINI GÖRMEK İÇİN ÇOK EFOR HACAR’

Doç. Dr. Çoban, normalde gözün uzak odaklı olduğunu anlattı. İnsanın uzağı gayet iyi görebildiğini belirten Doç. Dr. Çoban, “Yakın görme için ise gözlerimiz farklı bir efor harcar. Sürekli yakından baktığımızda ise gözümüz yakına odaklanmaya çalışarak miyop dediğimiz olayı ortaya çıkarır. Bu da uzak görme bozuklukları olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

‘GÖRME BOZUKLUĞU DIŞINDA GÖZDE KAYMA MEYDANA GELİYOR’

Pandemi nedeniyle teknolojik ürünlerin çok sık kullanıldığına değinen Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, bunun sonucunda göz bozukluklarının arttığını aktardı. Doç. Dr. Çoban, “Pandemiden sonra son bir yıl içerisinde miyopi oranında artış görüldü. Miyopiye bağlı gözlerde kayma da gözlemledik. Sürekli yakına bakmak özellikle çocukların gözlerinde bozukluklara, şaşılıklara sebep olabiliyor. Bu nedenle aralıklı çalışmaya dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDE MİYOPİ ARTTI’

Çocukların 8 saat eğitimlerini bilgisayardan gördüğünü hatırlatan Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, “Dışarıya çok çıkmadıkları için tablet, telefon gibi ürünlerle oynuyorlar. Onlardan istediğimiz şey ise yarım saatlik ya da 1 saatlik çalışmanın ardından açık havada 5 dakika uzağa bakacakları bir ortamda bulunmaları. Özellikle boş vakitlerini açık ve geniş ortamlarda geçirmelerini istiyoruz" dedi.

AÇIK HAVADA UZAĞA BAKMA TEDAVİSİ

Göz sağlığı için açık havada vakit geçirilmesi önerisinde bulunan Doç. Dr. Çoban, “Gün ışığının miyopiyi ve göz bozukluklarını engelleyen koruyucu etkisi vardır. Eğer dar alanda değilseniz gözünüzü 20 metre uzağa odaklamanızı sağlar, yakından bizi uzaklaştırır ve göz kaslarımızın rahatlamasını sağlar. Miyopinin gelişmesini de engeller, özellikle miyopinin tedavisinde bunu önermekteyiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaGöz HastalıklarıDoç.Dr.Deniz Turgut ÇobanMiyopGöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da aşılama ekiplerinin yoğun mesaisi
Adıyaman'da aşılama ekiplerinin yoğun mesaisi
Prof. Dr. Yıldızdaş: 5 yılda 2 bin çocuk, evde yaşanan kazalarda öldü
Prof. Dr. Yıldızdaş: 5 yılda 2 bin çocuk, evde yaşanan kazalarda öldü
İllere göre vaka haritası güncellendi
İllere göre vaka haritası güncellendi
Kanser Hastalarına Egzersiz Önerileri
Kanser Hastalarına Egzersiz Önerileri
Pandemi kas ve iskelet sistemini olumsuz etkiledi: En etkili ilaç egzersiz
Pandemi kas ve iskelet sistemini olumsuz etkiledi: En etkili ilaç egzersiz
'Kovid-19 Kalkanı' hastanelerde denendi; göz ve cilde zararı yok
'Kovid-19 Kalkanı' hastanelerde denendi; göz ve cilde zararı yok
'Konuşurken ıslanan maske hemen değiştirilmeli'
'Konuşurken ıslanan maske hemen değiştirilmeli'
“Göz kapağı problemleri hem görme hem de estetik sorunları oluşturabilir”
“Göz kapağı problemleri hem görme hem de estetik sorunları oluşturabilir”
'Kovid-19’dan ölen sağlıkçılar şehit sayılsın'
'Kovid-19’dan ölen sağlıkçılar şehit sayılsın'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma