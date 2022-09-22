15 yıllık ilaç raporları incelendi: Satış hacmi yüzde 80 arttı

İSTANBUL - Sağlık odaklı araştırmalar yapan ECONiX Araştırma şirketi, 2007-2021 yılları arasında ilaç sektöründeki değişimi daha geniş bir perspektifle değerlendirmek için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) halka açık ilaç pazarı gözlem raporlarını inceledi. Raporların bir arada incelenmesiyle hazırlanan araştırmanın sonuçlarına göre 15 yılda elden satılan ilaçların satış hacminde yüzde 80’lik artış oldu. Vatandaş her 4 ilaçtan 1`ini cebinden ödemek zorunda kaldı. Ayrıca 15 yıl içinde ilaçların satış hacmindeki artışın 1,5 kat olduğu ve 2021 yılı hacminin 2,4 milyar kutuya ulaştığı tespit edildi.





Araştırma raporu hakkında açıklamada bulunan ECONiX Araştırma Yönetim Ekibi Üyesi Dr. Güvenç Koçkaya, “İlaç, tıbbi cihaz, geleneksel bitkisel, destek ve ileri tedavi tıbbi ürünleri ile kozmetik ürünler için düzenleyici, denetleyici, yönlendirici bir kurum olan TİTCK tarafından yayımlanan halka açık pazar raporlarının incelenmesiyle oluşturulan çalışma, 2007-2021 yılları arasında ilaçların kutu başına fiyatının 3 kat arttığını da gösterdi. Bu artışla bir kutu ilacın ortalama fiyatı 26,72 TL'ye ulaşırken ilaçların satış değerinde 5 kat artış yaşandığı tespit edildi” dedi.





2021 yılının geneline bakıldığında, ilaçların toplam satış değerinin 64,85 milyar TL'ye ulaştığının görüldüğünü söyleyen Dr. Koçkaya, “2013 ve 2014 yılları arasında ilaçların satış değerinde düşüş görülse de raporun kapsadığı dönemlerde yükseliş olduğu ve bu artışın 2017 itibarıyla hızlandığı gözlemlendi. Öte yandan ortalama yıllık euro kuru ve satış değerinde düşüş yaşanan 2010-2012 yılları arasında ilaçların ortalama kutu başına fiyatlarında azalmanın görülmesi, ilaç fiyatları ve kur değişimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koydu” diye konuştu.





YERLİ ÜRETİM BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLARIN SATIŞ DEĞERİ 14 KAT ARTTI





Üretim süreçlerinde kritik işlemler sonucu elde edilen, canlı hücrelerden üretilen, bütünüyle karakterize edilemeyen ve gen tedavisi gibi yöntemlerde kullanılan biyoteknolojik ilaçların satış değerindeki artış ise 14 kat olarak hesaplandığını belirten Dr. Koçkaya, şunları söyledi:





“Geçtiğimiz 15 yılda 4 kat daha fazla satışı yapılan biyoteknolojik ilaçların satış hacmi 2021'de 38,22 milyon kutuya ulaştı. Biyoteknolojik ilaçların kutu başına ortalama fiyatı ise 3 kat arttı ve 2021 yılı içinde 300 TL bandını aştı. Biyoteknolojik ilaçların patent sürelerinin dolmaya başlamasıyla, kendilerine özgü üretim teknolojileriyle üretilen biyobenzer ilaçların satış değeri ise 2021 yılında 11,53 milyar TL'ye yükseldi. Estonya, Tunus ve Türkiye ofisleriyle faaliyet gösteren ECONiX Araştırma olarak hazırladığımız raporda, jenerik ve biyoteknolojik ilaçların imal-ithal oranlarına da yer verildi. Bu kapsamda kutu satış hacmi açısından söz konusu periyotta ithal ilaçların imal ilaçlara göre oranının yüzde 8 azaldığı tespit edildi.”