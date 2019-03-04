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2018'de 5500 kişi organ nakli ile hayata tutundu

Türkiye'de 26 bin kişiden fazla organ nakli bekleyen hasta var ve bu rakama her yıl yaklaşık 5 bin kişi eklenmekte. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, "Geçen yıl yaptığımız nakil sayısı 5 bin 592. Artık yıllık eklenen hasta kadar nakil yapabiliyoruz ancak bu rakamı yükseltmemiz gerekli" dedi.

2018'de 5500 kişi organ nakli ile hayata tutundu

Türkiye'de 26 bin kişiden fazla organ nakli bekleyen hasta var ve bu rakama her yıl yaklaşık 5 bin kişi eklenmekte. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, "Geçen yıl yaptığımız nakil sayısı 5 bin 592. Artık yıllık eklenen hasta kadar nakil yapabiliyoruz ancak bu rakamı yükseltmemiz gerekli" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:11
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2018'de 5500 kişi organ nakli ile hayata tutundu

İSTANBUL - Türkiye'de son 15 yılda organ nakilleri konusunda çok önemli gelişmeler kaydedildi. 2002 yılından günümüze kadar tüm Türkiye’de yapılan organ nakli sayısı yaklaşık olarak 35 bin civarında... Karaciğer naklinde ise 2002’den bu yana 8 bin 600 nakil yapıldı. Başarı oranı ise yüzde 90’ın üzerinde. Bu bağlamda pediatrik nakillerde İngiltere ile birinciliği paylaşıyoruz. 
 

Karaciğer nakilleri ve hastayı nakle götüren nedenlere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Karaciğer Nakli Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu mezuniyetinde konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Türkiye'de 26 bin kişinin organ nakli beklediğini söyleyerek, "Maalesef bu hastalarımıza her yıl 5 bine yakın hasta eklenmekte. Geçen yıl yaptığımız nakil sayısı 5 bin 592. Burada güzel olan artık yıllık eklenen hasta kadar nakil yapabiliyoruz. Ama 26 bin kişinin içinde bulunduğu çok büyük bir havuzumuz var. Bu havuzdaki insanlar organ nakli olamadığı için yaşamını kaybediyor. O yüzden bizim özellikle de kadavradan organ nakli sayısını arttırarak bu havuzu eritmenin çözümünü bulmamız lazım. Bakanlık olarak bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki yıllarda çok daha güzel rakamlar olacak" dedi.

AMBULANS UÇAK VE HELİKOPTERLER ORGAN NAKİLLERİNİN HİZMETİNDE

Organ nakillerinin önünün daha da açılması için Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda destekçi olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Tekin, "Her türlü desteği vermemiz gerekiyor ve veriyoruz da. Özellikle son yıllardaki en büyük desteğimiz organların taşınması konusunda. Burada hava ambulans uçakları ve helikopterlerin tamamını organ nakillerinin hizmetine sunduk. Yeni yaptığımız çalışmalar dahilinde organ nakillerinin biraz daha kurumsal kurallar dahilinde yapılmasını istiyoruz. Kuralları net belirleyerek bütün merkezlerde aynı kuralların işletilerek daha başarılı organ nakillerinin yapılmasını istiyoruz. Bir de şehir hastanelerimiz yapıldı. Bunlar çok donanımlı ve mükemmel tedavi merkezleri, üst düzey hastaneler. Biz buralarda da mükemmeliyet merkezleri oluşturarak organ nakillerini donanımlı şekilde yaparak, özellikle sağlık turizmi kapsamında yurt dışından organ nakli olacak hastalarımıza çok ciddi tedavi imkânları sunmayı sağlıyoruz. Aynı şekilde bunu bizim vatandaşlarımıza da bu güzel hastanelerimizde mükemmeliyet merkezlerimizde organ nakillerini başarılı şekilde sunacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ NAKİL MERKEZİ SAYISI 159

Şu an için 159 merkezde organ nakli yapıldığını belirten Prof. Dr. Ahmet Tekin sözlerini şu şekilde tamamladı.

"Bizim amacımız merkez sayısını sadece rakamsal olarak arttırmak değil. Rakamlarımız aynı kalsa bile iyi hizmet sunulmasını sağlamak. Özellikle şehir hastanelerinde bunu yaygınlaştıracağız. Amacımız iyi merkezlerde iyi hizmet sunulsun. Sayısal olarak baktığınız zaman nakil merkezleri ülkemizde yeterli. Önemli olan o merkezlerde nitelikli işi iyi yapmak ve sonuçlarının iyi olması."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Organ Nakli
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