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13 haftalık hamile kadın koronavirüsü atlattıktan sonra inme geçirdi

Koronavirüsü atlattıktan bir hafta sonra inme geçiren 13 haftalık gebe kadın, telafisi mümkün olmayan yola girmesine ramak kala hastaneye yetiştirildi. Beyninde pıhtı attıktan sonra sağ tarafını hareket ettiremeyen ve konuşamayan Zehra Korada'nın beynindeki pıhtı Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla alındı. Ameliyatı yapan Doç.Dr. Erdem Gürkaş "İzolasyondan çıktıktan sonra 1 hafta sonra bu olayı geçirdi. Muhtemel kovidle alakalı bir hadise. Kovidle alakalı bir pıhtı atma olayı." dedi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:36
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13 haftalık hamile kadın koronavirüsü atlattıktan sonra inme geçirdi

İSTANBUL - Kartal'da yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Korada, 5 yıldır evli olduğu eşiyle 3'üncü çocuklarını bekliyor. Yaklaşık 1 ay önce 34 yaşındaki kadın koronavirüse yakalandı. Zehra Korada, Kovid-19 ile mücadelesinde galip geldi, ancak testi negatife döndükten 1 hafta sonra beyninde pıhtı attı. Sağ tarafını hareket ettiremeyen kadın "Eşime seslenemedim, konuşamadım, hareket edemedim eşim ambulansı aradı" dedi.


 

45 DAKİKA SÜREN AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Zehra Korada, ambulansla Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Nöroloji Bölümü İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Erdem Gürkaş, 34 yaşındaki kadını ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonunda beynin ana damarında atan pıhtı alındı. Pıhtının alınması ile sağ tarafındaki güç kaybı, konuşma ve iletişim becerileri de geri geldi. Kontrollerinin ardından 13 haftalık gebe olan Zehra Korada taburcu edildi.


 

"SESLENEMEDİM, KONUŞAMADIM EŞİM HEMEN AMBULANSI ARADI"

Zehra Korada "13 haftalık gebeyim. Birden gece sağ tarafımı hissetmedim. Ani gelişti direkt eşim 112'yi aradı. Seslenemedim, konuşamadım sadece böyle bakıyordum. Onlar anladılar hemen bir şey olduğunu. Sonrasını hatırlamıyorum. Müdahaleden sonra kendime geldim hemen" dedi. 


 

"HASTANIN BEYNİNDEKİ ANA DAMARINDA BÜYÜK BİR TIKANIKLIK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Zehra Korada'ya müdahaleyi yapan Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Nöroloji Bölümü İnme Merkezi Sorumlusu Doç.Dr. Erdem Gürkaş "Aniden gelişen bir bilinç kaybı, konuşma ve anlamada bozulma sağ tarafında komple güç kaybıyla geldi. İlk tetkiklerden sonra hastamızın beyninin ana damarında büyük bir tıkanıklık olduğunu gördük. İşleme aldık. Yaklaşık 45 dakikalık bir müdahalenin ardından beynin ana damarındaki pıhtıyı aldık" şeklinde konuştu.


 

"PIHTI ATMASI MUHTEMEL COVİD'LE BAĞLANTILI"

Doç.Dr. Erdem Gürkaş "Bu hastamız 3 hafta önce covid geçirmişti. 1 hafta önce de izolasyondan çıkmıştı. İzolasyondan çıktıktan sonra 1 hafta sonra bu olayı geçirdi. Muhtemel kovidle alakalı bir hadise. Kovidle alakalı bir pıhtı atma olayı. Hastanın erken gelmesi çok önemli hasta gecikmiş olsaydı, hayatına yatalak olarak devam ediyor olabilirdi" diye konuştu.


 

"KORONA İLE MÜCADELE EDERKEN DİĞER SAĞLIK PROBLEMLERİNE DE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş "Biz korona ile mücadele ederken beraberinde diğer sağlık problemlerine de hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de 13 Mükemmeliyet Merkezi'mizden biri olan inme merkezimiz. Burada özellikle 6 - 8 saat içerisinde akut inme vakalarına ekibimiz ve donanımızla çok hızlı bir şekilde müdahale ederek, hem teşhis ve tanısını koyuyoruz, hem de tedavisini uyguluyoruz" dedi.

DHA

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Oronavirüsü Atlattıktan Sonra Inme GeçirdiHamile Kadın
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